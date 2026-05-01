Полёт на воздушном шаре — это возможность открыть страну с совершенно новой перспективы. Вы пролетите над золотыми дюнами. Увидите, как под вами простирается бескрайняя безмятежная пустыня. Насладитесь тишиной и оцените красоту природы с высоты птичьего полёта.
Описание экскурсии
- Вы встретите рассвет над бескрайними песчаными дюнами.
- Проникнетесь красотой пустыни Вахиба с высоты птичьего полёта.
- Погрузитесь в атмосферу таинственности и величия этого места.
Организационные детали
- Обратите внимание, до места старта вы добираетесь самостоятельно. Время в пути от Маската — около 2 ч.
- Перед полётом мы проведем базовый инструктаж по безопасности.
- Людям с серьезными проблемами со здоровьем и беременным женщинам может быть отказано в полёте. Допускаются путешественники от 6 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$235
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пустыне Вахиба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 2258 туристов
В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучение и имеет лицензию, чтобы гарантировать вам качественный и безопасный отдых. Мы покажем вам уникальную
