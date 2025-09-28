Мои заказы

Красивые виды и панорамы Маската

Вечерняя прогулка по старому Маскату
Пешая
2 часа
3 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Вечерняя прогулка по старому Маскату
Погрузитесь в атмосферу старого Маската, пройдя по набережной, рынку и форту. Узнайте о древних мореходах и стратегическом значении города
Начало: У Набережной Корниш
«Набережную Корниш и панораму бухты Матрах в окружении гор»
Расписание: в субботу в 17:00
25 окт в 17:00
1 ноя в 17:00
$15 за человека
Путешествие вглубь Омана: древняя Низва, Аль-Хамра и гора Солнца
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вглубь Омана
Откройте для себя аутентичный Оман: древние города, заброшенные деревни и величественные горы. Прогулка по базару, старинные улочки и горные пейзажи ждут вас
Начало: В месте вашего пребывания
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
$530 за всё до 4 чел.
Огни Маската: мечеть, форты и набережная
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Огни Маската: мечеть, форты и набережная
Полюбоваться вечерним городом, подняться на древнюю башню и вдохнуть морской бриз
Начало: Отель, аэропорт, морской порт
«Извилистые коридоры и потайные ходы напоминают лабиринт, а с башен открываются впечатляющие панорамы»
Завтра в 19:00
23 окт в 16:00
$250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Всеволод
    28 сентября 2025
    Путешествие вглубь Омана: древняя Низва, Аль-Хамра и гора Солнца
    Доброго дня всем!
    Попробовали заказать индивидуальную экскурсию на 2 человека в сердце Омана и ни минуты не пожалели.
    Гид Данила заехал за
    читать дальше

    нами в отель точно к назначенного времени на большом мощном внедорожнике, очень комфортном для длительных поездок. Я ранее думал, что дистанции будут короче, но расстояния в Омане существенные и не всегда по прямой. По горному серпантину иначе, как на танке, не проехать.
    Данила очень хороший рассказчик, перемещаясь между локациями, узнали интересные факты о султанате, его истории и культуре, быте местных жителей и как быть иностранцу в новой стране.
    По дороге посетили древнюю крепость Низва, перепробовали все финики в магазине, заехали в старую, почти разрушенную оманскую деревню и вишенка на торте - завораживаюшие виды горного каньона.
    Эмоции остались самые положительные, Даниле сердечный привет и пожелания успехов, развития!
    И в целом, экскурсия получилась полезной и практичной, как раз, чтобы разбавить пляжный отдых.

  • К
    Константин
    25 сентября 2025
    Путешествие вглубь Омана: древняя Низва, Аль-Хамра и гора Солнца
    Добрый день!
    Экскурсия понравилась, экскурсовод давно живет в стране. Лично мне понравились рассказы о быте оманцев и их истории, которыми была
    читать дальше

    заполнена дорога между объектами.
    Ездить приходилось много, Оман оказывается большая страна.
    Экскурсовод чутко чувствовал настроение, когда нужно - шутил, когда не нужно - молчал, чтобы мы вздремнули. Подсказывал удачные ракурсы для фото, проводил нужными тропами (сами бы мы конечно заблудились бы).
    Ужин местной кухни мне тоже понравился. Интересно иногда съесть что-нибудь местное и интересное для разнообразия. Не знаю, что еще написать, берите экскурсию!)

  • Г
    Григорий
    2 июня 2025
    Вечерняя прогулка по старому Маскату
    Я первый раз в Омане. И конечно захотелось узнать больше об этой удивительной стране и ее столице. Я выбрал экскурсию
    читать дальше

    "Вечерняя прогулка по старому Маскату" и не пожалел. Эта экскурсия оставила у меня самые яркие и тёплые впечатления.
    Всё было организовано на высшем уровне, а сама атмосфера вечера в старинной части Маската — просто волшебная.

    Мы начали прогулку с набережной Корниш, где открываются потрясающие виды на Оманский залив и традиционную архитектуру.
    Затем нас ждал рынок Матрах — настоящий восточный базар. Здесь я купил вкусные местные сладости)

    В конце мы посетили форт Матрах, который особенно красиво смотрится в вечерней подсветке.

    Особое спасибо нашему гиду — настоящему знатоку истории Омана. Он увлекательно рассказывал о прошлом города, делился интересными фактами и легендами, делая экскурсию не только красивой, но и познавательной.

    Это была незабываемая прогулка, полная красоты, уюта и вдохновения. Рекомендую всем, кто хочет почувствовать душу Маската!

  • И
    Ирина
    29 мая 2025
    Вечерняя прогулка по старому Маскату
    Это был идеальный вечер в Маскате. Рассказы гида об истории города, архитектуре, традициях и современной жизни Омана были невероятно интересны
    читать дальше

    и лишены "сухости". Мы посетили атмосферную набережную Корниш, колоритный восточный рынок и поднялись в древний форт. Гид подсказал, где можно попробовать и купить настоящий оманский кофе, халву и сладкие финики. Рекомендую всем, кто хочет за один вечер прочувствовать колорит Маската в формате легкой и приятной прогулки.

  • Г
    Георгий
    5 мая 2025
    Путешествие вглубь Омана: древняя Низва, Аль-Хамра и гора Солнца
    Прекрасное путешествие. Алиса прекрасный и интересный рассказчик, очень тонко чувствовала когда рассказывать, когда всем вместе погрузиться в тишину и просто
    читать дальше

    посмотреть пейзажи.
    По дороге заехали в иранский ресторан, где очень вкусно пообедали.
    Алиса показала самые топовые локации, сделала кучу фотографий.
    Всем рекомендую. Ну и плюс - ездили на очень комфортабельном автомобиле. По каньонам, серпантинам, Алиса - мастер вождения. Я бы так не смог и наверное даже бы не рискнул)

