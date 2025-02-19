Найдено 3 экскурсии в категории « Форты » в Маскате на русском языке, цены от $430. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 10 часов Индивидуальная до 4 чел. Город-оазис: в Низву - из Маската Исследовать форт, побродить по колоритному базару и подняться на горное плато Джебель-Ахдар Начало: У вашего отеля «И поговорим об истории форта, связанной с постоянными завоеваниями» $ 540 за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 3 чел. Низва, Аль-Хута и Бахла: экскурсия из Маската Погрузитесь в историю Омана, посетив Низву, пещеру Аль-Хута и крепость Бахла. Комфортабельное путешествие на авто с гидом Начало: По договорённости «Осмотрите отлично восстановленный форт, полюбуетесь куполами мечетей и заглянете на знаменитый рынок фиников и халвы» $ 550 за всё до 3 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Восточная сказка: путешествие в Низву Путешествие в Низву из Маската предлагает вам уникальную возможность познакомиться с историей Омана, посетив форт, рынок и канал Дарис Начало: По вашему адресу «Отдельно оплачивается: входной билет в форт Низвы — $13 за чел» $ 430 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Маската

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Форты»

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