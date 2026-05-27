Сначала мы отправимся в Вади-Шаб — каньон с пресными природными бассейнами, пальмами и скалами цвета охры. Нас ждёт лодочная переправа, прогулка по ущелью и купание. После активностей отдохнём у карстового озера. А в дороге поговорим о современном Омане — без лекций и в свободном формате.

Описание экскурсии

Вы узнаете:

почему султана Кабуса бин Саида называют отцом современного Омана

как государство за несколько десятилетий прошло путь от бедности к стабильности и безопасности

что важно знать путешественнику об исламе — без сложных терминов

как живут обычные семьи, чем зарабатывают, как устроен их день

чем Оман отличается от других стран региона — менталитет, политика, стиль жизни

как оманцы используют природу — вади, источники воды, оазисы

Примерный тайминг

10:00 — отправление из отеля в Маскате

Дорога проходит по живописной трассе: с одной стороны — Аравийское море, с другой — скалистые хребты. По пути вы узнаете о природе Омана, горах Хаджар, о том, как в этих местах веками появлялись вади и почему именно здесь сохранились источники пресной воды.

11:30 — прибытие в Вади-Шаб

Сначала нас ждёт небольшая лодочная переправа через лагуну, после которой начинается пешая прогулка по ущелью. Тропа идёт между скалами, пальмами и прозрачными потоками воды — уже сама дорога к оазисам становится частью впечатлений.

12:15–14:15 — отдых в Вади-Шаб

Здесь вы сможете искупаться в природных бассейнах с пресной водой, отдохнуть у воды и насладиться тишиной каньона. По желанию можно проплыть в узкую расщелину внутри скалы, за которой скрывается водопад — одно из самых впечатляющих мест маршрута.

14:30 — остановка на обед в кафе по пути или местном ресторане

15:30 — дорога к Bimmah Sinkhole

16:00–16:40 — время для купания в озере или отдыха у воды и фотографий

Вас ждёт карстовый провал с озером необычного бирюзового цвета, окружённый скалами. Для безопасного спуска к воде есть лестница.

16:40 — выезд в Маскат

18:00–18:30 — возвращение в отель

Организационные детали