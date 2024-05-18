Экскурсии со скидкой в Маскате до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Маскате на русском языке, цены от $48, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
На машине
скидка
5%
36 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
Погрузитесь в атмосферу оазиса Вади Шааб и карстового озера Бимма. Легкий хайкинг, водные переправы и купание в кристально чистых водоемах ждут вас
Начало: В вашем отеле в Маскате
Завтра в 06:00
29 июл в 06:00
400$380 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Маската
На машине
скидка
20%
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечернего Маската: индивидуальная экскурсия
Вечерний Маскат оживает в свете огней. Погуляйте по набережным, посетите мечеть, театр и форт, а также окунитесь в атмосферу восточного базара
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:30
220$176 за всё до 4 чел.
Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
На машине
скидка
4%
30 минут
Индивидуальная
до 4 чел.
Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
Трансфер из аэропорта Маската идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и время. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:30
50$48 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nikita
    18 мая 2024
    Магия вечернего Маската
    Был у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, но не советую брать экскурсии
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    в пятницу - практически все будет закрыто, а на рынке будет много людей! Мне не повезло, у меня была доступна только пятница, но Юлия элегантно выкрутилась все равно. Да и вообще если вы про «слушать», а не фоткать все подряд, то и пятница подойдет!! Вообще я был удивлен, Оман меня поразил и во многом благодаря гиду! Смело берите эту экскурсию! Оман ждет

    Был у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, ноБыл у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, ноБыл у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, но
  • К
    Карина
    1 мая 2024
    Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
    Экскурсия началась с того, что нас забрали от отеля, договорились на раннее время (на 7 утра) и не прогадали. Мы
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    комфортно доехали до места, еще было немного туристов. Сама локация просто великолепная, удивило, что можно оставить вещи in the middle og nowhere и вернуться к ним в целости и сохранности. У нас был гид Вадим, на протяжении всей экскурсии рассказывал об Омане, местной культуре, тому, как живут приезжие в этой стране. Всё было супер, даже прыгали в гроте, Вадим с каждым из нас по разу) Экскурсию и организатора очень рекомендую.

  • К
    Константин
    24 апреля 2024
    Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
    У нас была длительная стыковка в Маскате. Мы еще при покупке билетов узнали о возможности безвизового выхода в Омане. Эта экскурсия
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    реально лучший способ потратить 1 день своего путешествия. Комфортный автомобиль. Русский гид, которому хорошо известны дежурные вопросы соотечественников) Очень хороший маршрут. Без преувеличения уникальный. Мы прошли по красивому ущелью. Проплыли по леденящему душу "секретному" пути в пещеру с водопадом. Хотелось провести на этом маршруте хотябы на час больше.

  • Т
    Таня
    2 апреля 2024
    Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
    Классно съездили! Спасибо нашему гиду Вадиму огромное. Было тяжеловато топать, но в конце ждал суперприз с купанием в пещере) Категорически рекомендуем всем эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
  2. Магия вечернего Маската
  3. Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Султана Кабуса
  3. Оперный дом
  4. Старый город
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Маскату в июле 2024
Сейчас в Маскате в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 48 до 380 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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