На подготовленном внедорожнике отправляйтесь в путешествие по живописным местам Омана. В долине Вади Бани Халид можно искупаться в природных бассейнах и пообедать в тени пальм оазиса. Оцените виды на бескрайние
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Увлекательная поездка на джипе
- 🏜 Величественные песчаные дюны
- 🏞 Природные бассейны оазиса
- 🍽 Вкусный обед-пикник
- 👳♂️ Знакомство с оманскими кочевниками
- 🌄 Живописные виды на пути
Что можно увидеть
- Пустыня Вахиба
- Долина Вади Бани Халид
- Оазис
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Живописная дорога к пустыне. Путь к главному месту приключения пройдёт через миниатюрные городки и деревни, окружённые скалистым ландшафтом. Чаще всего эти поселения спрятаны среди гор или находятся в зелёных долинах с небольшими прудами, созданными подземными источниками.
- Волшебный мир оазиса. Прибыв в долину Вади Бани Халид, вы откроете для себя потрясающий оазис и освежитесь в природных бассейнах с кристально чистой лазурной водой.
- Пикник. После освежающего купания устроим перекус: вас ждёт вкусный обед-пикник прямо на месте.
- Дюны Вахибы. Затем вы отправитесь исследовать крупнейшую пустыню Омана. Если присмотреться, можно увидеть движение песчаных дюн: пустыня постоянно меняет свой облик! Местные утверждают, что Вахиба не похожа ни на одну другую пустыню в Аравии. Мы проведём вас по самым высоким барханам и прокатимся на джипе — всплеск адреналина и яркие впечатления гарантированы!
- Жилища бедуинов. В завершение вы посетите уединённые жилища оманских кочевников. Они гостеприимно встретят вас и поделятся своими историями.
- Попрощавшись с пустыней, мы отправимся обратно в Маскат.
В путешествии вы также узнаете интересные факты об Омане, его правителе и местной религии.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на внедорожнике из отеля и обратно, обед-пикник, прохладительные напитки и сопровождение русскоговорящего гида
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок по пустыне, а также возьмите купальные принадлежности, головной убор, солнцезащитный крем и очки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 57 туристов
Приветствую всех путешественников, ищущих незабываемые приключения в живописном Омане! Меня зовут Данила, и я экскурсионный гид, готовый провести вас по этой удивительной стране. Оман — это истинное сокровище на Ближнем Востоке с его богатой историей, культурным наследием и захватывающей природой. Мне невероятно везёт, потому что я вместе со своей командой гидов могу делиться всем этим с вами, путешественниками!Задать вопрос
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