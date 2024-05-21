Увидеть самое главное в Маскате

Найдено 11 экскурсий в категории «Самое главное» в Маскате на русском языке, цены от $57, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Визитные карточки чарующего Маската
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
57 отзывов
Визитные карточки чарующего Маската: мечеть, опера, рынок и дворец
Познакомьтесь с архитектурными шедеврами Маската, узнайте о богатой истории Омана и насладитесь атмосферой восточного рынка
Начало: Отель
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$220 за всё до 4 чел.
Маскат. Главное в городе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Маскат. Главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Маската: посетите мечеть султана Кабуса, рынок Матрах, Королевский оперный театр и другие знаковые места
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
242$218 за всё до 6 чел.
Маскат. Большая история неизвестного города
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Маскат. Большая история неизвестного города
Жители Омана проведут вас по главным достопримечательностям Маската, расскажут о местной культуре и традициях. Погрузитесь в секретный мир столицы Омана
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
Откройте Маскат с новой стороны: мечеть Султана Кабуса, дворец Аль-Алам, Королевская опера и многое другое. Погрузитесь в культуру Омана
10 июня в 08:30
10 авг в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Маската
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Магия вечернего Маската: индивидуальная экскурсия
Вечерний Маскат оживает в свете огней. Погуляйте по набережным, посетите мечеть, театр и форт, а также окунитесь в атмосферу восточного базара
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:30
10 июня в 15:30
220$176 за всё до 4 чел.
Маскат - восточная сказка
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Маскат - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Маскатом, его главными достопримечательностями и уникальной атмосферой. Узнайте историю города и насладитесь восточными ароматами
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
Погрузитесь в атмосферу Маската и Вади Шаб. Увидите мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр, природные бассейны и каньоны, а также насладитесь обедом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$470 за всё до 6 чел.
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
34 отзыва
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Маскат - город контрастов, где переплетаются традиции и современность. Узнайте о культуре, быте и истории этого удивительного места
Начало: У вашего отеля в Маскате
$57 за человека
Поездка на джипе по пустыне Вахиба
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
Незабываемая поездка на джипе по пустыне Вахиба в Маскате
Путешествие на джипе по пустыне Вахиба: окунитесь в мир оазисов, дюн и гостеприимных кочевников
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$570 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Маскат
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Добро пожаловать в Маскат: индивидуальная экскурсия по столице Омана
Маскат - столица Омана, где сочетаются история и современность. Посетите форт Матрах, восточный базар, Королевский дворец и мечеть султана Кабуса
Начало: В отеле, порте или аэропорте
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$220 за всё до 6 чел.
Вечерний Маскат
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Маскат: архитектурные шедевры и восточный колорит
Прогулка по вечернему Маскату: мечети, дворцы, рынки и набережные. Окунитесь в атмосферу столицы Омана с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: У вашего отеля
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$170 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    21 мая 2024
    Маскат - восточная сказка
    Великолепная экскурсия! все понравилось
  • N
    Nikita
    18 мая 2024
    Магия вечернего Маската
    Был у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, но не советую брать экскурсии
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    в пятницу - практически все будет закрыто, а на рынке будет много людей! Мне не повезло, у меня была доступна только пятница, но Юлия элегантно выкрутилась все равно. Да и вообще если вы про «слушать», а не фоткать все подряд, то и пятница подойдет!! Вообще я был удивлен, Оман меня поразил и во многом благодаря гиду! Смело берите эту экскурсию! Оман ждет

    Был у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, ноБыл у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, ноБыл у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, но
  • Л
    Людмила
    16 мая 2024
    Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
    Зарина была очень гостеприимна, тепло встретила нас в аэропорту (мы прилетали в Маскат всего на 1 день) и показала главные
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    достопримечательности города: мечеть Султана Кабуса, набережную города с колоритным рынком, музей и Королевский дворец. Было очень интересно, грамотно спланирован маршрут, оказан наитеплейший прием. После экскурсии Зарина рекомендовала отличное место для обеда и прогулку по современному кварталу города, где нам тоже очень понравилось. Спасибо большое Зарине!

  • Y
    Yulia
    12 мая 2024
    Маскат. Главное в городе
    Потрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватили все основные интересные места в Маскате.
    Потрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватилиПотрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватилиПотрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватилиПотрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватилиПотрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватилиПотрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватили
  • Д
    Дмитрий
    8 мая 2024
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Отличные локации и рассказ Амаль!
  • Н
    Наталия
    8 мая 2024
    Маскат. Главное в городе
    Хорошо организованная экскурсия по времени, по наполнению, по логистике. Данила предусмотрел все нюансы, и был внимателен и готов помочь даже в вопросах не касающихся экскурсии. За что большое спасибо.
  • N
    Natalia
    6 мая 2024
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Отличная экскурсия! Нашей семье все понравилось! Спасибо Амаль за интересный рассказ.
  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Прекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. и
    Прекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. иПрекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. иПрекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. иПрекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. иПрекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. и
  • Н
    Никита
    25 апреля 2024
    Маскат. Главное в городе
    Маскат сложно осмотреть самому, город растянут и не проходим, поэтому экскурсия отличный выбор для этого города. Огромная благодарность Даниле за интересный рассказ и советы, как провести время в Маскате!
  • А
    Анастасия
    24 апреля 2024
    Маскат - восточная сказка
    Какой замечательный был день! Большое спасибо Александре, что согласилась провести экскурсию накануне вечером до моего приезда. Встретили меня в аэропорту,
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    что было очень удобно. Александра давно живет в стране, знает культуру и историю. 6 часов пролетят как мгновение. Посетили все основные достопримечательности Маската. Отдельное спасибо за такое количество фотографий! 😊 Можно попросить провести экскурсии за городом, если время позволяет

    Какой замечательный был день! Большое спасибо Александре, что согласилась провести экскурсию накануне вечером до моего приездаКакой замечательный был день! Большое спасибо Александре, что согласилась провести экскурсию накануне вечером до моего приездаКакой замечательный был день! Большое спасибо Александре, что согласилась провести экскурсию накануне вечером до моего приездаКакой замечательный был день! Большое спасибо Александре, что согласилась провести экскурсию накануне вечером до моего приездаКакой замечательный был день! Большое спасибо Александре, что согласилась провести экскурсию накануне вечером до моего приездаКакой замечательный был день! Большое спасибо Александре, что согласилась провести экскурсию накануне вечером до моего приездаКакой замечательный был день! Большое спасибо Александре, что согласилась провести экскурсию накануне вечером до моего приезда

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Визитные карточки чарующего Маската
  2. Маскат. Главное в городе
  3. Маскат. Большая история неизвестного города
  4. Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
  5. Магия вечернего Маската
Какие места ещё посмотреть в Маскате
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Султана Кабуса
  3. Оперный дом
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Маскату в июне 2024
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