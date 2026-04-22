61 отзыв оставили туристы

Эта насыщенная прогулка — возможность за один день узнать все самое главное в Кракове с профессиональным гидом.Вы сделаете это с комфортом: изучите знаковые места Старого города, отдохнете за традиционным польским

обедом, а после погрузитесь в историю еврейского квартала Казимеж. Великолепный Мариацкий костел, секреты Рыночной площади, легенды и факты Вавельского замка, а также улочки, которые хранят непростое прошлое Казимежа, — за 7,5 часов вы не просто оцените красивейший польский город, но узнаете его радости и горести.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Короли, драконы и яркие домики — главное в Старом городе и о нем

На ознакомительной прогулке по Старому Кракову вы проследите путь красивого города на Висле, который целых пять веков был столицей Польши. Я не только расскажу о его истории, но и погружу вас в легенды и любопытные сюжеты о жителях старинных домов. Фоном для рассказов станут ключевые достопримечательности.

Гуляя по Королевскому тракту , вы пройдете по маршруту монарших кортежей от парадных Флорианских ворот до Вавельского замка. Мы поговорим о сторожевой башне Барбакан и направимся к сердцу города по средневековым улочкам мимо купеческих домов.

, вы пройдете по маршруту монарших кортежей от парадных Флорианских ворот до Вавельского замка. Мы поговорим о сторожевой башне Барбакан и направимся к сердцу города по средневековым улочкам мимо купеческих домов. На нарядной Рыночной площади в центре внимания окажется Мариацкий костел. Внутри я расскажу о деталях алтаря искусной работы Вита Ствоша, а трубач с высокой башни исполнит традиционную мелодию «хейнал». Следом вы погрузитесь в истории о жителях средневековых разноцветных домов на площади — они помнят Лжедмитрия и Марину Мнишек, итальянского архитектора Санти Гуччи и других интересных персонажей.

в центре внимания окажется Мариацкий костел. Внутри я расскажу о деталях алтаря искусной работы Вита Ствоша, а трубач с высокой башни исполнит традиционную мелодию «хейнал». Следом вы погрузитесь в истории о жителях средневековых разноцветных домов на площади — они помнят Лжедмитрия и Марину Мнишек, итальянского архитектора Санти Гуччи и других интересных персонажей. Через академический квартал мы выйдем к Вавельскому замку. Здесь, на высоком берегу Вислы, вы познакомитесь с «биографией» замка-символа Польши: услышите легенды о драконах, временах царствования Казимира Великого и расцвете Вавеля, о его разрушениях и постепенном возрождении.

Едим по-польски!

Чтобы набраться сил перед второй частью экскурсии, вы пообедаете в ресторане с традиционными польскими блюдами, а я расскажу о кулинарных традициях страны и посоветую другие вкусности, которые стоит попробовать.

Трагедии и радости еврейского квартала Казимеж

С первых минут и первых улочек в Казимеже вы отправитесь в прошлое квартала и его жителей — от замкнутой жизни первых поселений до ран, оставленных Второй Мировой войной. Вы рассмотрите старую и действующие синагоги, прогуляетесь у костела на Скалке, пройдете по старейшему кладбищу Кракова и услышите легенду, связанную с пражским Карловым мостом. Отдельно вспомним Оскара Шиндлера, немца, спасшего 1200 евреев во времена Холокоста. Именно в Казимеже Стивен Спилберг снял фильм об этой истории: мы пройдем по ее следам и поговорим о фабрике Шиндлера. За 2,5 часа с моей помощью достопримечательности Казимежа помогут вам осознать его прошлое и прочувствовать настоящее — сегодня это модный и богемный район Кракова.

Организационные детали

Пожалуйста, перед бронированием уточните у гида, состоится ли экскурсия в выбранный день

Как проходит экскурсия

Прогулка по Старому городу — с 10:00 до 13:00. С 13:00 до 15:00 — время на обед. После обеда продолжение экскурсии по Казимежу.

Если группа больше 10 человек, то экскурсия проходит в наушниках

С вами будет гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

Обед включён (суп + главное блюдо)

Дополнительные расходы: входной билет в синагогу Рема и на кладбище — 10 польских злотых с чел.