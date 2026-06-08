Мы отправимся на восток Омана — когда-то тут кипела торговля и местные гавани процветали. Теперь Сур похож на рыболовецкую деревушку, но здесь всё ещё хранят древности и строят корабли.
Вы узнаете, для чего используется дамба Вади Дайка, услышите историю города и понаблюдаете за корабелами. А если захотите, отдохнём в рыбном ресторанчике.
Вы узнаете, для чего используется дамба Вади Дайка, услышите историю города и понаблюдаете за корабелами. А если захотите, отдохнём в рыбном ресторанчике.
Описание экскурсии
9:00–10:40 — дорога из Маската в Вади Дайк
11:40–12:40 — прогулка по дамбе Вади Дайка
Плотина высотой 75 метров образует озеро длиной 8 км среди гор. Отсюда открываются виды на Вади и горные пейзажи.
12:40–14:20 — дорога из Вади Дайка в Сур
14:20–16:30 — экскурсия по Суру
Посетим городскую верфь, где мастера строят деревянные суда доу — традиция передаётся из поколения в поколение. Поднимемся на 18-метровую башню Аль-Айджа — бывший оборонительный форпост с панорамой на бухту, гавань и Аравийское море. Прогуляемся по набережной.
16:30–17:30 — рыбный ресторан (по желанию)
Отдохнём и попробуем местные блюда из свежей рыбы.
17:30–20:00 — возвращение из Сура в Маскат
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Sequoia MG Rx8
- Дополнительные расходы: обед в рыбном ресторане (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам — ваш гид в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 160 туристов
Меня зовут Хайтам, я родился и вырос в Маскате. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной Оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историю этой страны, и я с
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