Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳. Казимеж-это знаменитый еврейский квартал Кракова. Его булыжные улочки и памятники еврейской культуры в сочетании с уютными кафе, галереями и антикварными лавками создают поистине неповторимую атмосферу. В экскурсию включены такие объекты как: Костел св. Станислава на Скалке, Костел св. Катерины и улица Скалечна, Площадь Вольница и ратуша Казимежа, Ул. Тела Господня и костел Тела Господня , Ул. Юзефа и паб Стайня, Площадь Новая, Ул. Широкая и обьекты на ней (синагоги Старая и Ремух со старым еврейским кладбищем, миква, памятник Яну Карскому и др. ) Я покажу вам несколько известных синагог, мы заглянем в самые примечательные кафе на Казимеже, а также посетим место, где Спилберг снимал фильм 🎥 "Список Шиндлера". Также вы увидите дом Естерки, дом Елены Рубинштейн и некоторые другие знаменитые здания. По желанию путешественников возможны изменения в маршруте экскурсии 🧭. Я никогда не подхожу к отелям-экскурсия начинается строго в определенном мною месте! Если гид приходит за вами к отелю, взимается дополнительная плата — 10 евро.