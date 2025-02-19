10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город-оазис: в Низву - из Маската
Исследовать форт, побродить по колоритному базару и подняться на горное плато Джебель-Ахдар
Начало: У вашего отеля
«И поговорим об истории форта, связанной с постоянными завоеваниями»
19 фев в 14:00
20 фев в 08:00
$540 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Низва, Аль-Хута и Бахла: экскурсия из Маската
Погрузитесь в историю Омана, посетив Низву, пещеру Аль-Хута и крепость Бахла. Комфортабельное путешествие на авто с гидом
Начало: По договорённости
«Осмотрите отлично восстановленный форт, полюбуетесь куполами мечетей и заглянете на знаменитый рынок фиников и халвы»
24 фев в 08:00
3 мар в 08:00
$550 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Восточная сказка: путешествие в Низву
Путешествие в Низву из Маската предлагает вам уникальную возможность познакомиться с историей Омана, посетив форт, рынок и канал Дарис
Начало: По вашему адресу
«Отдельно оплачивается: входной билет в форт Низвы — $13 за чел»
19 фев в 13:30
20 фев в 09:00
$430 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Форты»
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