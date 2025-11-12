На экскурсии по Низве, бывшей столице Омана, участники посетят форт, который защищал город от врагов, и городской рынок, где царят местные традиции. Также увидят оросительный канал Дарис, внесённый в список ЮНЕСКО. Путешествие проходит на автомобиле Toyota Sequoia MG Rx8. Включены трансфер и услуги гида. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Омана
7 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение средневекового форта Низва
- 🌴 Прогулка по городскому оазису
- 🛍️ Оригинальные покупки на местном рынке
- 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
- 🌊 Уникальный оросительный канал Дарис
- 📜 Узнаете историю и традиции Омана
- 🌄 Живописные виды на окрестности
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Низву - с ноября по март. В эти месяцы температура наиболее комфортна для путешествий, а уровень влажности невысокий. С апреля по май и в октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать, что температура начинает повышаться. Летом, с июня по сентябрь, из-за жары экскурсия может быть менее комфортной, но для тех, кто переносит высокие температуры, это время тоже подходит.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Форт Низва
- Городской рынок
- Оросительный канал Дарис
Описание экскурсии
На протяжении многих веков город Низва, расположенный в 174 км от Маската, был политической и культурной столицей Омана, его главным экономическим и торговым центром. Сейчас это огромный город-оазис из пальм, раскинувшийся на 8 км.
Вы увидите:
- Форт Низву. Когда-то он успешно защищал султана и его подданных от набегов врагов. Здесь сохранились разнообразные архитектурные памятники, возведённые в Средневековье для защиты государства от португальцев и персов. Мы поднимемся на крепостную стену и полюбуемся живописным видом на город и окружающий его оазис
- Городской рынок. Главное средоточие местных традиций и порядков. Помимо продуктов и сувениров, здесь можно купить ружьё, кинжал, пальму и козу!
- Оросительный канал Дарис. Вы увидите уникальное сооружение, включённое в список ЮНЕСКО. Это самый крупный оросительный канал в Омане. Он был возведён около 2 тысячелетий назад, а вода в него поступает из подземных ручьёв
Вы узнаете:
- Почему Низва считается политической и культурной столицей Омана
- Какие традиции и обычаи здесь существуют
- Как устроены и для чего нужны оросительные каналы в Омане
- И многое другое
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyota Sequoia MG Rx8. Дорога занимает 1,5 часа в одну сторону
- Трансфер и перекус включены в стоимость
- Отдельно оплачивается: входной билет в форт Низвы — $13 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам — ваш гид в Маскате
Провёл экскурсии для 68 туристов
Я родился и вырос в Маскате. Высшее образование получил в России, где выучил русский язык. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной Оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историю
