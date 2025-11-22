Водная прогулка
Маскат: водная прогулка, дельфины, пляж и дворец
Проведите незабываемый день в Маскате: катер, дельфины, пляжный отдых и дворец султана Кабуса. Яркие эмоции и впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся на пристань, сядем на скоростной катер и, рассекая волны, отправимся в море в поисках дельфинов»
Завтра в 14:00
27 фев в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Наблюдение за дельфинами со снорклингом в Маскате
Начало: Марина Бандер Аль Равда, Маскат, Оман
«Погружение в мир дельфинов Представьте себе идеальное сочетание двух невероятных приключений — наблюдение за величественными дельфинами и захватывающее подводное плавание с маской»
Расписание: Ежедневно в 9:45 (приходите заранее в 9:30)
Завтра в 09:30
23 фев в 09:30
$52 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Дельфины, базар и древности в Маскате
Выйти в море, увидеть город с высоты крепости и затеряться на торговых улочках
Начало: В удобном для вас месте в Маскате
«Наблюдение за дельфинами в Оманском заливе»
Расписание: ежедневно в 08:30
27 фев в 08:30
28 фев в 08:30
$120 за человека
- EElena22 ноября 2025Экскурсия очень понравилась. Получили удовольствие.
- ААрмина15 сентября 2025Отличный тур, прогулка удалась, только с дельфинами не повезло - не сезон. На рыбалке провели незабываемое время, поймали рыбок среднего
- ММанал19 июня 2025Очень мило и организованно. В порту вас встретят и проведут на лодку.
- JJanelle15 мая 2025Это было лучшее впечатление в моей жизни. Все были очаровательны. Все, начиная с трансфера и заканчивая самим мероприятием, было просто
- ШШерон26 апреля 2025Прекрасное утро на воде в Маскате. Капитан обнаружил множество дельфинов (как и на других лодках). На борту аккуратной лодки было
- ЯЯн19 марта 2025Это был прекрасный день. Сначала мы понаблюдали за дельфинами, а затем отправились в одно место для подводного плавания, где смогли увидеть черепах. Спасибо вам за все!
