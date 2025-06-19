В Маскате вас ждет уникальная возможность увидеть грациозных дельфинов и исследовать красочные коралловые рифы.
Афалины, обыкновенные дельфины, дельфины-спиннеры и дельфины Риссо обитают в этих водах, создавая неповторимое зрелище. Подводное плавание открывает перед вами мир тропических рыб и экзотических кораллов.
Это не просто экскурсия, а погружение в волшебство морских глубин, где каждый момент наполнен магией и красотой
5 причин купить эту прогулку
- 🐬 Увидеть дельфинов в естественной среде
- 🌊 Погрузиться в кристально чистые воды
- 🐠 Исследовать коралловые рифы
- 📸 Сделать уникальные фотографии
- 🏝 Почувствовать магию морских глубин
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для наблюдения за дельфинами и снорклинга в Маскате - с октября по апрель. В это время вода прозрачная, а температура комфортная для плавания. С мая по сентябрь также возможно посещение, но стоит учитывать более высокие температуры и влажность. В остальное время года, хотя и менее комфортно, всё же можно насладиться красотой морских обитателей.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Коралловые рифы
Ежедневно в 9:45 (приходите заранее в 9:30)
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги английского гида
- Легкие закуски, безалкогольные напитки
- Снаряжение для снорклинга
- Прогулка на катере
Что не входит в цену
- Трансфер до точки сбора
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Marina Bander Al Rowdha, Muscat, Oman
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:45 (приходите заранее в 9:30)
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия не подходит для беременных женщин
- Необходимо взять с собой купальный костюм и полотенце
- Не допускаются домашние животные
- Отмена тура возможна в случае неблагоприятного прогноза погоды или при недостаточном количестве бронирований
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Манал
19 июн 2025
Очень мило и организованно. В порту вас встретят и проведут на лодку.
J
Janelle
15 мая 2025
Это было лучшее впечатление в моей жизни. Все были очаровательны. Все, начиная с трансфера и заканчивая самим мероприятием, было просто идеально. Нам посчастливилось встретить огромную стаю дельфинов, и мы даже заметили кита! Спасибо. Очень рекомендую это место и эту компанию. Обязательно приеду еще раз.
Ш
Шерон
26 апр 2025
Прекрасное утро на воде в Маскате. Капитан обнаружил множество дельфинов (как и на других лодках). На борту аккуратной лодки было много холодной воды, газировки и закусок. Отличное место для подводного плавания в укромной бухте, вокруг черепахи и разноцветные рыбки. Обратный путь к причалу вдоль береговой линии через известняковые арки тоже был очень приятным.
Я
Ян
19 мар 2025
Это был прекрасный день. Сначала мы понаблюдали за дельфинами, а затем отправились в одно место для подводного плавания, где смогли увидеть черепах. Спасибо вам за все!
Входит в следующие категории Маската
