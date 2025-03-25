Низва - это город, где оживает история Омана.
Величественные стены португальского форта хранят память о султанах, а старинный рынок манит ароматами специй и звоном серебряных кинжалов.
Гости смогут пройтись по узким улочкам,
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Погружение в историю Омана
- 🏰 Посещение португальского форта
- 🛍️ Аутентичный рынок Сук Низвы
- 🚙 Комфортабельный транспорт
- 📜 Увлекательные рассказы о султанах
Лучшее время для посещения
Лучшие месяцы для посещения Низвы - с октября по март. В это время года экскурсия особенно комфортна благодаря приятным условиям для прогулок и изучения достопримечательностей.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Португальский форт
- Сук Низвы
Описание экскурсии
- Мы погуляем по улочкам старинного города. Вы узнаете об истории Низвы, её роли в политической и религиозной жизни Омана
- Побываем в португальском форте — главной достопримечательности города. Поднимемся на массивную башню и полюбуемся окрестностями
- Посетим один из самых аутентичных рынков Омана — Сук Низвы. Здесь можно купить или просто рассмотреть кинжалы-ханджары, специи, керамику, украшения и финики. А по пятницам здесь проходит традиционный аукцион скота!
- При желании пообедаем в ресторане оманской кухни
Мы расскажем:
- Как образовалась страна
- Какие грандиозные архитектурные объекты стоит посмотреть
- Как живут оманцы
- Как устроен султанат
- Какая судьба была у султана Кабуса
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике MG RX8 или Nissan Armada
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в форт — $13 за чел.
- Обед не входит в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля, морского порта, аэропорта
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алиса — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 167 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Маскате. С нами вы не просто увидите этот сказочный город — вы испытаете его, познакомитесь с местной жизнью изнутри и узнаете множество нетривиальных фактов, которые не найти в обычных путеводителях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Светлана
25 мар 2025
Мы остались в восторге! Замечательный гид- Данила рассказал нам всю культуру, историю не только Низвы, но и в целом Омана.
Входит в следующие категории Маската
