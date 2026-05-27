Через наполненный ароматами приправ и кофе рынок в Низве, традиционную глиняную архитектуру Аль-Хамры, удивительные легенды Бахлы, красоту замка Джабрин и вкусную еду мы погрузимся в культуру Омана.
Вы узнаете, как жили оманские семьи сотни лет назад, в чём заключается величие имамов и какие мистические истории хранят эти земли.
Описание экскурсии
7:30–08:00 — выезд из Маската
Поедем по горным дорогам, любуясь живописными долинами и плато.
9:30 11:30 — Низва: сердце имамата
Вы осмотрите внушительный форт с круглой башней и прогуляетесь по рынку, где специи, серебро и кинжалы создают восточную атмосферу. Если поездка приходится на пятницу, можно попасть на знаменитый живой рынок скота.
12:00–13:30 — Аль-Хамра: традиционный уклад
Здесь в старинных глиняных домах сохраняют обычаи прошлого. Зайдём в музей Bait Al Safah — вы увидите, как готовят кофе и хлеб, познакомитесь с ремёслами и повседневной жизнью местных.
13:30–14:15 — традиционный оманский обед
14:30–15:30 — Бахла: город мистики и джинов
Вы пройдётесь по колоритному Старому городу, заглянете в гончарные мастерские и узнаете, какие легенды окружают это место.
15:45–16:45 — замок Джабрин
Вы окажетесь в 17 веке: величественные залы, расписные потолки и старинные библиотеки покажут жизнь и культуру оманской знати.
17:00–19:00 — обратная дорога в Маскат
Я расскажу:
о дворцах и фортах
джинах и легендах
культуре и настоящей жизни Омана
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на внедорожнике или минивэне, входные билеты, обед, вода и закуски в дороге.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Маскате
Провела экскурсии для 67 туристов
Я лицензированный гид в Омане. С 2015 года изучаю историю, культуру и традиции Омана, чтобы лучше понять его и делиться этими знаниями с другими.
Моя цель — сделать каждое путешествие незабываемым, предлагая увлекательные экскурсии, уникальные маршруты и глубокое погружение в местную жизнь.
Буду рада поделиться знаниями, опытом и страстью к Оману!
