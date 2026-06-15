Маскат - сказочная столица Омана, объединяющая историческое наследие и динамику современной жизни. Туристы смогут увидеть старинный форт Матрах и колоритный восточный базар.
Также экскурсия включает посещение более поздних достопримечательностей: Королевского дворца,
Также экскурсия включает посещение более поздних достопримечательностей: Королевского дворца,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические и современные достопримечательности
- 🏰 Посещение старинного форта Матрах
- 🎭 Возможность увидеть Оперный театр
- 🕌 Впечатляющая мечеть султана Кабуса
- 🛍️ Погружение в атмосферу восточного базара
- 🚗 Комфортабельный транспорт и напитки включены
Что можно увидеть
- Форт Матрах
- Оперный театр
- Мечеть султана Кабуса
- Королевский дворец
- Восточный базар
Описание экскурсии
За 5 часов вы:
- Впечатлитесь богатым убранством мечети султана Кабуса
- Понаблюдаете за процессом производства духов на парфюмерной фабрике
- Полюбуетесь Оперным театром и по желанию посетите его
- Погрузитесь в бурлящую атмосферу традиционного восточного рынка
- Прикоснётесь к истории страны в форте Матрах
- Оцените величественное здание Королевского дворца
А также узнаете об истории Омана, его борьбе за независимость и влиянии португальцев. О перспективах Маската и экономике страны.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто Changan CS35 или транспорте класса не ниже
- Входные билеты в Оперный театр оплачиваются дополнительно — $8/чел.
- Вода и прохладительные напитки включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле, порте или аэропорте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 288 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Маскате. С нами вы не просто увидите этот сказочный город — вы испытаете его, познакомитесь с местной жизнью изнутри и узнаете множество нетривиальных фактов, которые не найти в обычных путеводителях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия понравилась очень!!! Однозначно рекомендую ее! Мы воспользовались шансом посетить Маскат во время долгой стыковки. Нас встретили прямо в аэропорту, все прошло четко, все вовремя. Благодаря прекрасному гиду Сергею мы
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в столице Омана было все супер! большое спасибо за экскурсию!
+5
Алиса
Ответ организатора:
Ксения, спасибо большое за тёплые слова! Очень рады, что вам всё понравилось — будем с удовольствием ждать вас снова в Омане 😊
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М
Интересная экскурсия по городу, очень комфортно, приятно и познавательно провели время. Спасибо большое!
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С
Экскурсия по Маскату с гидом Данилой оставила незабываемые впечатления! 🌍
✅ Организационная сторона: Все прошло идеально гладко.
Экскурсия началась вовремя, передвижение было комфортным и продуманным.
✅ Знания гида: Данила продемонстрировал глубокие знания истории,
✅ Организационная сторона: Все прошло идеально гладко.
Экскурсия началась вовремя, передвижение было комфортным и продуманным.
✅ Знания гида: Данила продемонстрировал глубокие знания истории,
Алиса
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой подробный и тёплый отзыв! Очень рады, что вам всё понравилось — Данила действительно умеет сделать экскурсию живой и интересной. Будем с радостью ждать вас снова в Омане 🌍
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Были с мужем на обзорной экскурсии по Маскату с гидом Сергеем при длительной стыковке. Было комфортно и интересно. Жаль не работала фабрика парфюма и оперный театр Омана в этот день, но у нас все равно был только один день в Маскате. Это не зависело от гидов. Если соберемся в страну ещё, думаю, обязательно свяжемся снова:)
Алиса
Ответ организатора:
Марина, спасибо за отзыв! Рады, что вам было комфортно и интересно, несмотря на ограничения — будем ждать вас снова в Омане 😉
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А
экскурсию проводил Даниил, дважды (мы приехали большой компанией с маленьким ребёнком и ездили на одну и ту же экскурсию частями:)
большой комфортный авто, Даниил провел по маршруту дважды, рассказал много интересного
большой комфортный авто, Даниил провел по маршруту дважды, рассказал много интересного
Алиса
Ответ организатора:
Александра, спасибо вам за такой подробный и тёплый отзыв! Очень приятно, что поездка получилась комфортной и интересной — будем рады снова увидеть вас в Омане 😊
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