Мои заказы

Из Маската - в ущелье Вади-Шаб и воронку Бимма

Хайкинг к природный бирюзовым бассейнам и секретная пещера с водопадом
Вади-Шаб — яркая достопримечательность Омана.

Ущелье, где пальмы растут прямо среди скал, вода светится бирюзой, а тропа ведёт к скрытой пещере, о которой знает далеко не каждый. Вас ждёт лёгкий хайкинг по каньону и купание в природных бассейнах. А на обратном пути мы посетим воронку Бимма — гигантский провал в земле, наполненный морской водой.
5
1 отзыв
Из Маската - в ущелье Вади-Шаб и воронку Бимма© Иван
Из Маската - в ущелье Вади-Шаб и воронку Бимма© Иван
Из Маската - в ущелье Вади-Шаб и воронку Бимма© Иван

Описание экскурсии

Дорога из Маската до Вади-Шаб вдоль побережья Оманского залива занимает около 1,5 часов. Поедем по красивому шоссе, мимо гор и деревень. В пути вы услышите о жизни в Омане, природе региона и особенностях местных оазисов.

Переправа на лодке через узкий канал на традиционной лодке. Это занимает всего 2–3 минуты, но создаёт атмосферу маленького приключения.

Лёгкий хайкинг по каньону. Путь занимает примерно 40–50 минут в одну сторону. Маршрут проходит через пальмовые рощи среди гор и мостики, тенистые скалы и открытые солнечные участки. Подходит для всех возрастов и уровней физподготовки.

Бирюзовые бассейны Вади-Шаб, к которым мы попадём в конце тропы. Вода здесь тёплая почти круглый год. Вы можете искупаться, отдохнуть на камнях и сделать яркие фотографии.

Расскажем вам:

  • что такое вади и почему они уникальны для Омана
  • почему здесь возникают сезонные реки
  • откуда появляется бирюзовая вода
  • как оманцы веками использовали вади для жизни и земледелия

Пещера с водопадом (по желанию). Тем, кто любит приключения, предлагаем проплыть через узкий проход между скалами и попасть в скрытую пещеру — внутри вас ждёт природный водопад. Это необязательная часть маршрута — можно остаться у входа и просто наслаждаться природой.

Воронка Бимма — огромный карстовый провал, наполненный морской водой. Место идеально подходит для фото и небольшого отдыха.

Обед в местном кафе, где подают традиционный рис, курицу, салат, хумус и напитки.

Возвращение в Маскат. Обратная дорога занимает около 1,5 часов. По пути мы поделимся рекомендациями о том, что ещё посмотреть и попробовать в Маскате, и ответим на любые вопросы.

Примерный тайминг

8:00 — старт от отеля
9:40 — приезд в Вади Шаб
10:00 — начало путешествия, пешей прогулки
10:00–13:00 — посещение оазиса Вади Шаб и купание
13:30 — возвращение к авто
До 14:00 — переодеваемся и едем обедать
14:20–15:00 — обед
15:30 — посещение воронки Бимма
17:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость входят трансфер на автомобиле Ford Transit, переправа на лодке и обед
  • Можно с детьми от 7 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник и четверг в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля/аэрапорта
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Маскате
Я лицензированный гид в Султанате Оман, специализируюсь на индивидуальных и групповых экскурсиях для русскоязычных туристов. Живу в Маскате и хорошо знаю историю, культуру и традиции Омана. В своей работе я стремлюсь показать туристам подлинную атмосферу страны — от древних крепостей и рынков до уникальной природы гор и вади.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Егор
5 дек 2025
Экскурсия была потрясающая! Удалось насытиться положительными эмоциями,насладиться живописными видами и наделать множество классных фотографий. Я в восторге,огромное спасибо!)

Входит в следующие категории Маската

Похожие экскурсии из Маската

Красота Омана: Вади-Шаб и Биммах Синкхол (в небольшой группе)
На автобусе
9 часов
42 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
Лучший выбор
Красота Омана: Вади-Шаб и Биммах Синкхол (в небольшой группе)
Полюбоваться невероятными пейзажами, поплавать в лазурном озере и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$100 за человека
2 в 1: Маскат + оазис Вади-Шаб (обед включён)
На машине
10 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
2 в 1: Маскат + оазис Вади-Шаб (обед включён)
Увидеть достопримечательности города, а затем насладиться природой и искупаться в озере
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $499 за всё до 6 чел.
Поездка в сказочный оазис - Вади-Шаб
На машине
9 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в сказочный оазис - Вади-Шаб
Оценить красоту ущелий, поразиться буйству красок, искупаться в кристальных водоемах и озере Бимма
Начало: В вашем отеле в Маскате
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
$400 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Маскате. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Маскате