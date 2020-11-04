Как добраться до Гданьска на самолёте
В Гданьске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Gdansk Lech Walesa Airport» вам не избежать
Список аэропортов Гданьска
- Лех Валенса GDNGdansk Lech Walesa Airport
Самые дешёвые билеты в Гданьск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|04.11.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|568
|1ч 10м
|30.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|908
|2ч 10м
|19.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|908
|1ч 55м
|27.10.2020
|из 🇳🇴Осло
|921
|1ч 30м
|10.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 001
|2ч 10м
|26.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|1 006
|1ч 15м
|16.12.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|1 180
|1ч 15м
|17.12.2020
|из 🇺🇦Львова
|1 266
|1ч 20м
|05.01.2021
|из 🇮🇹Милана
|1 571
|2ч 5м
|08.11.2020
|из 🇫🇮Турку
|1 575
|1ч 25м
|14.11.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|1 612
|1ч 30м
|30.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|1 618
|1ч 10м
|28.10.2020
|из 🇳🇴Бергена
|1 672
|1ч 45м
|01.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|1 685
|2ч 15м
|02.11.2020
|из 🇳🇴Олесунн
|1 838
|1ч 55м
|08.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|1 868
|8ч 15м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|1 908
|7ч 40м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|1 954
|20ч 50м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|2 010
|38ч 20м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|2 038
|23ч 55м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|2 049
|9ч (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇳🇴Ставангера
|2 092
|1ч 35м
|09.11.2020
|из 🇮🇪Корка
|2 093
|13ч 15м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|2 102
|24ч 20м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Безье
|2 153
|28ч 15м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|2 215
|1ч 15м
|06.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|2 252
|16ч 25м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|2 366
|12ч 10м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇸🇪Мальмё
|2 423
|55м
|14.11.2020
|из 🇮🇸Рейкьявика
|2 442
|3ч 30м
|07.11.2020
|из 🇮🇹Бари
|2 453
|34ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|2 463
|21ч 10м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|2 491
|25ч 40м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇬🇧Абердина
|2 504
|2ч 5м
|13.10.2020
|из 🇵🇱Жешув
|2 571
|22ч 5м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|2 577
|25ч (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|2 718
|27ч 50м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|2 731
|18ч 50м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|2 794
|15ч 25м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇵🇱Зелёны-Гуры
|2 880
|15ч 15м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 907
|31ч 55м (⇵2)
|19.07.2021
|из 🇵🇱Катовице
|2 936
|2ч 20м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇵🇱Люблина
|2 940
|18ч 25м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 026
|23ч 50м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|3 026
|16ч 45м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|3 093
|34ч 5м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|3 132
|16ч 10м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|3 158
|8ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇳🇴Тронхейм
|3 187
|1ч 50м
|08.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|3 211
|13ч 35м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|3 279
|36ч 10м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|3 398
|13ч 25м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇮🇹Турина
|3 468
|36ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇵🇱Лодзи
|3 515
|21ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|3 537
|23ч 30м (⇵2)
|01.10.2021
|из 🇫🇷Парижа
|3 641
|2ч
|23.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|3 824
|14ч 50м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|3 830
|19ч 20м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇺🇦Херсона
|3 873
|25ч 5м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|3 939
|18ч (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|4 100
|16ч 25м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|4 104
|24ч 30м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|4 151
|18ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|4 263
|37ч 45м (⇵2)
|22.06.2021
|из 🇩🇰Копенгагена
|4 392
|1ч 5м
|21.12.2020
|из 🇪🇸Малаги
|4 587
|25ч 45м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|4 795
|25ч 35м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|4 848
|33ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇬🇪Кутаиси
|4 855
|22ч 50м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|4 981
|11ч (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|5 006
|19ч 35м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇺🇦Николаева
|5 318
|16ч 30м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|5 492
|42ч 5м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|5 644
|27ч 50м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇺🇦Днепр
|5 835
|24ч 40м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|5 971
|21ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|5 997
|11ч 55м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|5 998
|6ч 25м (⇵1)
|10.01.2021
|из 🇳🇱Роттердама
|6 096
|41ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|6 181
|31ч 10м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇳🇴Хеугесунн
|6 396
|5ч (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇳🇴Тромсё
|6 412
|5ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|7 165
|17ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Измира
|7 178
|41ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇨🇭Базеля
|7 346
|34ч 55м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇹🇷Трабзона
|7 517
|19ч 20м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇳🇴Киркенеса
|7 724
|12ч 25м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Омска
|8 297
|34ч 20м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|8 444
|34ч 15м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Сочи
|8 814
|49ч 55м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇬🇧Лидс
|8 837
|54ч 10м (⇵2)
|23.11.2020
|из Лонгйира
|8 849
|10ч 5м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Дрездена
|9 627
|25ч 20м (⇵2)
|12.03.2021
|из 🇷🇺Сургута
|9 752
|33ч 5м (⇵2)
|09.10.2021
|из 🇵🇱Щецина
|10 351
|24ч 45м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|10 380
|29ч 10м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇷🇺Саратова
|11 077
|48ч 45м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|11 243
|23ч 15м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|11 774
|30ч 50м (⇵2)
|30.10.2020
|из Ялты
|11 780
|40ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Гданьска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Гданьска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амстердам, Барселона, Киев, Краков и Милан
- 20.10.202026.10.2020
- 19.10.202023.10.2020
- 28.12.202013.01.2021
- 19.11.202022.11.2020
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