В Маскате вас ждет уникальная возможность увидеть грациозных дельфинов и исследовать красочные коралловые рифы.



Афалины, обыкновенные дельфины, дельфины-спиннеры и дельфины Риссо обитают в этих водах, создавая неповторимое зрелище. Подводное плавание открывает перед вами мир тропических рыб и экзотических кораллов.



Это не просто экскурсия, а погружение в волшебство морских глубин, где каждый момент наполнен магией и красотой

Лучшее время для посещения

Лучшее время для наблюдения за дельфинами и снорклинга в Маскате - с октября по апрель. В это время вода прозрачная, а температура комфортная для плавания. С мая по сентябрь также возможно посещение, но стоит учитывать более высокие температуры и влажность. В остальное время года, хотя и менее комфортно, всё же можно насладиться красотой морских обитателей.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.