Мы отправимся на восток Омана — когда-то тут кипела торговля и местные гавани процветали. Теперь Сур похож на рыболовецкую деревушку, но здесь всё ещё хранят древности и строят корабли. Вы узнаете, для чего используется дамба Вади Дайка, услышите историю города и понаблюдаете за корабелами. А если захотите, отдохнём в рыбном ресторанчике.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $550 за экскурсию

Ваш гид в Маскате

Описание экскурсии

9:00–10:40 — дорога из Маската в Вади Дайк

11:40–12:40 — прогулка по дамбе Вади Дайка

Плотина высотой 75 метров образует озеро длиной 8 км среди гор. Отсюда открываются виды на Вади и горные пейзажи.

12:40–14:20 — дорога из Вади Дайка в Сур

14:20–16:30 — экскурсия по Суру

Посетим городскую верфь, где мастера строят деревянные суда доу — традиция передаётся из поколения в поколение. Поднимемся на 18-метровую башню Аль-Айджа — бывший оборонительный форпост с панорамой на бухту, гавань и Аравийское море. Прогуляемся по набережной.

16:30–17:30 — рыбный ресторан (по желанию)

Отдохнём и попробуем местные блюда из свежей рыбы.

17:30–20:00 — возвращение из Сура в Маскат

Организационные детали