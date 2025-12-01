Найдено 3 экскурсии в категории « Пустыня Вахиба » в Маскате на русском языке, цены от $550. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине Джиппинг 10 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Незабываемая поездка на джипе по пустыне Вахиба в Маскате Путешествие на джипе по пустыне Вахиба: окунитесь в мир оазисов, дюн и гостеприимных кочевников Начало: У вашего отеля $550 за всё до 4 чел. На машине 10 часов 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Оазис Вади Шаб с закатом в пустыне Путешествие вдоль побережья Оманского залива, посещение оазиса Вади Шаб и закат в пустыне Вахибу. Обед на берегу, катание на верблюдах и знакомство с бедуинами Начало: У вашего отеля от $590 за всё до 6 чел. На машине 12 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане Погрузитесь в атмосферу Омана: купание в каньоне, квадросафари по барханам и ужин в традиционном ресторане. Незабываемый день в Маскате от $550 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Маската

