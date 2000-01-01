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Хорошие фотографии Польши в высоком разрешении
Фотографии Польши — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Республика Польша
Рыночная площадь Вроцлава
Старый город Замостья
Зубры в Беловежском национальном парке
Мазурское поозерье
Костелиская долина в Татрах
Смог в столице Польши, это одна из серьёзных проблем страны
Вилянувский дворец, Варшава
Сыр Осцыпек
Льняные изделия
Янтарные украшения
Пряники из Торуни
Керамика из Болеславца
Общественный автобус на улицах Варшавы
Такси Glob – одна из лучших компаний, работающих в Варшаве
Компания по аренде авто – PANEK в аэропорту имени Фридерика Шопена, Варшава
Поезд Intercity Premium в Польше
Авиакомпания Ryanair, выполняет внутренние рейсы
Самолёт польских авиалиний LOT
Поезд Полонез (Москва-Варшава)
Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена
Хостел Safestay, Варшава
Бутик-отель Gdansk
Radisson Hotel & Suites, Гданьск
Monopol, Вроцлав
InterContinental Warsaw, отель IHG (Интерконтиненталь Варшава)
Q Hotel Plus Краков
Польские круассаны
Вареники
Голомбы (голубцы)
Лазанки с капустой и гжибами
Польские налесники
Рождественская ярмарка в Вроцлаве
Винный фестиваль Зелена-Гура
Ярмарка Святого Доминика
Фестиваль еврейской культуры
Пасхальные гуляния в Кракове
Дом-музей Фридерика Шопена в деревне Желязова-Воля
Замок Вавель
Портовый город Гданьск
Бещадский национальный парк
Краковские ворота, Люблин
Бялка Татшаньска – горнолыжный курорт
Закопане, курортный городок расположенный у подножия польских Татр
Польские девушки в национальной одежде
Здание Городского музея 1930 г., Щецина
Познань
Церковь Девы Марии в Гданьске
Вроцлав
Улочки Кракова
Старый город, Варшава
Главная рыночная площадь, Краков
Словинские песчаные дюны
Освенцим-Биркенау
Замок Мальборк
Соляная шахта в Величке
Фонтан Нептуна, перед Двором Артуса на Ратушной площади Гданьска
Музей голливудского костюма
Грюнвальдский мост
Cafe Muzeum
модель железной дороги
Колейково
Небесная башня
Неоновая галерея
Вроцлавский музей Одры
Сад Оссолинеума
Мультимедийный фонтан
Зеленый лабиринт, Парк Брохов
Вроцлава, Польша
Дом под звездой, Торунь, Польша
Польский паспорт
Дети в Польше
Варшава, Польша
Переезд в Польшу на ВНЖ
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