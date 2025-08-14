Мои заказы

Экскурсии на фабрики и заводы в Кракове

Найдено 3 экскурсии в категории «Фабрики и заводы» в Кракове на русском языке, цены от €29, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Фабрика Оскара Шиндлера (расширенная экскурсия)
Пешая
2.5 часа
-
10%
19 отзывов
Индивидуальная
Фабрика Оскара Шиндлера (расширенная экскурсия)
Начало: Улица Lipowa 4
17 окт в 09:15
18 окт в 09:15
€29.70€33 за человека
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Пешая
7.5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый Краков, фабрика Шиндлера и Подгуже
Прогулка по историческому Кракову, посещение фабрики Шиндлера и района Подгуже. Погружение в легенды и реальные истории города
«Фабрика Оскара Шиндлера: истории спасенных и их спасителей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €280 за всё до 10 чел.
Фабрика Шиндлера и район Подгуже
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Фабрика Шиндлера и район Подгуже
Прикоснуться к судьбам жителей краковского гетто и узнать об их спасителях
Начало: В музее Шиндлера
«Истории великой человечности на фабрике Шиндлера»
16 окт в 14:00
17 окт в 11:00
от €180 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • a
    ama
    14 августа 2025
    Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
    гид Ольга просто супер профессионал, нам очень понравилось все от начала до конца! Очень понравилась работа гида, как все нам рассказывала и что даже самые мелочи нам были объяснены! Человек профессионал!
  • О
    Ольга
    10 июля 2025
    Фабрика Оскара Шиндлера (расширенная экскурсия)
    Так случилось, что экскурсия получилась индивидуальной)) Экскурсоводу огромное спасибо, интересно, познавательно, местами до мурашек. Рекомендую всем, кто будет в Кракове обязательно посетить фабрику!
  • Н
    Настя
    15 июня 2025
    Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
    Ольга - прекрасный экскурсовод, надежный, пунктуальный, отличная экскурсия, рекомендую
  • Н
    Наталия
    25 апреля 2025
    Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
    Интересная экскурсия и подойдет всем, кому не безразличен этот мир.
  • M
    Mikhail
    23 февраля 2025
    Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
    У нас был экскурсовод Филипп, очень душевный, с любовью рассказывал о Кракове, отвечал на вопросы, при этом не заваливал излишней информацией. Нам очень понравилось. Рекомендуем.
  • В
    Влад
    20 мая 2024
    Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
    Если хотите многое узнать о Кракове и отлично провести время вам сюда!!!
  • G
    Galina
    20 ноября 2022
    Фабрика Оскара Шиндлера (расширенная экскурсия)
    Мы с мужем посетили экскурсию 18 ноября 2022 года. Это было нечто!!! Надия настолько глубоко знает историю Польши, особенно период
    читать дальше

    оккупации во время Второй Мировой войны, что эти 3 часа экскурсии по музею пролетели для нас как один миг! Это было захватывающе! Отдельные истории людей, очевидцев исторических событий были настолько интересно преподнесены, что мы как будто бы погрузились в то время и представляли реальную обстановку. Не только знания, а любовь гида к своему делу нас покорили!

  • O
    Oleksandr
    21 сентября 2022
    Фабрика Оскара Шиндлера (расширенная экскурсия)
    Відмінно! Дуже гарна, змістовна екскурсія! Кваліфікований екскурсовод. Приємне тепле спілкування. Добре організований музей. Вдалося поринути в історію далеких трагічних років Другої світової війни.
  • К
    Карина
    27 февраля 2022
    Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
    Очень жалею, что такого прекрасного гида как Филип, я открыла для себя только в предпоследний день пребывания в Кракове! 😪
    Вы
    читать дальше

    ходили когда-нибудь на экскурсию когда хочется слушать гида бесконечно, ловишь каждое его слово, не замечаешь пройденных километров и вдруг обнаруживаешь, что экскурсия закончилась, прошло несколько часов и ты НЕ ХОЧЕШЬ расставаться с гидом!!!!
    Вот это Филип!
    Прекрасный рассказчик, богатый русский язык, правильная речь. Его хочется слушать и слушать. Интересные факты, а не скучное перечисление дат, полезные советы для туриста, внимание к каждому в группе и. т. д.
    Поверьте, езжу часто, очень люблю ходить на экскурсии. Но за 15 лет путешествий вспоминала только гида из Неаполя-потому, что это была потрясающая гид!
    И теперь в моём списке будет ещё второй гид - Филип из Кракова из команды Трипстера!

  • В
    Вика
    10 октября 2021
    Фабрика Оскара Шиндлера (расширенная экскурсия)
    Надя это тот человек, который действительно горит своим делом и хочет знать все, даже больше.

    Было очень интересно пройти по фабрике
    читать дальше

    с человеком, который не только рассказывает об экспозициях, но и читал воспоминания участников событий, которыми может поделиться, знает детали о тех вещах, на которые вы могли не обратить внимание.

    Спасибо большое за экскурсию!

  • И
    Ирина
    8 декабря 2019
    Фабрика Оскара Шиндлера (расширенная экскурсия)
    Мы были на экскурсии с Надей. Остались под большим впечатлением! Получили огромное удовольствие не только от подачи материала,но и от общения с самой Надюшей. Побольше бы таких тонких,чутких и чувствительных людей. Огромное ей спасибо!!!!
  • Н
    Наталья
    5 ноября 2019
    Фабрика Оскара Шиндлера (расширенная экскурсия)
    Была на экскурсии "Музей Фабрика Шиндлера и район Подгуже", гид Надя. Очень понравилась гид! Надя пунктуальная, вежливая, интересно рассказывала, отвечала
    читать дальше

    на все вопросы. Видно, что сама тема Кракова в годы оккупации ей интересна, читала много литературы по данному вопросу. В самом начале экскурсии поинтересовались, не ограничены ли мы во времени, чтобы понять, насколько подробно может рассказывать, останавливаясь в залах музея. В итоге вместо запланированных на экскурсию 2.5 часов экскурсия продолжалась только на фабрике 3 часа. Лично мне все очень понравилось! Я бы и дальше ходила по Гетто, слушая Надины рассказы, но время подошло к концу:(Желаю Наде творческого, профессионального роста и благодарных туристов!

  • J
    Juliya
    4 ноября 2019
    Фабрика Оскара Шиндлера (расширенная экскурсия)
    Экскурсия была отличная. Наш гид Надежда вызывает чувство восхищения! Она очень захватывающе рассказывала и, если честно, без ее сопровождения в
    читать дальше

    полной мере ощутить дух времени и музея было бы сложно. Отдельная благодарность, что нас взяли на экскурсию буквально в последний момент, когда уже были проблемы и с билетами и со свободными гидами…. поддержали и помогли!

  • Ю
    Юлия
    4 ноября 2019
    Фабрика Оскара Шиндлера (расширенная экскурсия)
    Экскурсия была отличная. Наш гид Надежда вызывает чувство восхищения! Она очень захватывающе рассказывала и, если честно, без ее сопровождения в
    читать дальше

    полной мере ощутить дух времени и музея было бы сложно. Отдельная благодарность, что нас взяли на экскурсию буквально в последний момент, когда уже были проблемы и с билетами и со свободными гидами…. поддержали и помогли!

  • A
    Alina
    13 октября 2019
    Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
    Прекрасная экскурсия и первая и вторая части. Валентина экскурсовод по Старому городу - интересно, содержательно! Надя - по фабрике Шиндлера
    читать дальше

    и району Подгуже - великолепно, с душой и вниманием к деталям и участникам экскурсии и благодарю Сергея, в компании с которым мы слушали Надежду и знакомились с районом Краковского гетто. Рекомендую.

  • Л
    Лариса
    1 октября 2019
    Фабрика Оскара Шиндлера (расширенная экскурсия)
    Экскурсия с экскурсоводом Надей понравилась. Было интересно. Не стоит идти с маленькими детьми. Огромная очередь на входе.
  • Е
    Елена
    11 сентября 2019
    Фабрика Оскара Шиндлера (расширенная экскурсия)
    Отличная экскурсия. Всем советую. Музей очень впечатлил интерактивностью, своим содержанием материалов и представленных экспонатов времен гетто. Экскурсия думаю будет интересна и познавательна всем интересующимся событиями времен холокоста.
  • Е
    Екатерина
    8 сентября 2019
    Фабрика Оскара Шиндлера (расширенная экскурсия)
    Надежда, добрый день! Хоть с опозданием, но лучше поздно, чем никогда! Хочу выразить Вам огромную благодарность за экскурсию по музею!
    читать дальше

    Я в восторге от прекрасного знания темы, и под огромным впечатлением от подачи материала. Никогда бы не подумала, что 3 часа по музею пройдут на одном дыхании. Отдельное спасибо за ответы на вопросы. Вы действительно профессионал! Уже рекомендую Вашу экскурсию друзьям, которые собираются в Краков!) Ещё раз огромное спасибо!!! Успехов Вам в вашей деятельности!

