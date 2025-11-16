Индивидуальный опыт: Наслаждайтесь эксклюзивным использованием лодки и персональным обслуживанием. Профессиональное руководство: Под руководством опытного шкипера, знающего лучшие места для рыбалки. Живописные виды: Наслаждайтесь захватывающими прибрежными пейзажами и морской жизнью. Ловля экзотической рыбы: Возможность поймать такие виды, как королевская рыба, снаппер или тунец. Отдых и расслабление: Спокойное уединение в тихих водах Маската.
Описание водной прогулкиОтправьтесь в эксклюзивное путешествие для рыбалки в открытом море у чистейших вод Маската. Это идеальное приключение как для опытных рыбаков, так и для новичков — частная экскурсия, которая сочетает в себе азарт и отдых. Исследуйте богатые морские просторы Омана, ловите различные виды рыбы и наслаждайтесь тишиной открытого моря — при этом вас будет сопровождать персональное обслуживание на хорошо оборудованной лодке. Важная информация: Пожалуйста, обратите внимание, что хотя лодка может с комфортом вместить 6 человек, одновременно можно использовать только 2 комплекта рыболовного снаряжения, чтобы избежать запутывания лесок. Кроме того, гости должны понимать, что поимка рыбы не гарантирована, так как это дикая природа, и на улов влияет множество факторов, не зависящих от нас. Тем не менее, будьте уверены, что наш опыт максимально увеличит ваши шансы на хороший улов.
Экскурсии с понедельника по воскресенье с 07:00-07:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальное использование лодки с опытным капитаном
- Заберём вас из вашего отеля или согласованного места в Маскате
- Снаряжение для рыбалки и наживка
- Бутылированная вода и легкие закуски (чипсы, снеки и безалкогольные напитки)
- Спасательные жилеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберём вас из отеля, аэропорта или порта в Маскате
Завершение: После завершения экскурсии мы доставим вас обратно к месту встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии с понедельника по воскресенье с 07:00-07:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Обратите внимание
- Что хотя лодка может с комфортом вместить 6 человек
- Одновременно можно использовать только 2 комплекта рыболовного снаряжения
- Чтобы избежать запутывания лесок. Кроме того
- Гости должны понимать
- Что поимка рыбы не гарантирована
- Так как это дикая природа
- И на улов влияет множество факторов
- Не зависящих от нас. Тем не менее
- Будьте уверены
- Что наш опыт максимально увеличит ваши шансы на хороший улов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
