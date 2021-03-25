Куда сходить и что посмотреть во Вроцлава на отдыхе туристам решившим посетить польский город 🏙️. Мы рекомендуем начать со смотровой площадки в башни Sky Tower, а далее уже посетить все места из нашего топа достопримечательностей

Вроцлава, Польша

Если вам интересно, какие части Вроцлава ждут посещения, и вы с энтузиазмом читаете путеводители по городу, или – наоборот – у вас создается впечатление, что в столице Нижней Силезии для вас нет секретов – этот текст был написан специально для вас.



В этой статье вы найдете 10 достопримечательностей, которые вы можете посетить бесплатно, а также те, которые существенно не ослабят ваш кошелек.

1. Зеленый лабиринт в парке Брохов

Зеленый лабиринт, Парк Брохов



Лабиринт, который вы найдете сегодня в парке Брохов, представляет собой основательное сооружение, созданное в 1990-х годах в рамках проекта реставрации. Прогулка по нему - это весело с дозой азарта, когда после долгой прогулки по туннелю и следующего поворота вам придется снова повернуть назад, потому что перед туристами поднимается стена!

Лабиринт примыкает к зданиям бывшей фермы, где сейчас находится отель Брохов по адресу Центральная 32. Вход свободный.

Park Brochowski, Konduktorska, Врослав, Польша

2. Мультимедийный фонтан на Перголе

Мультимедийный фонтан



Фонтан на Перголе открыт весной и осенью, сразу после наступления темноты, в сопровождении ярких, эффектных огней и музыки. Шоу организуются каждый день в полный рабочий день. Вы также можете наблюдать за ними со смотровой площадки Конгресс-центра Вроцлава.

Wrocławska Fontanna Multimedialna, Wystawowa, Врослав, Польша

3. Сад Оссолинеума

Сад Оссолинеума



В самом центре Вроцлава есть место, где можно забыть о городской суете. Барочный сад, открытый в 2007 году, расположен во дворе Оссолинеума. Он окружен стенами Оссолинеума, Урсулинской средней школы и Мацейувки. Сам сад оформлен аккуратно подрезанной живой изгородью и интересным мраморным декором. Здесь можно посидеть на скамейке и отдохнуть, слушая звуки фонтана. Ночью сад закрыт, но красиво подсвечивается фонарями, любоваться им можно через ажурные ворота с улицы Шевской.

Он открыт с 8:00 до 20:00, вход свободный.

Barokowy ogród Ossolineum, zaułek Ossolińskich, Врослав, Польша

4. Музей Одры на барже Ирена

Вроцлавский музей Одры



Вроцлавский музей Одры – единственный и уникальный музей внутреннего судоходства в Европе. Это не только святилище памятников, платформа для исследовательской и образовательной деятельности, но, прежде всего, музей непрекращающихся споров о состоянии и месте Одера в экономической и транспортной структуре Польши.

Музей расположен на барже Ирена (Выспянский берег, 27), построенной в 1936 году из стали. Вход свободный.

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki / Muzeum Odry, wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego, Врослав, Польша

5. Неоновая галерея

Неоновая галерея



Неоновая галерея, то есть двор Вроцлава, освещенный 22 неоновыми огнями. Он расположен на ул. Руска 46. Выбор места расположения галереи не случаен. Это был адрес уже несуществующей компании Reklama, которая много лет создавала неоновые вывески, освещающие улицы городов и поселков по всей Нижней Силезии. Неоновыми вывесками можно любоваться каждый день, желательно после наступления темноты.

Galeria Neon Side, Ruska, Врослав, Польша

6. Смотровая площадка Sky Tower

Небесная башня



Небесная башня – самое высокое жилое здание во Вроцлаве, а также в Польше. 51-этажное здание построено на месте офисного здания «Полтегор», которое до 2007 года было самым высоким небоскребом во Вроцлаве высотой 92 метра. Помимо роскошных апартаментов, здесь есть офисы и магазины, а на 49-м этаже есть смотровая площадка.

Taras widokowy Sky Tower, Powstańców Śl, Врослав, Польша

7. Колейково

Колейково модель железной дороги



В Колейково мы найдем вдохновение из реального и вымышленного мира в миниатюре. Команда художников работала над ним с максимальной точностью, чтобы позаботиться о мельчайших деталях. Мы увидим там сельскую жизнь, будем сопровождать туристов в горных экспедициях, примем участие в спасательной операции, сыграем роль лесников, артистов цирка и загорающих.

Здесь находятся такие архитектурные жемчужины, как железнодорожный вокзал Свебодски, дома на рыночной площади Вроцлава, метеорологическая обсерватория на Снежке, Карконоские мистерии в Карпаче, приют в Западных Судетах. Вы заплатите 12 злотых (льготный) или 19 злотых (обычный) за билеты.

Kolejkowo, Powstańców Śląskich, Wrocław, Польша

8. Кафе на Стшегомской площади

Cafe Muzeum

Cafe Muzeum – застекленная ротонда, где можно хорошо провести время с друзьями или устроить деловую встречу. Кафе находится на Стшегомской площади. Большим преимуществом кафе является большая терраса, с которой можно любоваться панорамой оживленного города Вроцлав. Вход свободный, и вы можете уточнить цену на кофе на месте.



CAFE MUZEUM, plac Strzegomski, Врослав, Польша

9. Грюнвальдский мост

Грюнвальдский мост



Грюнвальдский мост (Мостек Покутник) – популярное название моста в виде моста, соединяющего башни Св. Мария Магдалина. Он расположен на высоте 45 м, с самого начала служил смотровой площадкой, а в прошлом даже использовался оркестром. Мост находится по адресу ул. Wita Stwosza, открыт ежедневно с 10:00 до 18:00.

Most Grunwaldzki, Врослав, Польша

10. Музей под Рыночной площадью

Музей голливудского костюма

Укрытие от бомбежек под Рыночной площадью имеет полезную площадь 232 м. Строительство объекта началось в июне 1942 года и завершилось в июле 1943 года. В 2017 году здесь открылся «Музей голливудского костюма, Исторический музей и Лаборатория иллюзий». Самая большая достопримечательность музея – выставка костюмов и реквизита для фильмов. Посетители смогут их не только увидеть, но и купить.