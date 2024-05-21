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в пятницу - практически все будет закрыто, а на рынке будет много людей! Мне не повезло, у меня была доступна только пятница, но Юлия элегантно выкрутилась все равно. Да и вообще если вы про «слушать», а не фоткать все подряд, то и пятница подойдет!! Вообще я был удивлен, Оман меня поразил и во многом благодаря гиду! Смело берите эту экскурсию! Оман ждет