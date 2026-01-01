Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Погрузитесь в уникальное путешествие по природным красотам Омана. Вас ждут величественные дюны пустыни Вахиба и лазурные воды оазиса Вади Бани Халид
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Маскат: водная прогулка, дельфины, пляж и дворец
Проведите незабываемый день в Маскате: катер, дельфины, пляжный отдых и дворец султана Кабуса. Яркие эмоции и впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по пустыне Омана и великолепному оазису Вади Бани Халид
Начало: Мы заберём вас из отеля, аэропорта или порта в Мас...
Расписание: Экскурсии с понедельника по воскресенье с 07:00-09:00
Завтра в 07:00
20 янв в 07:00
$505 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Маската - к форту Нахаль и термальным источникам
Побывать внутри крепости 7 века и понежиться в природном бассейне, который подогревают джинны
Начало: По договорённости
Завтра в 09:30
20 янв в 09:30
$430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Романтическое приключение у берегов Оманского залива
Индивидуальная экскурсия в Маскате: верховая езда, лодочная прогулка и дворцовая площадь. Идеально для романтического отдыха и незабываемых впечатлений
Начало: По вашему адресу
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
