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Добро пожаловать в Маскат

Маскат - столица Омана, где сочетаются история и современность. Посетите форт Матрах, восточный базар, Королевский дворец и мечеть султана Кабуса
Маскат - сказочная столица Омана, объединяющая историческое наследие и динамику современной жизни. Туристы смогут увидеть старинный форт Матрах и колоритный восточный базар.

Также экскурсия включает посещение более поздних достопримечательностей: Королевского дворца,
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Оперного театра и мечети султана Кабуса. В ходе экскурсии раскрывается, как город зародился и как он менялся с течением времени.

Участники впечатлятся богатым убранством мечети султана Кабуса, понаблюдают за процессом производства духов на парфюмерной фабрике, полюбуются Оперным театром и при желании посетят его.

Погружение в бурлящую атмосферу традиционного восточного рынка и прикосновение к истории страны в форте Матрах оставят незабываемые впечатления. Величественное здание Королевского дворца также не оставит равнодушным.

Узнаете об истории Омана, его борьбе за независимость и влиянии португальцев, а также о перспективах Маската и экономике страны. Экскурсия проходит на комфортабельном авто Changan CS35 или транспорте класса не ниже. Входные билеты в Оперный театр оплачиваются дополнительно. Вода и прохладительные напитки включены в стоимость. Экскурсию проведет гид из команды профессионалов

5
30 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические и современные достопримечательности
  • 🏰 Посещение старинного форта Матрах
  • 🎭 Возможность увидеть Оперный театр
  • 🕌 Впечатляющая мечеть султана Кабуса
  • 🛍️ Погружение в атмосферу восточного базара
  • 🚗 Комфортабельный транспорт и напитки включены
Добро пожаловать в Маскат
Добро пожаловать в Маскат
Добро пожаловать в Маскат

Что можно увидеть

  • Форт Матрах
  • Оперный театр
  • Мечеть султана Кабуса
  • Королевский дворец
  • Восточный базар

Описание экскурсии

За 5 часов вы:

  • Впечатлитесь богатым убранством мечети султана Кабуса
  • Понаблюдаете за процессом производства духов на парфюмерной фабрике
  • Полюбуетесь Оперным театром и по желанию посетите его
  • Погрузитесь в бурлящую атмосферу традиционного восточного рынка
  • Прикоснётесь к истории страны в форте Матрах
  • Оцените величественное здание Королевского дворца

А также узнаете об истории Омана, его борьбе за независимость и влиянии португальцев. О перспективах Маската и экономике страны.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном авто Changan CS35 или транспорте класса не ниже
  • Входные билеты в Оперный театр оплачиваются дополнительно — $8/чел.
  • Вода и прохладительные напитки включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле, порте или аэропорте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 288 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Маскате. С нами вы не просто увидите этот сказочный город — вы испытаете его, познакомитесь с местной жизнью изнутри и узнаете множество нетривиальных фактов, которые не найти в обычных путеводителях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
3
2
1
А
Экскурсия понравилась очень!!! Однозначно рекомендую ее! Мы воспользовались шансом посетить Маскат во время долгой стыковки. Нас встретили прямо в аэропорту, все прошло четко, все вовремя. Благодаря прекрасному гиду Сергею мы
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открыли для себя потрясающую страну Оман! Он рассказал нам много интересной информации про историю, традиции страны, показал самые красивые локации, угостил чаем и бананами. Надеюсь, что когда-нибудь мы ещё вернёмся в Оман и посетим другие экскурсии этой команды гидов!

Экскурсия понравилась очень!!! Однозначно рекомендую ее! Мы воспользовались шансом посетить Маскат во время долгой стыковки. Нас
Экскурсия понравилась очень!!! Однозначно рекомендую ее! Мы воспользовались шансом посетить Маскат во время долгой стыковки. Нас
Экскурсия понравилась очень!!! Однозначно рекомендую ее! Мы воспользовались шансом посетить Маскат во время долгой стыковки. Нас
Экскурсия понравилась очень!!! Однозначно рекомендую ее! Мы воспользовались шансом посетить Маскат во время долгой стыковки. Нас
Экскурсия понравилась очень!!! Однозначно рекомендую ее! Мы воспользовались шансом посетить Маскат во время долгой стыковки. Нас
Экскурсия понравилась очень!!! Однозначно рекомендую ее! Мы воспользовались шансом посетить Маскат во время долгой стыковки. Нас
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Ксения
в столице Омана было все супер! большое спасибо за экскурсию!
в столице Омана было все супер! большое спасибо за экскурсию!
в столице Омана было все супер! большое спасибо за экскурсию!
в столице Омана было все супер! большое спасибо за экскурсию!
в столице Омана было все супер! большое спасибо за экскурсию!
в столице Омана было все супер! большое спасибо за экскурсию!
в столице Омана было все супер! большое спасибо за экскурсию!
в столице Омана было все супер! большое спасибо за экскурсию!
в столице Омана было все супер! большое спасибо за экскурсию!+5
в столице Омана было все супер! большое спасибо за экскурсию!
в столице Омана было все супер! большое спасибо за экскурсию!
в столице Омана было все супер! большое спасибо за экскурсию!
в столице Омана было все супер! большое спасибо за экскурсию!
в столице Омана было все супер! большое спасибо за экскурсию!
Алиса
Алиса
Ответ организатора:
Ксения, спасибо большое за тёплые слова! Очень рады, что вам всё понравилось — будем с удовольствием ждать вас снова в Омане 😊
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М
Интересная экскурсия по городу, очень комфортно, приятно и познавательно провели время. Спасибо большое!
Интересная экскурсия по городу, очень комфортно, приятно и познавательно провели время. Спасибо большое!
Интересная экскурсия по городу, очень комфортно, приятно и познавательно провели время. Спасибо большое!
Интересная экскурсия по городу, очень комфортно, приятно и познавательно провели время. Спасибо большое!
Интересная экскурсия по городу, очень комфортно, приятно и познавательно провели время. Спасибо большое!
Интересная экскурсия по городу, очень комфортно, приятно и познавательно провели время. Спасибо большое!
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С
Экскурсия по Маскату с гидом Данилой оставила незабываемые впечатления! 🌍

✅ Организационная сторона: Все прошло идеально гладко.
Экскурсия началась вовремя, передвижение было комфортным и продуманным.

✅ Знания гида: Данила продемонстрировал глубокие знания истории,
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культуры и традиций Омана. Его рассказы были увлекательными и сопровождались интересными фактами и историями из жизни, что сделало экскурсию живой и запоминающейся.

✅ Маршрут экскурсии: Мы посетили ключевые достопримечательности города, включая мечеть Султана Кабуса, гостевую резиденцию Султана, королевский оперный театр, рыбный рынок и традиционный рынок Матрах. Каждый объект сопровождался подробным рассказом, что позволило лучше понять историю и культуру региона.

✅ Комфорт и безопасность: Во время экскурсии мы чувствовали себя комфортно и уверенно.

📌 Итог: Если вы планируете поездку в Маскат, обязательно выбирайте экскурсионную группу с гидом Данилой. Это гарантия насыщенного и интересного путешествия!

Оценка: ⭐⭐⭐⭐⭐

Экскурсия по Маскату с гидом Данилой оставила незабываемые впечатления! 🌍
Экскурсия по Маскату с гидом Данилой оставила незабываемые впечатления! 🌍
Экскурсия по Маскату с гидом Данилой оставила незабываемые впечатления! 🌍
Экскурсия по Маскату с гидом Данилой оставила незабываемые впечатления! 🌍
Экскурсия по Маскату с гидом Данилой оставила незабываемые впечатления! 🌍
Экскурсия по Маскату с гидом Данилой оставила незабываемые впечатления! 🌍
Экскурсия по Маскату с гидом Данилой оставила незабываемые впечатления! 🌍
Экскурсия по Маскату с гидом Данилой оставила незабываемые впечатления! 🌍
Алиса
Алиса
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой подробный и тёплый отзыв! Очень рады, что вам всё понравилось — Данила действительно умеет сделать экскурсию живой и интересной. Будем с радостью ждать вас снова в Омане 🌍
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Марина
Были с мужем на обзорной экскурсии по Маскату с гидом Сергеем при длительной стыковке. Было комфортно и интересно. Жаль не работала фабрика парфюма и оперный театр Омана в этот день, но у нас все равно был только один день в Маскате. Это не зависело от гидов. Если соберемся в страну ещё, думаю, обязательно свяжемся снова:)
Были с мужем на обзорной экскурсии по Маскату с гидом Сергеем при длительной стыковке. Было комфортно
Были с мужем на обзорной экскурсии по Маскату с гидом Сергеем при длительной стыковке. Было комфортно
Были с мужем на обзорной экскурсии по Маскату с гидом Сергеем при длительной стыковке. Было комфортно
Были с мужем на обзорной экскурсии по Маскату с гидом Сергеем при длительной стыковке. Было комфортно
Алиса
Алиса
Ответ организатора:
Марина, спасибо за отзыв! Рады, что вам было комфортно и интересно, несмотря на ограничения — будем ждать вас снова в Омане 😉
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А
экскурсию проводил Даниил, дважды (мы приехали большой компанией с маленьким ребёнком и ездили на одну и ту же экскурсию частями:)
большой комфортный авто, Даниил провел по маршруту дважды, рассказал много интересного
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о текущем быте оманцев и исторические факты, было интересно. отдельное спасибо за помощь с цветами для нашей именинницы - сразу откликнулся на просьбу помочь, прислал фото для выбора, привез цветы в отель с день экскурсии, еще раз спасибо!

Алиса
Алиса
Ответ организатора:
Александра, спасибо вам за такой подробный и тёплый отзыв! Очень приятно, что поездка получилась комфортной и интересной — будем рады снова увидеть вас в Омане 😊
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Входит в следующие категории Маската

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