размера, капитан в лодке пожарил на мангале и покормил нас.

Наш гид Хайтам, очень понравился, с таким добродушным, милым и интересным человеком просто не возможно не полюбить Оман.

Оман потрясающая страна, где море температура достигает до 38 градусов, но дискомфорта не ощущается вообще, там где горы с волшебными видами (Низве) температура до 23 градусов, для тех кто не любит жару, в бассейне при этом легко можно купаться и загорать.