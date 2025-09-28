Групповая
до 15 чел.
Вечерняя прогулка по старому Маскату
Погрузитесь в атмосферу старого Маската, пройдя по набережной, рынку и форту. Узнайте о древних мореходах и стратегическом значении города
Начало: У Набережной Корниш
«Набережную Корниш и панораму бухты Матрах в окружении гор»
Расписание: в субботу в 17:00
25 окт в 17:00
1 ноя в 17:00
$15 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вглубь Омана
Откройте для себя аутентичный Оман: древние города, заброшенные деревни и величественные горы. Прогулка по базару, старинные улочки и горные пейзажи ждут вас
Начало: В месте вашего пребывания
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
$530 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Огни Маската: мечеть, форты и набережная
Полюбоваться вечерним городом, подняться на древнюю башню и вдохнуть морской бриз
Начало: Отель, аэропорт, морской порт
«Извилистые коридоры и потайные ходы напоминают лабиринт, а с башен открываются впечатляющие панорамы»
Завтра в 19:00
23 окт в 16:00
$250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВсеволод28 сентября 2025Доброго дня всем!
Попробовали заказать индивидуальную экскурсию на 2 человека в сердце Омана и ни минуты не пожалели.
Гид Данила заехал за
- ККонстантин25 сентября 2025Добрый день!
Экскурсия понравилась, экскурсовод давно живет в стране. Лично мне понравились рассказы о быте оманцев и их истории, которыми была
- ГГригорий2 июня 2025Я первый раз в Омане. И конечно захотелось узнать больше об этой удивительной стране и ее столице. Я выбрал экскурсию
- ИИрина29 мая 2025Это был идеальный вечер в Маскате. Рассказы гида об истории города, архитектуре, традициях и современной жизни Омана были невероятно интересны
- ГГеоргий5 мая 2025Прекрасное путешествие. Алиса прекрасный и интересный рассказчик, очень тонко чувствовала когда рассказывать, когда всем вместе погрузиться в тишину и просто
