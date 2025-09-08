Найдено 3 экскурсии в категории « Рыбалка » в Маскате на русском языке, цены от $650. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 4 часа Водная прогулка Островные тайны: рыбалка и снорклинг в Оманском заливе Пройти вдоль живописного побережья Маската, поймать рыбу и поплавать в бирюзовой воде Начало: У вашего отеля «Попробуете свои силы в рыбалке — и может быть, вытащите интересную рыбку» $650 за всё до 4 чел. 5 часов Водная прогулка Рыбалка в Оманском заливе Погрузитесь в мир рыбалки в Оманском заливе! Вас ждёт опытный рыбак, комфортный катер и незабываемые эмоции от богатого улова Начало: В вашем отеле «На комфортабельном скоростном катере в сопровождении опытного рыбака отправимся на морскую охоту» $1150 за всё до 6 чел. 4 часа Водная прогулка Индивидуальная рыбалка в открытом море у Маската Начало: Мы заберём вас из отеля, аэропорта или порта в Мас... «Отправьтесь в эксклюзивное путешествие для рыбалки в открытом море у чистейших вод Маската» Расписание: Экскурсии с понедельника по воскресенье с 07:00-07:30 $920 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Маската

