Поездка на джипе по пустыне Вахиба

Путешествие на джипе по пустыне Вахиба: окунитесь в мир оазисов, дюн и гостеприимных кочевников
На подготовленном внедорожнике отправляйтесь в путешествие по живописным местам Омана. В долине Вади Бани Халид можно искупаться в природных бассейнах и пообедать в тени пальм оазиса. Оцените виды на бескрайние
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просторы пустыни, погуляйте и покатайтесь на джипе по песчаным барханам. В завершение экскурсии загляните в гости к оманским кочевникам и познакомьтесь с их бытом.

Путь к главному месту приключения проходит через миниатюрные городки и деревни, окружённые скалистым ландшафтом. Прибыв в долину Вади Бани Халид, откроется потрясающий оазис с кристально чистой лазурной водой. После освежающего купания устроим перекус: вкусный обед-пикник прямо на месте. Затем отправляйтесь исследовать крупнейшую пустыню Омана. Местные утверждают, что Вахиба не похожа ни на одну другую пустыню в Аравии.

Проведём вас по самым высоким барханам и прокатимся на джипе - всплеск адреналина и яркие впечатления гарантированы! В завершение посетите уединённые жилища оманских кочевников. Они гостеприимно встретят вас и поделятся своими историями. Попрощавшись с пустыней, отправляйтесь обратно в Маскат

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Увлекательная поездка на джипе
  2. 🏜 Величественные песчаные дюны
  3. 🏞 Природные бассейны оазиса
  4. 🍽 Вкусный обед-пикник
  5. 👳‍♂️ Знакомство с оманскими кочевниками
  6. 🌄 Живописные виды на пути

Что можно увидеть

  • Пустыня Вахиба
  • Долина Вади Бани Халид
  • Оазис
Поездка на джипе по пустыне Вахиба
Поездка на джипе по пустыне Вахиба
Поездка на джипе по пустыне Вахиба
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Живописная дорога к пустыне. Путь к главному месту приключения пройдёт через миниатюрные городки и деревни, окружённые скалистым ландшафтом. Чаще всего эти поселения спрятаны среди гор или находятся в зелёных долинах с небольшими прудами, созданными подземными источниками.
  • Волшебный мир оазиса. Прибыв в долину Вади Бани Халид, вы откроете для себя потрясающий оазис и освежитесь в природных бассейнах с кристально чистой лазурной водой.
  • Пикник. После освежающего купания устроим перекус: вас ждёт вкусный обед-пикник прямо на месте.
  • Дюны Вахибы. Затем вы отправитесь исследовать крупнейшую пустыню Омана. Если присмотреться, можно увидеть движение песчаных дюн: пустыня постоянно меняет свой облик! Местные утверждают, что Вахиба не похожа ни на одну другую пустыню в Аравии. Мы проведём вас по самым высоким барханам и прокатимся на джипе — всплеск адреналина и яркие впечатления гарантированы!
  • Жилища бедуинов. В завершение вы посетите уединённые жилища оманских кочевников. Они гостеприимно встретят вас и поделятся своими историями.
  • Попрощавшись с пустыней, мы отправимся обратно в Маскат.

В путешествии вы также узнаете интересные факты об Омане, его правителе и местной религии.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на внедорожнике из отеля и обратно, обед-пикник, прохладительные напитки и сопровождение русскоговорящего гида
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок по пустыне, а также возьмите купальные принадлежности, головной убор, солнцезащитный крем и очки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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