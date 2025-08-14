-
Фабрика Оскара Шиндлера (расширенная экскурсия)
Начало: Улица Lipowa 4
17 окт в 09:15
18 окт в 09:15
€29.70
€33 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый Краков, фабрика Шиндлера и Подгуже
Прогулка по историческому Кракову, посещение фабрики Шиндлера и района Подгуже. Погружение в легенды и реальные истории города
«Фабрика Оскара Шиндлера: истории спасенных и их спасителей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Фабрика Шиндлера и район Подгуже
Прикоснуться к судьбам жителей краковского гетто и узнать об их спасителях
Начало: В музее Шиндлера
«Истории великой человечности на фабрике Шиндлера»
16 окт в 14:00
17 окт в 11:00
от €180 за всё до 15 чел.
- aama14 августа 2025гид Ольга просто супер профессионал, нам очень понравилось все от начала до конца! Очень понравилась работа гида, как все нам рассказывала и что даже самые мелочи нам были объяснены! Человек профессионал!
- ООльга10 июля 2025Так случилось, что экскурсия получилась индивидуальной)) Экскурсоводу огромное спасибо, интересно, познавательно, местами до мурашек. Рекомендую всем, кто будет в Кракове обязательно посетить фабрику!
- ННастя15 июня 2025Ольга - прекрасный экскурсовод, надежный, пунктуальный, отличная экскурсия, рекомендую
- ННаталия25 апреля 2025Интересная экскурсия и подойдет всем, кому не безразличен этот мир.
- MMikhail23 февраля 2025У нас был экскурсовод Филипп, очень душевный, с любовью рассказывал о Кракове, отвечал на вопросы, при этом не заваливал излишней информацией. Нам очень понравилось. Рекомендуем.
- ВВлад20 мая 2024Если хотите многое узнать о Кракове и отлично провести время вам сюда!!!
- GGalina20 ноября 2022Мы с мужем посетили экскурсию 18 ноября 2022 года. Это было нечто!!! Надия настолько глубоко знает историю Польши, особенно период
- OOleksandr21 сентября 2022Відмінно! Дуже гарна, змістовна екскурсія! Кваліфікований екскурсовод. Приємне тепле спілкування. Добре організований музей. Вдалося поринути в історію далеких трагічних років Другої світової війни.
- ККарина27 февраля 2022Очень жалею, что такого прекрасного гида как Филип, я открыла для себя только в предпоследний день пребывания в Кракове! 😪
Вы
- ВВика10 октября 2021Надя это тот человек, который действительно горит своим делом и хочет знать все, даже больше.
Было очень интересно пройти по фабрике
- ИИрина8 декабря 2019Мы были на экскурсии с Надей. Остались под большим впечатлением! Получили огромное удовольствие не только от подачи материала,но и от общения с самой Надюшей. Побольше бы таких тонких,чутких и чувствительных людей. Огромное ей спасибо!!!!
- ННаталья5 ноября 2019Была на экскурсии "Музей Фабрика Шиндлера и район Подгуже", гид Надя. Очень понравилась гид! Надя пунктуальная, вежливая, интересно рассказывала, отвечала
- JJuliya4 ноября 2019Экскурсия была отличная. Наш гид Надежда вызывает чувство восхищения! Она очень захватывающе рассказывала и, если честно, без ее сопровождения в
- ЮЮлия4 ноября 2019Экскурсия была отличная. Наш гид Надежда вызывает чувство восхищения! Она очень захватывающе рассказывала и, если честно, без ее сопровождения в
- AAlina13 октября 2019Прекрасная экскурсия и первая и вторая части. Валентина экскурсовод по Старому городу - интересно, содержательно! Надя - по фабрике Шиндлера
- ЛЛариса1 октября 2019Экскурсия с экскурсоводом Надей понравилась. Было интересно. Не стоит идти с маленькими детьми. Огромная очередь на входе.
- ЕЕлена11 сентября 2019Отличная экскурсия. Всем советую. Музей очень впечатлил интерактивностью, своим содержанием материалов и представленных экспонатов времен гетто. Экскурсия думаю будет интересна и познавательна всем интересующимся событиями времен холокоста.
- ЕЕкатерина8 сентября 2019Надежда, добрый день! Хоть с опозданием, но лучше поздно, чем никогда! Хочу выразить Вам огромную благодарность за экскурсию по музею!
