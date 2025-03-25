Низва - это город, где оживает история Омана.Величественные стены португальского форта хранят память о султанах, а старинный рынок манит ароматами специй и звоном серебряных кинжалов.Гости смогут пройтись по узким улочкам,

узнать о жизни имамов и торговцев, а также насладиться видами с башни форта. В пятницу можно посетить аукцион скота на рынке. Экскурсия проводится на комфортабельном внедорожнике, что делает её доступной и удобной для всех

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Низвы - с октября по март. В это время года экскурсия особенно комфортна благодаря приятным условиям для прогулок и изучения достопримечательностей.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.