  1. Экскурсии

Казимеж — еврейский квартал Кракова

4.5
6 отзывов
Александра Н.
Александра Н. – Гид из Кракова
Казимеж — аутентичный еврейский квартал в Кракове, ставший популярным туристическим местом благодаря драме Спилберга «Список Шиндлера».

Я расскажу непростую историю 📖 бывшего города евреев, покажу памятники и уцелевшие синагоги, познакомлю с местными традициями.

Прогуляемся по площадям и булыжным улочкам, увидим множество интересных старинных зданий, включая ратушу и дом Естерки.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €50 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Казимеж — еврейский квартал Кракова
Казимеж — еврейский квартал Кракова

Что вы увидите

  • Костел св. Станислава на Скалке
  • Костел св. Катерины и улица Скалечна
  • Площадь Вольница и ратуша Казимежа
  • Ул. Тела Господня и костел Тела Господня
  • Ул. Юзефа и паб Стайня
  • Площадь Новая
  • Ул. Широкая
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳. Казимеж-это знаменитый еврейский квартал Кракова. Его булыжные улочки и памятники еврейской культуры в сочетании с уютными кафе, галереями и антикварными лавками создают поистине неповторимую атмосферу. В экскурсию включены такие объекты как: Костел св. Станислава на Скалке, Костел св. Катерины и улица Скалечна, Площадь Вольница и ратуша Казимежа, Ул. Тела Господня и костел Тела Господня , Ул. Юзефа и паб Стайня, Площадь Новая, Ул. Широкая и обьекты на ней (синагоги Старая и Ремух со старым еврейским кладбищем, миква, памятник Яну Карскому и др. ) Я покажу вам несколько известных синагог, мы заглянем в самые примечательные кафе на Казимеже, а также посетим место, где Спилберг снимал фильм 🎥 "Список Шиндлера". Также вы увидите дом Естерки, дом Елены Рубинштейн и некоторые другие знаменитые здания. По желанию путешественников возможны изменения в маршруте экскурсии 🧭. Я никогда не подхожу к отелям-экскурсия начинается строго в определенном мною месте! Если гид приходит за вами к отелю, взимается дополнительная плата — 10 евро.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • входные билеты
Начало
🚩 у кафе «TEA Time », ул. Jozefa Dietla д. 1
Место завершения
🏁 угол улиц Jozefa и Bartosza у Старой синагоги
Казимеж — еврейский квартал Кракова
Казимеж — еврейский квартал Кракова
Казимеж — еврейский квартал Кракова
Казимеж — еврейский квартал Кракова
Казимеж — еврейский квартал Кракова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра Н.
Александра Н.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

6 отзывов оставили туристы

Александра Н. проводит ещё 1 экскурсию

В старом Кракове
50
2 часа
В старом Кракове
34 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Кракове

Обзорная экскурсия по Кракову
15
3 часа
Обзорная экскурсия по Кракову
168 отзывов
Пройти по Королевскому тракту и познакомиться с визитными карточками Старого города
По старинному Кракову
52
2 часа
По старинному Кракову
106 отзывов
Обойти средневековый город, полюбоваться панорамным видом и погрузиться в историю
Тайны и легенды старинного Кракова
77
2 часа
Тайны и легенды старинного Кракова
62 отзыва
Пройти Королевским путем и погрузиться в атмосферу средневековой столицы Польши на обзорной прогулке
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
35
7.5 часов
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
61 отзыв
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
15
3 часа
Обзорная прогулка по Королевскому тракту: Старый город и Вавельский холм
46 отзывов
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
15
2.5 часа
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
41 отзыв
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»