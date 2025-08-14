читать дальше

ходили когда-нибудь на экскурсию когда хочется слушать гида бесконечно, ловишь каждое его слово, не замечаешь пройденных километров и вдруг обнаруживаешь, что экскурсия закончилась, прошло несколько часов и ты НЕ ХОЧЕШЬ расставаться с гидом!!!!

Вот это Филип!

Прекрасный рассказчик, богатый русский язык, правильная речь. Его хочется слушать и слушать. Интересные факты, а не скучное перечисление дат, полезные советы для туриста, внимание к каждому в группе и. т. д.

Поверьте, езжу часто, очень люблю ходить на экскурсии. Но за 15 лет путешествий вспоминала только гида из Неаполя-потому, что это была потрясающая гид!

И теперь в моём списке будет ещё второй гид - Филип из Кракова из команды Трипстера!