Вечерняя прогулка по старому Маскату

Погрузитесь в атмосферу старого Маската, пройдя по набережной, рынку и форту. Узнайте о древних мореходах и стратегическом значении города
Участники экскурсии смогут насладиться прогулкой вдоль живописной набережной Корниш и полюбоваться панорамой бухты Матрах.

Путешествие продолжится на рынке Матрах, где в лабиринте улочек можно найти лавки с ладаном, ювелирные изделия и
традиционные угощения. Кульминацией станет посещение форта Матрах с его башнями и пушками.

Участники узнают о морской истории Маската, португальских захватчиках и научатся отличать настоящий оманский ладан. Экскурсия обещает быть познавательной и увлекательной

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Уникальные виды на бухту Матрах
  • 🛍 Посещение рынка Матрах
  • 🏰 Экскурсия в форт Матрах
  • 📜 Истории о мореходах
  • 🗺 Узнайте о португальском влиянии
Вечерняя прогулка по старому Маскату
Вечерняя прогулка по старому Маскату© Георгий
Вечерняя прогулка по старому Маскату© Георгий
Ближайшие даты:
15
ноя19
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек
Время начала: 17:00

Что можно увидеть

  • Набережная Корниш
  • Рынок Матрах
  • Форт Матрах

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Набережную Корниш и панораму бухты Матрах в окружении гор.
  • Рынок Матрах — лабиринт торговых улочек. Здесь есть лавки с ладаном и миррой, ювелирные ряды с украшениями и оманскими кинжалами, текстиль и керамика, традиционные угощения — оманский кофе, халва и финики.
  • Форт Матрах с башнями, пушками и смотровой площадкой.

Вы узнаете:

  • Почему Маскат остаётся главными морскими воротами Аравии более 2000 лет.
  • Из-за чего город стал целью португальских захватчиков в 16 веке.
  • Какие следы португальского владычества сохранились в архитектуре города.
  • Как отличить настоящий оманский ладан от подделки.

Организационные детали

  • Рекомендуем надевать одежду, прикрывающую плечи и колени.
  • Билеты в форт Матрах оплачиваются дополнительно: 3 оманских риала за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в субботу в 17:00

Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 235 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий, я гид в Омане, работаю с командой. Каждый из нас — профессионал с большим опытом работы, сертифицированный и высококвалифицированный специалист, готовый сделать ваше путешествие
незабываемым. Нас объединяет стремление передать уникальные знания о культуре, истории и природных чудесах Омана, а также искреннее желание создать комфортные условия для путешественников. Мы понимаем, что у всех гостей свои ожидания и интересы, поэтому подходим к каждой экскурсии индивидуально, обеспечивая максимальное внимание к деталям и высокий уровень сервиса. Мы поможем вам не только узнать о местных традициях и достопримечательностях, но и подарим незабываемые впечатления, сделав каждое путешествие особенным.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
5
3
4
3
2
1
Сергей
Сергей
19 окт 2025
Были на вечерней прогулке по Маскату. По его старой части. Огромное спасибо экскурсоводу Марине за прекрасную экскурсию!!! Было очень интересно и познавательно. Открыли для себя Маскат, и не только. Получили много информации в целом по Оману - по истории, обычаям и современной жизни. Марина приветливый и лёгкий в общении человек! Большой профессионал! Еще раз спасибо!
Григорий
Григорий
2 июн 2025
Я первый раз в Омане. И конечно захотелось узнать больше об этой удивительной стране и ее столице. Я выбрал экскурсию "Вечерняя прогулка по старому Маскату" и не пожалел. Эта экскурсия
оставила у меня самые яркие и тёплые впечатления.
Всё было организовано на высшем уровне, а сама атмосфера вечера в старинной части Маската — просто волшебная.

Мы начали прогулку с набережной Корниш, где открываются потрясающие виды на Оманский залив и традиционную архитектуру.
Затем нас ждал рынок Матрах — настоящий восточный базар. Здесь я купил вкусные местные сладости)

В конце мы посетили форт Матрах, который особенно красиво смотрится в вечерней подсветке.

Особое спасибо нашему гиду — настоящему знатоку истории Омана. Он увлекательно рассказывал о прошлом города, делился интересными фактами и легендами, делая экскурсию не только красивой, но и познавательной.

Это была незабываемая прогулка, полная красоты, уюта и вдохновения. Рекомендую всем, кто хочет почувствовать душу Маската!

И
Ирина
29 мая 2025
Это был идеальный вечер в Маскате. Рассказы гида об истории города, архитектуре, традициях и современной жизни Омана были невероятно интересны и лишены "сухости". Мы посетили атмосферную набережную Корниш, колоритный восточный
рынок и поднялись в древний форт. Гид подсказал, где можно попробовать и купить настоящий оманский кофе, халву и сладкие финики. Рекомендую всем, кто хочет за один вечер прочувствовать колорит Маската в формате легкой и приятной прогулки.

