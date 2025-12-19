Пески и оазисы Омана: пустыня Вахиба и Вади Бани Халид (из Маската)
Проехать сквозь бесконечные дюны и окунуться в бирюзовую воду оазиса
Утром мы покинем Маскат и направимся вглубь страны, в сердце пустыни Вахиба.
Там бескрайние дюны с верблюдами и бедуинским бытом сменяются зелёными долинами и прозрачными водоёмами. За один день вы ощутите контраст раскалённого песка и прохлады, которую дарят скалы Вади Бани Халид. А если захотите, искупаетесь в оазисе.
Описание экскурсии
Пустыня Вахиба (Шаркия)
Золотые дюны, уходящие за горизонт, меняют оттенки от янтарного до розового, а ветер рисует на них причудливые узоры. Вы сделаете несколько фотостопов, чтобы запечатлеть песчаные холмы.
По желанию можно прокатиться на верблюде или заглянуть в бедуинский дом, чтобы попробовать традиционный кофе и финики (за дополнительную оплату).
Обед
После прогулки по пустыне вас ждёт обед в уютном кафе — простая, но вкусная домашняя еда. Здесь можно отдохнуть, поделиться впечатлениями и насладиться ароматным чаем.
Вади Бани Халид
После обеда вы отправитесь в одну из самых красивых долин Омана. Среди горных склонов и финиковых рощ прячется настоящий рай: изумрудные водоёмы с прозрачной водой, скалы необычных форм и ощущение гармонии с природой.
Здесь можно искупаться, прогуляться по ущелью, сделать невероятные фотографии и просто насладиться моментом.
Вы узнаете:
почему бедуины веками кочуют по пустыне и как их образ жизни сохранился до сих пор
какие растения помогают им выживать среди песков
чем знамениты оманские финики и почему их называют золотом пустыни
как образовалась долина Вади Бани Халид и почему она никогда не пересыхает
Примерный тайминг
8:00–9:00 — сбор из отелей в Маскате 9:00–12:00 — дорога к пустыне 12:00–13:30 — пустыня Вахиба 14:00–15:00 — обед 15:30–17:00 — Вади Бани Халид
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе. Питьевая вода в бутылках предоставляется бесплатно
Тайминг указан примерно. Порядок локаций может меняться в зависимости от времени года и погодных условий
Обед в местном кафе включён в стоимость (обычно это овощной салат, рис, куриный и говяжий шашлык, кебаб, хумус, хлеб, сок)
Дополнительные расходы (по желанию): катание на верблюдах — $10–50 в зависимости от продолжительности
В пути вас сопровождает англоговорящий гид-водитель из нашей команды
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надя — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 19 туристов
Я ваш гид в Омане. С любовью покажу удивительный Оман — страну гор, оазисов, древних крепостей и бескрайней пустыни. Для меня каждая экскурсия — это не просто работа, а возможность читать дальше
поделиться тем, что я искренне люблю.
Я провела множество экскурсий и знаю, где встречать лучший рассвет в горах Джебель-Шамс, когда вода в Вади-Шаб становится особенно прозрачной и где готовят самый ароматный кофе по-омански.
Мои маршруты всегда продуманы до мелочей: комфорт, интересные остановки, лучшие виды и немного вдохновения, чтобы каждый день путешествия стал для вас особенным.
Я хочу, чтобы вы не просто посмотрели Оман, а почувствовали его атмосферу, спокойствие, гостеприимство и ту самую магию Востока, которую невозможно забыть.