Водная прогулка
Островные тайны: рыбалка и снорклинг в Оманском заливе
Пройти вдоль живописного побережья Маската, поймать рыбу и поплавать в бирюзовой воде
Начало: У вашего отеля
«Попробуете свои силы в рыбалке — и может быть, вытащите интересную рыбку»
8 сен в 09:00
9 сен в 08:00
$650 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Рыбалка в Оманском заливе
Погрузитесь в мир рыбалки в Оманском заливе! Вас ждёт опытный рыбак, комфортный катер и незабываемые эмоции от богатого улова
Начало: В вашем отеле
«На комфортабельном скоростном катере в сопровождении опытного рыбака отправимся на морскую охоту»
8 сен в 08:00
9 сен в 08:00
$1150 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Индивидуальная рыбалка в открытом море у Маската
Начало: Мы заберём вас из отеля, аэропорта или порта в Мас...
«Отправьтесь в эксклюзивное путешествие для рыбалки в открытом море у чистейших вод Маската»
Расписание: Экскурсии с понедельника по воскресенье с 07:00-07:30
Завтра в 07:00
7 сен в 07:00
$920 за всё до 6 чел.
