оставила у меня самые яркие и тёплые впечатления.

Всё было организовано на высшем уровне, а сама атмосфера вечера в старинной части Маската — просто волшебная.



Мы начали прогулку с набережной Корниш, где открываются потрясающие виды на Оманский залив и традиционную архитектуру.

Затем нас ждал рынок Матрах — настоящий восточный базар. Здесь я купил вкусные местные сладости)



В конце мы посетили форт Матрах, который особенно красиво смотрится в вечерней подсветке.



Особое спасибо нашему гиду — настоящему знатоку истории Омана. Он увлекательно рассказывал о прошлом города, делился интересными фактами и легендами, делая экскурсию не только красивой, но и познавательной.



Это была незабываемая прогулка, полная красоты, уюта и вдохновения. Рекомендую всем, кто хочет почувствовать душу Маската!