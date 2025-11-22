Мои заказы

Экскурсии с дельфинами в Маскате

Найдено 3 экскурсии в категории «Дельфины» в Маскате на русском языке, цены от $52. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Маскат: водная прогулка, дельфины, пляж и дворец
На катере
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Маскат: водная прогулка, дельфины, пляж и дворец
Проведите незабываемый день в Маскате: катер, дельфины, пляжный отдых и дворец султана Кабуса. Яркие эмоции и впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся на пристань, сядем на скоростной катер и, рассекая волны, отправимся в море в поисках дельфинов»
Завтра в 14:00
27 фев в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Наблюдение за дельфинами со снорклингом в Маскате
3 часа
5 отзывов
Водная прогулка
Наблюдение за дельфинами со снорклингом в Маскате
Начало: Марина Бандер Аль Равда, Маскат, Оман
«Погружение в мир дельфинов Представьте себе идеальное сочетание двух невероятных приключений — наблюдение за величественными дельфинами и захватывающее подводное плавание с маской»
Расписание: Ежедневно в 9:45 (приходите заранее в 9:30)
Завтра в 09:30
23 фев в 09:30
$52 за человека
Дельфины, базар и древности в Маскате
На машине
7.5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Дельфины, базар и древности в Маскате
Выйти в море, увидеть город с высоты крепости и затеряться на торговых улочках
Начало: В удобном для вас месте в Маскате
«Наблюдение за дельфинами в Оманском заливе»
Расписание: ежедневно в 08:30
27 фев в 08:30
28 фев в 08:30
$120 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    22 ноября 2025
    Наблюдение за дельфинами со снорклингом в Маскате
    Экскурсия очень понравилась. Получили удовольствие.
  • А
    Армина
    15 сентября 2025
    Маскат: водная прогулка, дельфины, пляж и дворец
    Отличный тур, прогулка удалась, только с дельфинами не повезло - не сезон. На рыбалке провели незабываемое время, поймали рыбок среднего
    читать дальше

    размера, капитан в лодке пожарил на мангале и покормил нас.
    Наш гид Хайтам, очень понравился, с таким добродушным, милым и интересным человеком просто не возможно не полюбить Оман.
    Оман потрясающая страна, где море температура достигает до 38 градусов, но дискомфорта не ощущается вообще, там где горы с волшебными видами (Низве) температура до 23 градусов, для тех кто не любит жару, в бассейне при этом легко можно купаться и загорать.

    Отличный тур, прогулка удалась, только с дельфинами не повезло - не сезон. На рыбалке провели незабываемоеОтличный тур, прогулка удалась, только с дельфинами не повезло - не сезон. На рыбалке провели незабываемое
  • М
    Манал
    19 июня 2025
    Наблюдение за дельфинами со снорклингом в Маскате
    Очень мило и организованно. В порту вас встретят и проведут на лодку.
  • J
    Janelle
    15 мая 2025
    Наблюдение за дельфинами со снорклингом в Маскате
    Это было лучшее впечатление в моей жизни. Все были очаровательны. Все, начиная с трансфера и заканчивая самим мероприятием, было просто
    читать дальше

    идеально. Нам посчастливилось встретить огромную стаю дельфинов, и мы даже заметили кита! Спасибо. Очень рекомендую это место и эту компанию. Обязательно приеду еще раз.

  • Ш
    Шерон
    26 апреля 2025
    Наблюдение за дельфинами со снорклингом в Маскате
    Прекрасное утро на воде в Маскате. Капитан обнаружил множество дельфинов (как и на других лодках). На борту аккуратной лодки было
    читать дальше

    много холодной воды, газировки и закусок. Отличное место для подводного плавания в укромной бухте, вокруг черепахи и разноцветные рыбки. Обратный путь к причалу вдоль береговой линии через известняковые арки тоже был очень приятным.

  • Я
    Ян
    19 марта 2025
    Наблюдение за дельфинами со снорклингом в Маскате
    Это был прекрасный день. Сначала мы понаблюдали за дельфинами, а затем отправились в одно место для подводного плавания, где смогли увидеть черепах. Спасибо вам за все!

