Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выборИз Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам
Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Маската к крепости Низва и величественным горам. Ощутите дух древности и насладитесь уникальными видами
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, в пятницу в 06:00
Завтра в 06:00
13 дек в 08:00
$150 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Вахиба и Вади Бани Халид: экскурсия
Путешествие по пустыне Вахиба и оазису Вади Бани Халид подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя красоту Омана с профессиональным гидом
Начало: В вашем отеле
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
от $510 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВизитные карточки чарующего Маската: мечеть, опера, рынок и дворец
Познакомьтесь с архитектурными шедеврами Маската, узнайте о богатой истории Омана и насладитесь атмосферой восточного рынка
Начало: Отель
Завтра в 07:30
13 дек в 07:30
$250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Золотые дюны и рай посреди пустыни
Раствориться в пейзажах одного из самых красивых оазисов страны - Вади Бани Халид (в мини-группе)
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 09:00
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
$140 за человека
