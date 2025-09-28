читать дальше

нами в отель точно к назначенного времени на большом мощном внедорожнике, очень комфортном для длительных поездок. Я ранее думал, что дистанции будут короче, но расстояния в Омане существенные и не всегда по прямой. По горному серпантину иначе, как на танке, не проехать.

Данила очень хороший рассказчик, перемещаясь между локациями, узнали интересные факты о султанате, его истории и культуре, быте местных жителей и как быть иностранцу в новой стране.

По дороге посетили древнюю крепость Низва, перепробовали все финики в магазине, заехали в старую, почти разрушенную оманскую деревню и вишенка на торте - завораживаюшие виды горного каньона.

Эмоции остались самые положительные, Даниле сердечный привет и пожелания успехов, развития!

И в целом, экскурсия получилась полезной и практичной, как раз, чтобы разбавить пляжный отдых.