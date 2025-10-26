Откройте для себя красоту Маската: полюбуйтесь величием мечети султана Кабуса и изяществом Королевского оперного театра. Прогуляйтесь по рынку, где витает аромат специй и ладана. Мы расскажем о культуре, истории и традициях Омана, поделимся любопытными фактами и событиями, которые оставили след в судьбе страны. И покажем вам город таким, каким его видят местные.

Описание экскурсии

Большая мечеть султана Кабуса — главная святыня не только Маската, но и всего Омана. Мы зайдём внутрь и рассмотрим её уникальные архитектурные детали.

Фабрика духов Amouage — парфюмерный дом, основанный в 1983 году. Вы пройдётесь по залам фабрики, рассмотрите коллекцию изящных флаконов и узнаете, из чего и как создают ароматы.

Королевский оперный театр — культурная жемчужина города. Этот архитектурный шедевр поражает красотой и принимает артистов мирового уровня.

Старый рынок Матрах — лабиринт узких улочек, наполненный восточными ароматами и шумом торговцев. Здесь продают всё: от фиников и сувениров до одежды и предметов быта.

Дворцовая площадь султана Кабуса с видом на резиденцию Аль-Алам. Мы прогуляемся вдоль одной из шести резиденций султана и разберёмся, чем она выделяется среди зданий города.

Организационные детали