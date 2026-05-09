Вы увидите два лика Омана. Сначала отправитесь туда, где скалы изрезаны лагунами, и окунётесь в их лазурные воды. Узнаете, как в горах появляются оазисы и как местные приспособились к жаре и засухе.
А ближе к закату погуляете по столице, залитой мягким светом, познакомитесь с историей и поймёте, какую роль играет султан и как страна удержала равновесие между прогрессом и самобытностью.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля
9:30 – 12:00 — оазис Вади-Шаб, один из красивейших в Омане. Погуляем вдоль ущелья, пересечём реку на лодке, будет время для купания в природных бассейнах
12:30 – 13:15 — воронка Бимма в скале, заполненная бирюзовой водой. Здесь получаются невероятные фотографии и тоже можно окунуться
13:30 – 14:30 — обед
16:00 – 18:15 — старый Маскат, где вы увидите:
- дворец султана Аль-Алам — яркий пример современной оманской архитектуры
- форты-близнецы Аль-Джалали и Аль-Мирани, построенные португальцами
- рынок Матрах, где торгуют специями, ладаном, серебром
18:45 – 19:15 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автомобиле (MG RX8, Toyota Fortuner или BYD Destroyer 05), переправа на лодке, обед (курица, рис, хумус, хлеб, напиток)
- От парковки до Вади-Шаб необходимо пройти по пересечённой и местами каменистой местности (~30 мин.)
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 48 туристов
Я живу в Омане с 2021 года и работаю здесь гидом. Для меня это не просто работа, а любимое дело — знакомить гостей с историей, культурой и красотой этой страны. Когда вы приобретаете у меня экскурсию, вы приобретаете не просто программу, а настоящие эмоции, атмосферу и впечатления, которые останутся с вами навсегда.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
М
Была пересадка в Маскате 16 часов. Решили взять данную экскурсию. Было немного тяжеловато в оазисе, тк нужно много пройти, но всё понравилось, место красивое. Отдельное спасибо гиду Даниле. Очень много знает про Оман, интересно всё рассказывает, показывает. Помог в приобретении сувениров.
На этой экскурсии можно увидеть как природу Омана, так и посмотреть город Маскат. У нашей компании остались отличные воспоминания
