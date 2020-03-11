61 отзыв оставили туристы

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Краков по максимуму: Старый город и Казимеж

Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 7.5 часов
  • 👥 Группа не более 30 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у Барбакана
  • Заказать экскурсию

35 за человека

У этой экскурсии61 отзыв
4.8
Ольга
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Ольга – экскурсионное агентство в Кракове
Эта насыщенная прогулка 👣 — возможность за один день узнать все самое главное в Кракове с профессиональным гидом.

Вы сделаете это с комфортом: изучите знаковые места Старого города, отдохнете за традиционным польским обедом, а после погрузитесь в историю 📖 еврейского квартала Казимеж.

Великолепный Мариацкий костел, секреты Рыночной площади, легенды и факты Вавельского замка, а также улочки, которые хранят непростое прошлое Казимежа, — за 7,5 часов вы не просто оцените красивейший польский город 🏙️, но узнаете его радости и горести.
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж

Что вас ожидает

Короли, драконы и яркие домики — главное в Старом городе и о нем
На ознакомительной прогулке по Старому Кракову вы проследите путь красивого города на Висле, который целых пять веков был столицей Польши. Я не только расскажу о его истории, но и погружу вас в легенды и любопытные сюжеты о жителях старинных домов. Фоном для рассказов станут ключевые достопримечательности.

  • Гуляя по Королевскому тракту, вы пройдете по маршруту монарших кортежей от парадных Флорианских ворот до Вавельского замка. Мы поговорим о сторожевой башне Барбакан и направимся к сердцу города по средневековым улочкам мимо купеческих домов.
  • На нарядной Рыночной площади в центре внимания окажется Мариацкий костел. Внутри я расскажу о деталях алтаря искусной работы Вита Ствоша, а трубач с высокой башни исполнит традиционную мелодию «хейнал». Следом вы погрузитесь в истории о жителях средневековых разноцветных домов на площади — они помнят Лжедмитрия и Марину Мнишек, итальянского архитектора Санти Гуччи и других интересных персонажей.
  • Через академический квартал мы выйдем к Вавельскому замку. Здесь, на высоком берегу Вислы, вы познакомитесь с «биографией» замка-символа Польши: услышите легенды о драконах, временах царствования Казимира Великого и расцвете Вавеля, о его разрушениях и постепенном возрождении.

Едим по-польски!
Чтобы набраться сил перед второй частью экскурсии, вы пообедаете в ресторане с традиционными польскими блюдами, а я расскажу о кулинарных традициях страны и посоветую другие вкусности, которые стоит попробовать.

Трагедии и радости еврейского квартала Казимеж
С первых минут и первых улочек в Казимеже вы отправитесь в прошлое квартала и его жителей — от замкнутой жизни первых поселений до ран, оставленных Второй Мировой войной. Вы рассмотрите старую и действующие синагоги, прогуляетесь у костела на Скалке, пройдете по старейшему кладбищу Кракова и услышите легенду, связанную с пражским Карловым мостом. Отдельно вспомним Оскара Шиндлера, немца, спасшего 1200 евреев во времена Холокоста. Именно в Казимеже Стивен Спилберг снял фильм об этой истории: мы пройдем по ее следам и поговорим о фабрике Шиндлера. За 2,5 часа с моей помощью достопримечательности Казимежа помогут вам осознать его прошлое и прочувствовать настоящее — сегодня это модный и богемный район Кракова.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Прогулка по Старому городу — с 10:00 до 13:00. С 13:00 до 15:00 — время на обед. После обеда продолжение экскурсии по Казимежу.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Если группа больше 10 человек, то экскурсия проходит в наушниках

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Обед включен в стоимость (суп + главное блюдо)
  • Дополнительные расходы: входной билет в синагогу Рема и на кладбище — 10 польских злотых с человека

Обратите внимание

  • Путешественникам, которые бронируют сразу несколько наших групповых экскурсий, предоставляется 5% скидка на каждую вторую экскурсию, 10% скидка на каждую третью и 15% скидка на каждую четвёртую и более
  • При бронировании этой экскурсии из города Варшава есть возможность заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость 80 евро за переезд поездами EIP на трассе Варшава — Краков — Варшава.
  • При бронировании этой экскурсии из города Вроцлав есть возможность заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость 40 евро за переезд поездами IC на трассе Вроцлав — Краков — Вроцлав.
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Место встречи для начала у Барбакана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в Польшу. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем местные достопримечательности путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с нашей прекрасной страной!
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61 отзыв оставили туристы

11 марта 2020
Гид Елена прекрасно провела экскурсию, много рассказала, за день до этого гуляли сами по Кракову, накопилось много вопросов, на все вопросы были получены исчерпывающие ответы. Если приехали в Краков впервые то такая экскурсия must have
10 марта 2020
Я была со своими друзьями. Всем очень понравилось. Большое спасибо нашему гиду Ольге. Она провела экскурсию на высоком уровне.
10 февраля 2020
Ольга - великолепный гид, рассказывает и показывает намного больше. Все организованно близко к идеалу.
19 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Доминика очень душевно обо всем рассказывала, при этом не перегружая мелочами. Рекомендую
9 января 2020
Замечятельноя и познавательная прогулка классный гид!!!
9 января 2020
Данную экскурсию могу рекомендовать, если Вашим гидом будет Филипп. Мы были на самой продолжительной экскурсии, которая включала район Казимеж. Филипп - отличный экскурсовод, очень интересный рассказчик, эрудированный человек. Что касается организации самой экскурсии, то мне не понравилось. Вам ( организатором) следует думать не только о том, как собрать с туристов деньги, но и об организации сервиса. Необходимо быть внимательнее к деталям. Если бы мы сами не обратились с вопросом, нас бы отправили вообще на другую, более короткую экскурсию и глазом не моргнули. И это при том, что за 10 минут до этого мы оплачивали полную экскурсию.
5 января 2020
Прекрасный экскурсовод Филипп и Юлия!! Спасибо им большое за невероятно интересные экскурсии!!!
4 января 2020
Огромное спасибо ! Замечательная экскурсия!
Валерий
31 декабря 2019
Одна из лучших экскурсий на моей памяти. Насыщенно, интересно. Экскурсовод Филипп - замечательный рассказчик и собеседник, знает ответы на все вопросы. Филипп, это было круто! Экскурсия на целый день - лучше не придумаешь. P. S. Тут были комментарии про обед. Докладываю - обед проходит в небольшом ресторанчике возле замка. Туда входит суп и второе - гарнир/овощи/мясо (у нас была курица). Полноценный и вкусный обед в уютном месте.
15 декабря 2019
Выбрали семичасовую экскурсию по Кракову. Нашим гидом была Ольга. Все прошло замечательно, несмотря на холодную погоду. Узнали много интересного и получили массу удовольствия от общения с этой замечательной женщиной.
Ещё 51 отзыв

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