Полезная информация о Гданьске
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Местное время в Гданьске
20:3125
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇱 Польша
|Название города
|Гданьск
|По-английски
|Gdansk
|Столица региона
|Гданьск является столицей региона
|Население города
|461 865 чел.
|Аэропорт
|Лех Валенса GDN
|Часовой пояс
|Europe/Warsaw
|Средняя высота
|18 м. от уровня моря
Где находится Гданьск на карте
Гданьск
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