Через наполненный ароматами приправ и кофе рынок в Низве, традиционную глиняную архитектуру Аль-Хамры, удивительные легенды Бахлы, красоту замка Джабрин и вкусную еду мы погрузимся в культуру Омана. Вы узнаете, как жили оманские семьи сотни лет назад, в чём заключается величие имамов и какие мистические истории хранят эти земли.

7:30–08:00 — выезд из Маската

Поедем по горным дорогам, любуясь живописными долинами и плато.

9:30 11:30 — Низва: сердце имамата

Вы осмотрите внушительный форт с круглой башней и прогуляетесь по рынку, где специи, серебро и кинжалы создают восточную атмосферу. Если поездка приходится на пятницу, можно попасть на знаменитый живой рынок скота.

12:00–13:30 — Аль-Хамра: традиционный уклад

Здесь в старинных глиняных домах сохраняют обычаи прошлого. Зайдём в музей Bait Al Safah — вы увидите, как готовят кофе и хлеб, познакомитесь с ремёслами и повседневной жизнью местных.

13:30–14:15 — традиционный оманский обед

14:30–15:30 — Бахла: город мистики и джинов

Вы пройдётесь по колоритному Старому городу, заглянете в гончарные мастерские и узнаете, какие легенды окружают это место.

15:45–16:45 — замок Джабрин

Вы окажетесь в 17 веке: величественные залы, расписные потолки и старинные библиотеки покажут жизнь и культуру оманской знати.

17:00–19:00 — обратная дорога в Маскат

Я расскажу:

о дворцах и фортах

джинах и легендах

культуре и настоящей жизни Омана

В стоимость включено: трансфер на внедорожнике или минивэне, входные билеты, обед, вода и закуски в дороге.