Вади-Шаб — яркая достопримечательность Омана. Ущелье, где пальмы растут прямо среди скал, вода светится бирюзой, а тропа ведёт к скрытой пещере, о которой знает далеко не каждый. Вас ждёт лёгкий хайкинг по каньону и купание в природных бассейнах. А на обратном пути мы посетим воронку Бимма — гигантский провал в земле, наполненный морской водой.

Описание экскурсии

Дорога из Маската до Вади-Шаб вдоль побережья Оманского залива занимает около 1,5 часов. Поедем по красивому шоссе, мимо гор и деревень. В пути вы услышите о жизни в Омане, природе региона и особенностях местных оазисов.

Переправа на лодке через узкий канал на традиционной лодке. Это занимает всего 2–3 минуты, но создаёт атмосферу маленького приключения.

Лёгкий хайкинг по каньону. Путь занимает примерно 40–50 минут в одну сторону. Маршрут проходит через пальмовые рощи среди гор и мостики, тенистые скалы и открытые солнечные участки. Подходит для всех возрастов и уровней физподготовки.

Бирюзовые бассейны Вади-Шаб, к которым мы попадём в конце тропы. Вода здесь тёплая почти круглый год. Вы можете искупаться, отдохнуть на камнях и сделать яркие фотографии.

Расскажем вам:

что такое вади и почему они уникальны для Омана

почему здесь возникают сезонные реки

откуда появляется бирюзовая вода

как оманцы веками использовали вади для жизни и земледелия

Пещера с водопадом (по желанию). Тем, кто любит приключения, предлагаем проплыть через узкий проход между скалами и попасть в скрытую пещеру — внутри вас ждёт природный водопад. Это необязательная часть маршрута — можно остаться у входа и просто наслаждаться природой.

Воронка Бимма — огромный карстовый провал, наполненный морской водой. Место идеально подходит для фото и небольшого отдыха.

Обед в местном кафе, где подают традиционный рис, курицу, салат, хумус и напитки.

Возвращение в Маскат. Обратная дорога занимает около 1,5 часов. По пути мы поделимся рекомендациями о том, что ещё посмотреть и попробовать в Маскате, и ответим на любые вопросы.

Примерный тайминг

8:00 — старт от отеля

9:40 — приезд в Вади Шаб

10:00 — начало путешествия, пешей прогулки

10:00–13:00 — посещение оазиса Вади Шаб и купание

13:30 — возвращение к авто

До 14:00 — переодеваемся и едем обедать

14:20–15:00 — обед

15:30 — посещение воронки Бимма

17:30 — возвращение в отель

Организационные детали