От мечети султана до колоритного базара - обзорная экскурсия по сердцу Омана
Откройте для себя красоту Маската: полюбуйтесь величием мечети султана Кабуса и изяществом Королевского оперного театра. Прогуляйтесь по рынку, где витает аромат специй и ладана.
Мы расскажем о культуре, истории и традициях Омана, поделимся любопытными фактами и событиями, которые оставили след в судьбе страны. И покажем вам город таким, каким его видят местные.
Описание экскурсии
Большая мечеть султана Кабуса — главная святыня не только Маската, но и всего Омана. Мы зайдём внутрь и рассмотрим её уникальные архитектурные детали.
Фабрика духов Amouage — парфюмерный дом, основанный в 1983 году. Вы пройдётесь по залам фабрики, рассмотрите коллекцию изящных флаконов и узнаете, из чего и как создают ароматы.
Королевский оперный театр — культурная жемчужина города. Этот архитектурный шедевр поражает красотой и принимает артистов мирового уровня.
Старый рынок Матрах — лабиринт узких улочек, наполненный восточными ароматами и шумом торговцев. Здесь продают всё: от фиников и сувениров до одежды и предметов быта.
Дворцовая площадь султана Кабуса с видом на резиденцию Аль-Алам. Мы прогуляемся вдоль одной из шести резиденций султана и разберёмся, чем она выделяется среди зданий города.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Fortuner 2025 г. в.
Для посещения мечети нужно соблюсти дресс-код: мужчинам полагается быть в брюках, женщинам — в длинных брюках или юбках, блузах с длинными рукавами и платке
Если захотите посетить мечеть в традиционной одежде жителя Омана, с радостью её предоставим — детали уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается входной билет в оперный театр — $10 с человека
Марьям — ваш гид в Маскате
Я — лицензированный гид, аккредитованный Министерством туризма Омана, и представитель туристической компании, организующей поездки любой сложности. Каждый из наших гидов прошёл профессиональное обучение и имеет официальную лицензию, чтобы ваш отдых читать дальше
был не только насыщенным и увлекательным, но и безопасным.
С радостью покажем вам Маскат и самые живописные уголки страны, поделимся интересными фактами и историями о культуре и гостеприимных жителях. Присоединяйтесь к нашим экскурсиям — и Оман откроется вам с самой красивой и душевной стороны.
Отзывы и рейтинг
Елена
26 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Прогулялась по мечети в традиционной одежде жителя Омана, сделала много красивых фотографий. Узнала много интересного о стране.
Людмила
26 окт 2025
В Омане была не первый раз, но экскурсия полностью соответствует названию. Не возможно не влюбиться в Маскат, если вы приехали в него. Однозначно всем рекомендую!
Ирина
23 окт 2025
Я посетила Оман первый раз. Долго думала, ехать или нет. Поехала И не пожалела! Очень интересная страна, есть что посмотреть. И, конечно, знакомство со страной всегда начинаю с обзорной экскурсии, читать дальше
чтобы иметь представление о стране. Во время экскурсии мы посмотрели основные достопримечательности: мечеть, оперный театр, фабрику духов, рынок и дворец. Марьям была очень внимательной и рассказала много интересного об Омане. Мы передвигались на комфортабельном автомобиле, что сделало нашу поездку ещё более приятной и совсем не утомительной. Рекомендую!