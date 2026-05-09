Вы увидите два лика Омана. Сначала отправитесь туда, где скалы изрезаны лагунами, и окунётесь в их лазурные воды. Узнаете, как в горах появляются оазисы и как местные приспособились к жаре и засухе. А ближе к закату погуляете по столице, залитой мягким светом, познакомитесь с историей и поймёте, какую роль играет султан и как страна удержала равновесие между прогрессом и самобытностью.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $380 за экскурсию

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля

9:30 – 12:00 — оазис Вади-Шаб, один из красивейших в Омане. Погуляем вдоль ущелья, пересечём реку на лодке, будет время для купания в природных бассейнах

12:30 – 13:15 — воронка Бимма в скале, заполненная бирюзовой водой. Здесь получаются невероятные фотографии и тоже можно окунуться

13:30 – 14:30 — обед

16:00 – 18:15 — старый Маскат, где вы увидите:

дворец султана Аль-Алам — яркий пример современной оманской архитектуры

форты-близнецы Аль-Джалали и Аль-Мирани, построенные португальцами

рынок Матрах, где торгуют специями, ладаном, серебром

18:45 – 19:15 — возвращение в отель

Организационные детали