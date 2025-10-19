Участники экскурсии смогут насладиться прогулкой вдоль живописной набережной Корниш и полюбоваться панорамой бухты Матрах.
Путешествие продолжится на рынке Матрах, где в лабиринте улочек можно найти лавки с ладаном, ювелирные изделия и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальные виды на бухту Матрах
- 🛍 Посещение рынка Матрах
- 🏰 Экскурсия в форт Матрах
- 📜 Истории о мореходах
- 🗺 Узнайте о португальском влиянии
Что можно увидеть
- Набережная Корниш
- Рынок Матрах
- Форт Матрах
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Набережную Корниш и панораму бухты Матрах в окружении гор.
- Рынок Матрах — лабиринт торговых улочек. Здесь есть лавки с ладаном и миррой, ювелирные ряды с украшениями и оманскими кинжалами, текстиль и керамика, традиционные угощения — оманский кофе, халва и финики.
- Форт Матрах с башнями, пушками и смотровой площадкой.
Вы узнаете:
- Почему Маскат остаётся главными морскими воротами Аравии более 2000 лет.
- Из-за чего город стал целью португальских захватчиков в 16 веке.
- Какие следы португальского владычества сохранились в архитектуре города.
- Как отличить настоящий оманский ладан от подделки.
Организационные детали
- Рекомендуем надевать одежду, прикрывающую плечи и колени.
- Билеты в форт Матрах оплачиваются дополнительно: 3 оманских риала за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в субботу в 17:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Набережной Корниш
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Георгий — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 235 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий, я гид в Омане, работаю с командой. Каждый из нас — профессионал с большим опытом работы, сертифицированный и высококвалифицированный специалист, готовый сделать ваше путешествиеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
19 окт 2025
Были на вечерней прогулке по Маскату. По его старой части. Огромное спасибо экскурсоводу Марине за прекрасную экскурсию!!! Было очень интересно и познавательно. Открыли для себя Маскат, и не только. Получили много информации в целом по Оману - по истории, обычаям и современной жизни. Марина приветливый и лёгкий в общении человек! Большой профессионал! Еще раз спасибо!
Григорий
2 июн 2025
Я первый раз в Омане. И конечно захотелось узнать больше об этой удивительной стране и ее столице. Я выбрал экскурсию "Вечерняя прогулка по старому Маскату" и не пожалел.
И
Ирина
29 мая 2025
Это был идеальный вечер в Маскате. Рассказы гида об истории города, архитектуре, традициях и современной жизни Омана были невероятно интересны и лишены "сухости". Мы посетили атмосферную набережную Корниш, колоритный восточный
