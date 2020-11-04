Летим в Гданьск

Как добраться до Гданьска на самолёте

В Гданьске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Gdansk Lech Walesa Airport» вам не избежать

Список аэропортов Гданьска

  1. Лех Валенса GDN
    Gdansk Lech Walesa Airport

Самые дешёвые билеты в Гданьск из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
04.11.2020из 🇸🇪Гётеборга5681ч 10м
30.10.2020из 🇺🇦Одессы9082ч 10м
19.10.2020из 🇺🇦Киева9081ч 55м
27.10.2020из 🇳🇴Осло9211ч 30м
10.11.2020из 🇬🇧Лондона1 0012ч 10м
26.10.2020из 🇸🇪Стокгольм1 0061ч 15м
16.12.2020из 🇩🇪Гамбурга1 1801ч 15м
17.12.2020из 🇺🇦Львова1 2661ч 20м
05.01.2021из 🇮🇹Милана1 5712ч 5м
08.11.2020из 🇫🇮Турку1 5751ч 25м
14.11.2020из 🇩🇪Дортмунда1 6121ч 30м
30.10.2020из 🇵🇱Кракова1 6181ч 10м
28.10.2020из 🇳🇴Бергена1 6721ч 45м
01.11.2020из 🇺🇦Харькова1 6852ч 15м
02.11.2020из 🇳🇴Олесунн1 8381ч 55м
08.11.2020из 🇵🇱Варшавы1 8688ч 15м (⇵1)
23.10.2020из 🇳🇱Эйндховена1 9087ч 40м (⇵1)
13.11.2020из 🇵🇹Лиссабона1 95420ч 50м (⇵1)
10.11.2020из 🇬🇷Афин2 01038ч 20м (⇵2)
20.11.2020из 🇮🇹Болоньи2 03823ч 55м (⇵2)
02.11.2020из 🇪🇸Аликанте2 049 (⇵1)
05.12.2020из 🇳🇴Ставангера2 0921ч 35м
09.11.2020из 🇮🇪Корка2 09313ч 15м (⇵1)
29.10.2020из 🇬🇧Эдинбурга2 10224ч 20м (⇵1)
16.10.2020из 🇫🇷Безье2 15328ч 15м (⇵1)
27.10.2020из 🇩🇰Биллунн2 2151ч 15м
06.11.2020из 🇪🇸Барселоны2 25216ч 25м (⇵1)
01.11.2020из 🇲🇹Валлетты2 36612ч 10м (⇵1)
19.10.2020из 🇸🇪Мальмё2 42355м
14.11.2020из 🇮🇸Рейкьявика2 4423ч 30м
07.11.2020из 🇮🇹Бари2 45334ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇨🇿Праги2 46321ч 10м (⇵1)
22.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне2 49125ч 40м (⇵2)
25.10.2020из 🇬🇧Абердина2 5042ч 5м
13.10.2020из 🇵🇱Жешув2 57122ч 5м (⇵1)
28.10.2020из 🇵🇱Вроцлава2 57725ч (⇵1)
27.10.2020из 🇦🇹Вены2 71827ч 50м (⇵2)
06.11.2020из 🇧🇪Брюсселя2 73118ч 50м (⇵2)
14.11.2020из 🇩🇪Берлина2 79415ч 25м (⇵1)
13.10.2020из 🇵🇱Зелёны-Гуры2 88015ч 15м (⇵1)
07.11.2020из 🇮🇹Рима2 90731ч 55м (⇵2)
19.07.2021из 🇵🇱Катовице2 9362ч 20м (⇵1)
16.10.2020из 🇵🇱Люблина2 94018ч 25м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Москвы3 02623ч 50м (⇵1)
14.10.2020из 🇪🇸Ласа-Пальмаса3 02616ч 45м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇴Бухареста3 09334ч 5м (⇵2)
20.11.2020из 🇬🇪Тбилиси3 13216ч 10м (⇵1)
16.10.2020из 🇫🇷Марселя3 158 (⇵1)
17.10.2020из 🇳🇴Тронхейм3 1871ч 50м
08.11.2020из 🇱🇻Риги3 21113ч 35м (⇵1)
15.10.2020из 🇩🇪Кёльна3 27936ч 10м (⇵2)
29.10.2020из 🇳🇱Амстердама3 39813ч 25м (⇵1)
29.10.2020из 🇮🇹Турина3 46836ч 30м (⇵2)
11.11.2020из 🇵🇱Лодзи3 51521ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇩🇪Меммингена3 53723ч 30м (⇵2)
01.10.2021из 🇫🇷Парижа3 641
23.10.2020из 🇲🇩Кишинёва3 82414ч 50м (⇵1)
11.11.2020из 🇬🇧Манчестера3 83019ч 20м (⇵2)
24.11.2020из 🇺🇦Херсона3 87325ч 5м (⇵2)
14.12.2020из 🇫🇷Ниццы3 93918ч (⇵2)
20.11.2020из 🇺🇦Запорожье4 10016ч 25м (⇵1)
30.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа4 10424ч 30м (⇵2)
08.11.2020из 🇨🇭Женевы4 15118ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇩🇪Штутгарта4 26337ч 45м (⇵2)
22.06.2021из 🇩🇰Копенгагена4 3921ч 5м
21.12.2020из 🇪🇸Малаги4 58725ч 45м (⇵1)
14.11.2020из 🇫🇮Хельсинки4 79525ч 35м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Оренбурга4 84833ч (⇵2)
11.11.2020из 🇬🇪Кутаиси4 85522ч 50м (⇵1)
27.11.2020из 🇹🇷Стамбула4 98111ч (⇵1)
21.11.2020из 🇷🇺Калининграда5 00619ч 35м (⇵2)
06.11.2020из 🇺🇦Николаева5 31816ч 30м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Краснодара5 49242ч 5м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга5 64427ч 50м (⇵2)
30.10.2020из 🇺🇦Днепр5 83524ч 40м (⇵2)
13.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга5 97121ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇨🇾Пафоса5 99711ч 55м (⇵1)
26.10.2020из 🇧🇾Минска5 9986ч 25м (⇵1)
10.01.2021из 🇳🇱Роттердама6 09641ч 5м (⇵2)
15.10.2020из 🇧🇬Софии6 18131ч 10м (⇵2)
02.11.2020из 🇳🇴Хеугесунн6 396 (⇵1)
23.10.2020из 🇳🇴Тромсё6 4125ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇨🇭Цюриха7 16517ч 10м (⇵2)
15.10.2020из 🇹🇷Измира7 17841ч 10м (⇵2)
16.10.2020из 🇨🇭Базеля7 34634ч 55м (⇵2)
01.11.2020из 🇹🇷Трабзона7 51719ч 20м (⇵2)
21.10.2020из 🇳🇴Киркенеса7 72412ч 25м (⇵2)
01.03.2021из 🇷🇺Омска8 29734ч 20м (⇵2)
09.12.2020из 🇷🇺Красноярска8 44434ч 15м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Сочи8 81449ч 55м (⇵2)
18.12.2020из 🇬🇧Лидс8 83754ч 10м (⇵2)
23.11.2020из Лонгйира8 84910ч 5м (⇵1)
20.10.2020из 🇩🇪Дрездена9 62725ч 20м (⇵2)
12.03.2021из 🇷🇺Сургута9 75233ч 5м (⇵2)
09.10.2021из 🇵🇱Щецина10 35124ч 45м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону10 38029ч 10м (⇵2)
29.12.2020из 🇷🇺Саратова11 07748ч 45м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Иркутска11 24323ч 15м (⇵2)
24.10.2020из 🇦🇪Дубая11 77430ч 50м (⇵2)
30.10.2020из Ялты11 78040ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Гданьска