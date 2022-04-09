Что вас ожидает

Маскат загадочный и роскошный

Вы посетите мечеть Султана Кабуса — одну из самых больших и красивых в мире. Полюбуетесь изящными арками, коврами ручной работы и люстрой из хрусталя Сваровски. Далее осмотрите центр культурного просвещения Омана — Королевский оперный дом. Его стены украшает белоснежный песчаник, а полы сделаны из чистого мрамора! Чтобы немного перевести дух, мы остановимся на чаепитие: вы попробуете ароматный восточный чай «карак» и раскроете секрет его состава.

Путешествие в прошлое

В старинном районе Матрах вы заглянете на колоритный традиционный рынок, где можно найти все, что угодно: от магнита до оманского кинжала. Неподалеку от него находится португальский форт: вы услышите его многовековую историю, подниметесь на вершину и насладитесь окружающими панорамами. В завершение посетите площадь с видом на резиденцию султана — дворец Аль-Алам.

Организационные детали