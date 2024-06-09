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просторы пустыни, погуляйте и покатайтесь на джипе по песчаным барханам. В завершение экскурсии загляните в гости к оманским кочевникам и познакомьтесь с их бытом.



Путь к главному месту приключения проходит через миниатюрные городки и деревни, окружённые скалистым ландшафтом. Прибыв в долину Вади Бани Халид, откроется потрясающий оазис с кристально чистой лазурной водой. После освежающего купания устроим перекус: вкусный обед-пикник прямо на месте. Затем отправляйтесь исследовать крупнейшую пустыню Омана. Местные утверждают, что Вахиба не похожа ни на одну другую пустыню в Аравии.



Проведём вас по самым высоким барханам и прокатимся на джипе - всплеск адреналина и яркие впечатления гарантированы! В завершение посетите уединённые жилища оманских кочевников. Они гостеприимно встретят вас и поделятся своими историями. Попрощавшись с пустыней, отправляйтесь обратно в Маскат