На тихой прибрежной базе мы поможем вам безопасно освоить новый транспорт — проведём инструктаж и предоставим спасательный жилет. Вы почувствуете, как гидроцикл послушно реагирует на движение руки и как легко можно скользить по волнам. Это тот самый момент, когда скорость и море дают уникальное ощущение свободы.

Описание водной прогулки

Встреча

На уютной прибрежной базе в Маскате — там, где море гладкое, как стекло, а на горизонте видно горы. Сюда удобно добраться на такси или машине, на месте есть парковка и зона ожидания. Мы встречаем вас, выдаём воду и помогаем с размещением вещей.

Ваши гидроциклы будут готовы: заправленные, вымытые, со спасательными жилетами и всей экипировкой.

Инструктаж (5–7 минут)

Обсудим управление гидроциклом, правила безопасности, а также маршрут и места остановок. После вы отправитесь в открытое море — к чистой бирюзовой воде.

Живописное побережье

Вы увидите скальные массивы Маската, арки и пещеры, скрытые бухты и линию побережья. С моря город выглядит иначе — более ярким, спокойным и живым.

Каждый выбирает свой темп: можно ехать спокойно или чуть быстрее — как комфортно. Это идеальные места для фото и коротких остановок.

