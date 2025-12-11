Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выборИз Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам
Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Маската к крепости Низва и величественным горам. Ощутите дух древности и насладитесь уникальными видами
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, в пятницу в 06:00
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$150 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Башни, рынки и султаны: оманская сказка
Погрузитесь в историю Омана в Низве. Посетите португальский форт, старинный рынок и узнайте о жизни султанов и имамов
Начало: У вашего отеля, морского порта, аэропорта
Завтра в 08:30
13 дек в 08:30
от $340 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие вглубь Омана
Откройте для себя аутентичный Оман: древние города, заброшенные деревни и величественные горы. Прогулка по базару, старинные улочки и горные пейзажи ждут вас
Начало: В месте вашего пребывания
Завтра в 08:30
13 дек в 08:00
от $530 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в прошлое: Низва и окрестности
Откройте для себя древнюю столицу Омана, посетите величественный форт, прогуляйтесь по старинным базарам и узнайте о жизни оманцев
Начало: У места вашего пребывания в Маскате
Завтра в 09:00
13 дек в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
