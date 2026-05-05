Я живу в Маскате много лет и хочу помочь вам узнать и полюбить этот город. Вы посетите мечеть Султана Кабуса и оцените изящество Королевского оперного театра. Пройдётесь по узким улочкам старинного базара, где витают ароматы специй и ладана. А ещё узнаете историю Омана и как ему удалось сохранить самобытность.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Большая мечеть Султана Кабуса. Вы зайдёте внутрь главной святыни Омана и полюбуетесь её убранством.
Королевский оперный театр. Увидите изящное белоснежное здание, где выступают артисты со всего мира.
Старый рынок Матрах. Пройдёте лабиринтом узких улочек, где витают пряные ароматы, продают специи, сувениры и угощения.
Дворцовая площадь Султана Кабуса. Прогуляетесь вдоль одной из шести резиденций правителя и узнаете, чем она отличается от остальных.
Организационные детали
- Включено в стоимость: трансфер по маршруту на современном туристическом автобусе или минивэне с кондиционером и бутылочка воды.
- Оплачивается дополнительно: трансфер из отелей Shangri-La, Al Bustan, Jumeirah ($10), входной билет в Королевский оперный театр ($10 с чел).
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля, у аэропорта или морского порта
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марьям — ваш гид в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 108 туристов
Я родилась в Иране, но сейчас живу в Омане и знаю его так же хорошо, как свою родину. Магистр русского языка, изучала его в университете и свободно владею им. С 2017 года занимаюсь организацией туров и работаю гидом для русскоязычных путешественников. Открою для вас главные достопримечательности, атмосферные места и интересные факты об Омане и сделаю ваше путешествие по настоящему незабываемым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Всё очень понравилось! Марьям забрала нас с аэропорта, провезла по всем обозначенным местам, всё рассказала и показала. Очень приятная девушка! Поездка на комфортном авто, водичка в наличии)
