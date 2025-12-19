Утром мы покинем Маскат и направимся вглубь страны, в сердце пустыни Вахиба. Там бескрайние дюны с верблюдами и бедуинским бытом сменяются зелёными долинами и прозрачными водоёмами. За один день вы ощутите контраст раскалённого песка и прохлады, которую дарят скалы Вади Бани Халид. А если захотите, искупаетесь в оазисе.

Описание экскурсии

Пустыня Вахиба (Шаркия)

Золотые дюны, уходящие за горизонт, меняют оттенки от янтарного до розового, а ветер рисует на них причудливые узоры. Вы сделаете несколько фотостопов, чтобы запечатлеть песчаные холмы.

По желанию можно прокатиться на верблюде или заглянуть в бедуинский дом, чтобы попробовать традиционный кофе и финики (за дополнительную оплату).

Обед

После прогулки по пустыне вас ждёт обед в уютном кафе — простая, но вкусная домашняя еда. Здесь можно отдохнуть, поделиться впечатлениями и насладиться ароматным чаем.

Вади Бани Халид

После обеда вы отправитесь в одну из самых красивых долин Омана. Среди горных склонов и финиковых рощ прячется настоящий рай: изумрудные водоёмы с прозрачной водой, скалы необычных форм и ощущение гармонии с природой.

Здесь можно искупаться, прогуляться по ущелью, сделать невероятные фотографии и просто насладиться моментом.

Вы узнаете:

почему бедуины веками кочуют по пустыне и как их образ жизни сохранился до сих пор

какие растения помогают им выживать среди песков

чем знамениты оманские финики и почему их называют золотом пустыни

как образовалась долина Вади Бани Халид и почему она никогда не пересыхает

Примерный тайминг

8:00–9:00 — сбор из отелей в Маскате

9:00–12:00 — дорога к пустыне

12:00–13:30 — пустыня Вахиба

14:00–15:00 — обед

15:30–17:00 — Вади Бани Халид

Организационные детали