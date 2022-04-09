Добро пожаловать в Маскат

Посетить все знаковые места столицы Омана и узнать их историю на обзорной автомобильной экскурсии

Индивидуальная
Маскат запомнится вам сказочной атмосферой Востока, грандиозной мечетью Султана Кабуса, доброжелательными людьми и пряными ароматами.

Мы покажем все главные достопримечательности города и поделимся его удивительной историей.

А также расскажем о современных традициях, культуре и повседневной жизни.
Добро пожаловать в Маскат
Добро пожаловать в Маскат
Добро пожаловать в Маскат
Добро пожаловать в Маскат
Добро пожаловать в Маскат
Добро пожаловать в Маскат
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Маскат загадочный и роскошный

Вы посетите мечеть Султана Кабуса — одну из самых больших и красивых в мире. Полюбуетесь изящными арками, коврами ручной работы и люстрой из хрусталя Сваровски. Далее осмотрите центр культурного просвещения Омана — Королевский оперный дом. Его стены украшает белоснежный песчаник, а полы сделаны из чистого мрамора! Чтобы немного перевести дух, мы остановимся на чаепитие: вы попробуете ароматный восточный чай «карак» и раскроете секрет его состава.

Путешествие в прошлое

В старинном районе Матрах вы заглянете на колоритный традиционный рынок, где можно найти все, что угодно: от магнита до оманского кинжала. Неподалеку от него находится португальский форт: вы услышите его многовековую историю, подниметесь на вершину и насладитесь окружающими панорамами. В завершение посетите площадь с видом на резиденцию султана — дворец Аль-Алам.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельном транспорте, прохладительные напитки и вода включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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