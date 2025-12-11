Найдено 4 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Маскате на русском языке, цены от $140. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 10 часов 15 отзывов Мини-группа до 4 чел. Лучший выбор Из Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Маската к крепости Низва и величественным горам. Ощутите дух древности и насладитесь уникальными видами Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, в пятницу в 06:00 $150 за человека На машине 7 часов 16 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Вахиба и Вади Бани Халид: экскурсия Путешествие по пустыне Вахиба и оазису Вади Бани Халид подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя красоту Омана с профессиональным гидом Начало: В вашем отеле от $510 за всё до 6 чел. На машине На микроавтобусе 5 часов 85 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Лучший выбор Визитные карточки чарующего Маската: мечеть, опера, рынок и дворец Познакомьтесь с архитектурными шедеврами Маската, узнайте о богатой истории Омана и насладитесь атмосферой восточного рынка Начало: Отель $250 за всё до 4 чел. На машине На микроавтобусе 10 часов 15 отзывов Мини-группа до 4 чел. Золотые дюны и рай посреди пустыни Раствориться в пейзажах одного из самых красивых оазисов страны - Вади Бани Халид (в мини-группе) Начало: В вашем отеле Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 09:00 $140 за человека Другие экскурсии Маската

