читать дальше

дельфинов, которые плыли рядом с нами. Когда мы добрались до островов, я погрузился под воду с маской. Под водой много интересного: морских ежей, разноцветных рыб, каракатиц, которые плавали стайками и меняли цвет когда я подплывал ближе. Также мне повезло увидеть черепаху, которая проплыла совсем рядом. Природа рифов очень впечатляет. Спасибо Илье за хорошо организованный тур и за возможность увидеть такую красоту!