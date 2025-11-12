На экскурсии по Низве, бывшей столице Омана, участники посетят форт, который защищал город от врагов, и городской рынок, где царят местные традиции. Также увидят оросительный канал Дарис, внесённый в список ЮНЕСКО. Путешествие проходит на автомобиле Toyota Sequoia MG Rx8. Включены трансфер и услуги гида. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Омана

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Низву - с ноября по март. В эти месяцы температура наиболее комфортна для путешествий, а уровень влажности невысокий. С апреля по май и в октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать, что температура начинает повышаться. Летом, с июня по сентябрь, из-за жары экскурсия может быть менее комфортной, но для тех, кто переносит высокие температуры, это время тоже подходит.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.