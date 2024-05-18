скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
Погрузитесь в атмосферу оазиса Вади Шааб и карстового озера Бимма. Легкий хайкинг, водные переправы и купание в кристально чистых водоемах ждут вас
Начало: В вашем отеле в Маскате
Завтра в 06:00
29 июл в 06:00
400$380 за всё до 4 чел.
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечернего Маската: индивидуальная экскурсия
Вечерний Маскат оживает в свете огней. Погуляйте по набережным, посетите мечеть, театр и форт, а также окунитесь в атмосферу восточного базара
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:30
220$176 за всё до 4 чел.
скидка
4%
30 минут
Индивидуальная
до 4 чел.
Путь к комфорту: трансфер из аэропорта Маската
Трансфер из аэропорта Маската идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и время. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:30
50$48 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNikita18 мая 2024Был у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, но не советую брать экскурсии
- ККарина1 мая 2024Экскурсия началась с того, что нас забрали от отеля, договорились на раннее время (на 7 утра) и не прогадали. Мы
- ККонстантин24 апреля 2024У нас была длительная стыковка в Маскате. Мы еще при покупке билетов узнали о возможности безвизового выхода в Омане. Эта экскурсия
- ТТаня2 апреля 2024Классно съездили! Спасибо нашему гиду Вадиму огромное. Было тяжеловато топать, но в конце ждал суперприз с купанием в пещере) Категорически рекомендуем всем эту экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Скидки»
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