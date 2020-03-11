61 отзыв оставили туристы

Короли, драконы и яркие домики — главное в Старом городе и о нем
На ознакомительной прогулке по Старому Кракову вы проследите путь красивого города на Висле, который целых пять веков был столицей Польши. Я не только расскажу о его истории, но и погружу вас в легенды и любопытные сюжеты о жителях старинных домов. Фоном для рассказов станут ключевые достопримечательности.
Едим по-польски!
Чтобы набраться сил перед второй частью экскурсии, вы пообедаете в ресторане с традиционными польскими блюдами, а я расскажу о кулинарных традициях страны и посоветую другие вкусности, которые стоит попробовать.
Трагедии и радости еврейского квартала Казимеж
С первых минут и первых улочек в Казимеже вы отправитесь в прошлое квартала и его жителей — от замкнутой жизни первых поселений до ран, оставленных Второй Мировой войной. Вы рассмотрите старую и действующие синагоги, прогуляетесь у костела на Скалке, пройдете по старейшему кладбищу Кракова и услышите легенду, связанную с пражским Карловым мостом. Отдельно вспомним Оскара Шиндлера, немца, спасшего 1200 евреев во времена Холокоста. Именно в Казимеже Стивен Спилберг снял фильм об этой истории: мы пройдем по ее следам и поговорим о фабрике Шиндлера. За 2,5 часа с моей помощью достопримечательности Казимежа помогут вам осознать его прошлое и прочувствовать настоящее — сегодня это модный и богемный район Кракова.
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