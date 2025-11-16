Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Индивидуальный опыт: Наслаждайтесь эксклюзивным использованием лодки и персональным обслуживанием. Профессиональное руководство: Под руководством опытного шкипера, знающего лучшие места для рыбалки. Живописные виды: Наслаждайтесь захватывающими прибрежными пейзажами и морской жизнью. Ловля экзотической рыбы: Возможность поймать такие виды, как королевская рыба, снаппер или тунец. Отдых и расслабление: Спокойное уединение в тихих водах Маската.

$920 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки Отправьтесь в эксклюзивное путешествие для рыбалки в открытом море у чистейших вод Маската. Это идеальное приключение как для опытных рыбаков, так и для новичков — частная экскурсия, которая сочетает в себе азарт и отдых. Исследуйте богатые морские просторы Омана, ловите различные виды рыбы и наслаждайтесь тишиной открытого моря — при этом вас будет сопровождать персональное обслуживание на хорошо оборудованной лодке. Важная информация: Пожалуйста, обратите внимание, что хотя лодка может с комфортом вместить 6 человек, одновременно можно использовать только 2 комплекта рыболовного снаряжения, чтобы избежать запутывания лесок. Кроме того, гости должны понимать, что поимка рыбы не гарантирована, так как это дикая природа, и на улов влияет множество факторов, не зависящих от нас. Тем не менее, будьте уверены, что наш опыт максимально увеличит ваши шансы на хороший улов.

