Искупаться в оазисе и поговорить о реальной жизни в Омане
Сначала мы отправимся в Вади-Шаб — каньон с пресными природными бассейнами, пальмами и скалами цвета охры. Нас ждёт лодочная переправа, прогулка по ущелью и купание. После активностей отдохнём у карстового озера. А в дороге поговорим о современном Омане — без лекций и в свободном формате.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
почему султана Кабуса бин Саида называют отцом современного Омана
как государство за несколько десятилетий прошло путь от бедности к стабильности и безопасности
что важно знать путешественнику об исламе — без сложных терминов
как живут обычные семьи, чем зарабатывают, как устроен их день
чем Оман отличается от других стран региона — менталитет, политика, стиль жизни
как оманцы используют природу — вади, источники воды, оазисы
Примерный тайминг
10:00 — отправление из отеля в Маскате
Дорога проходит по живописной трассе: с одной стороны — Аравийское море, с другой — скалистые хребты. По пути вы узнаете о природе Омана, горах Хаджар, о том, как в этих местах веками появлялись вади и почему именно здесь сохранились источники пресной воды.
11:30 — прибытие в Вади-Шаб
Сначала нас ждёт небольшая лодочная переправа через лагуну, после которой начинается пешая прогулка по ущелью. Тропа идёт между скалами, пальмами и прозрачными потоками воды — уже сама дорога к оазисам становится частью впечатлений.
12:15–14:15 — отдых в Вади-Шаб
Здесь вы сможете искупаться в природных бассейнах с пресной водой, отдохнуть у воды и насладиться тишиной каньона. По желанию можно проплыть в узкую расщелину внутри скалы, за которой скрывается водопад — одно из самых впечатляющих мест маршрута.
14:30 — остановка на обед в кафе по пути или местном ресторане
15:30 — дорога к Bimmah Sinkhole
16:00–16:40 — время для купания в озере или отдыха у воды и фотографий
Вас ждёт карстовый провал с озером необычного бирюзового цвета, окружённый скалами. Для безопасного спуска к воде есть лестница.
16:40 — выезд в Маскат
18:00–18:30 — возвращение в отель
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Маршрут включает пешую часть (~30–40 минут по каменистой тропе) и плавание
Подходит взрослым и детям старше 6 лет в нормальной физической форме
Рекомендуем взять с собой: удобную обувь (лучше коралки или кроссовки для воды), головной убор, солнцезащитный крем, воду, купальные принадлежности, полотенце и сменную одежду
С вами буду я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 928 туристов
Я гид, готовый провести вас по этой удивительной стране. Оман — это истинное сокровище на Ближнем Востоке с богатой историей, культурным наследием и захватывающей природой. Мне невероятно везёт, потому что я вместе со своей командой гидов могу делиться всем этим с вами, путешественниками!
Входит в следующие категории Маската
Похожие экскурсии на «По следам оазисов Вади-Шаб - из Маската»