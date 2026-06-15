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Оперного театра и мечети султана Кабуса. В ходе экскурсии раскрывается, как город зародился и как он менялся с течением времени.



Участники впечатлятся богатым убранством мечети султана Кабуса, понаблюдают за процессом производства духов на парфюмерной фабрике, полюбуются Оперным театром и при желании посетят его.



Погружение в бурлящую атмосферу традиционного восточного рынка и прикосновение к истории страны в форте Матрах оставят незабываемые впечатления. Величественное здание Королевского дворца также не оставит равнодушным.



Узнаете об истории Омана, его борьбе за независимость и влиянии португальцев, а также о перспективах Маската и экономике страны. Экскурсия проходит на комфортабельном авто Changan CS35 или транспорте класса не ниже. Входные билеты в Оперный театр оплачиваются дополнительно. Вода и прохладительные напитки включены в стоимость. Экскурсию проведет гид из команды профессионалов