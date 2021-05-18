Всё о Гданьске

Полезная информация о Гданьске

Что нужно знать о Гданьске: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Лех Валенса, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 12 экскурсий
Местное время в Гданьске
20:3125
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇱 Польша
Название городаГданьск
По-английскиGdansk
Столица регионаГданьск является столицей региона
Население города461 865 чел.
АэропортЛех Валенса GDN
Часовой поясEurope/Warsaw
Средняя высота18 м. от уровня моря

Где находится Гданьск на карте

Гданьск фото города
Гданьск

Популярные экскурсии в Гданьске

Индивидуальная экскурсия по историческому центру Гданьска
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Гданьска
5
1 отзыв
116
за чел.
Обзорная экскурсия по Гданьску является пешеходной и проходит по самым главным улицам Старого города. Во время экскурсии Вы ближе узнаете жизнь и трад...
Экскурсия по историческому Гданьску с посещением музеев
Экскурсия по историческому Гданьску с посещением музеев
157.5
за чел.
Мальборк — средневековый замок
Мальборк — средневековый замок
380
за чел.
Из Гданьска на комфортном транспорте с гидом вы отправитесь к замку Мариенбург, который дал начало городу Мальборку рядом. Вы узнаете, кто такие тевто...
Экскурсия в Оливу из Гданьска
Экскурсия в Оливу из Гданьска
251
за чел.
Гданьск — любовь с первого взгляда
Гданьск — любовь с первого взгляда
5
15 отзывов
79
за чел.
Погулять по улицам Главного города и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии
Все экскурсии Гданьска

Когда лучше лететь в Гданьск

Расписание авиа-рейсов