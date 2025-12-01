Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемая поездка на джипе по пустыне Вахиба в Маскате
Путешествие на джипе по пустыне Вахиба: окунитесь в мир оазисов, дюн и гостеприимных кочевников
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Оазис Вади Шаб с закатом в пустыне
Путешествие вдоль побережья Оманского залива, посещение оазиса Вади Шаб и закат в пустыне Вахибу. Обед на берегу, катание на верблюдах и знакомство с бедуинами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $590 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
Погрузитесь в атмосферу Омана: купание в каньоне, квадросафари по барханам и ужин в традиционном ресторане. Незабываемый день в Маскате
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $550 за всё до 4 чел.
