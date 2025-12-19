Мои заказы

Поймать волну в Маскате: морская прогулка на гидроциклах

Увидеть город с воды и ощутить драйв от скорости
На тихой прибрежной базе мы поможем вам безопасно освоить новый транспорт — проведём инструктаж и предоставим спасательный жилет.

Вы почувствуете, как гидроцикл послушно реагирует на движение руки и как легко можно скользить по волнам. Это тот самый момент, когда скорость и море дают уникальное ощущение свободы.
Описание водной прогулки

Встреча

На уютной прибрежной базе в Маскате — там, где море гладкое, как стекло, а на горизонте видно горы. Сюда удобно добраться на такси или машине, на месте есть парковка и зона ожидания. Мы встречаем вас, выдаём воду и помогаем с размещением вещей.

Ваши гидроциклы будут готовы: заправленные, вымытые, со спасательными жилетами и всей экипировкой.

Инструктаж (5–7 минут)

Обсудим управление гидроциклом, правила безопасности, а также маршрут и места остановок. После вы отправитесь в открытое море — к чистой бирюзовой воде.

Живописное побережье

Вы увидите скальные массивы Маската, арки и пещеры, скрытые бухты и линию побережья. С моря город выглядит иначе — более ярким, спокойным и живым.

Каждый выбирает свой темп: можно ехать спокойно или чуть быстрее — как комфортно. Это идеальные места для фото и коротких остановок.

Организационные детали

  • Продолжительность: при бронировании вы выбираете прогулку на 30 или 60 минут. По желанию можно продлить время за доплату
  • Мы предоставляем: спасательные жилеты, гидроциклы в полностью исправном и чистом состоянии, перед стартом проходит инструктаж
  • За рулём могут кататься взрослые и дети от 16 лет. Дети младше могут быть пассажирами под присмотром родителей

ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
30 минут$75
60 минут$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пляже
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила
Данила — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 648 туристов
Приветствую всех путешественников, ищущих незабываемые приключения в живописном Омане! Меня зовут Данила, я гид, готовый провести вас по этой удивительной стране. Оман — это истинное сокровище на Ближнем Востоке с его богатой историей, культурным наследием и захватывающей природой. Мне невероятно везёт, потому что я вместе со своей командой гидов могу делиться всем этим с вами, путешественниками!

Входит в следующие категории Маската

Все экскурсии в Маскате