61 отзыв оставили туристы

Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
Эта насыщенная прогулка — возможность за один день узнать все самое главное в Кракове с профессиональным гидом.
Вы сделаете это с комфортом: изучите знаковые места Старого города, отдохнете за традиционным польским читать дальшеуменьшить
обедом, а после погрузитесь в историю еврейского квартала Казимеж.
Великолепный Мариацкий костел, секреты Рыночной площади, легенды и факты Вавельского замка, а также улочки, которые хранят непростое прошлое Казимежа, — за 7,5 часов вы не просто оцените красивейший польский город, но узнаете его радости и горести.
Короли, драконы и яркие домики — главное в Старом городе и о нем
На ознакомительной прогулке по Старому Кракову вы проследите путь красивого города на Висле, который целых пять веков был столицей Польши. Я не только расскажу о его истории, но и погружу вас в легенды и любопытные сюжеты о жителях старинных домов. Фоном для рассказов станут ключевые достопримечательности.
Гуляя по Королевскому тракту, вы пройдете по маршруту монарших кортежей от парадных Флорианских ворот до Вавельского замка. Мы поговорим о сторожевой башне Барбакан и направимся к сердцу города по средневековым улочкам мимо купеческих домов.
На нарядной Рыночной площади в центре внимания окажется Мариацкий костел. Внутри я расскажу о деталях алтаря искусной работы Вита Ствоша, а трубач с высокой башни исполнит традиционную мелодию «хейнал». Следом вы погрузитесь в истории о жителях средневековых разноцветных домов на площади — они помнят Лжедмитрия и Марину Мнишек, итальянского архитектора Санти Гуччи и других интересных персонажей.
Через академический квартал мы выйдем к Вавельскому замку. Здесь, на высоком берегу Вислы, вы познакомитесь с «биографией» замка-символа Польши: услышите легенды о драконах, временах царствования Казимира Великого и расцвете Вавеля, о его разрушениях и постепенном возрождении.
Едим по-польски!
Чтобы набраться сил перед второй частью экскурсии, вы пообедаете в ресторане с традиционными польскими блюдами, а я расскажу о кулинарных традициях страны и посоветую другие вкусности, которые стоит попробовать.
Трагедии и радости еврейского квартала Казимеж
С первых минут и первых улочек в Казимеже вы отправитесь в прошлое квартала и его жителей — от замкнутой жизни первых поселений до ран, оставленных Второй Мировой войной. Вы рассмотрите старую и действующие синагоги, прогуляетесь у костела на Скалке, пройдете по старейшему кладбищу Кракова и услышите легенду, связанную с пражским Карловым мостом. Отдельно вспомним Оскара Шиндлера, немца, спасшего 1200 евреев во времена Холокоста. Именно в Казимеже Стивен Спилберг снял фильм об этой истории: мы пройдем по ее следам и поговорим о фабрике Шиндлера. За 2,5 часа с моей помощью достопримечательности Казимежа помогут вам осознать его прошлое и прочувствовать настоящее — сегодня это модный и богемный район Кракова.
Организационные детали
Пожалуйста, перед бронированием уточните у гида, состоится ли экскурсия в выбранный день
Как проходит экскурсия
Прогулка по Старому городу — с 10:00 до 13:00. С 13:00 до 15:00 — время на обед. После обеда продолжение экскурсии по Казимежу.
Если группа больше 10 человек, то экскурсия проходит в наушниках
С вами будет гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Обед включён (суп + главное блюдо)
Дополнительные расходы: входной билет в синагогу Рема и на кладбище — 10 польских злотых с чел.
Обратите внимание
Остаток суммы нужно передать гиду наличными на месте
При бронировании этой экскурсии из города Варшава есть возможность заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость €80 за переезд поездами EIP на трассе Варшава — Краков — Варшава
При бронировании этой экскурсии из города Вроцлав есть возможность заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость €40 за переезд поездами IC на трассе Вроцлав — Краков — Вроцлав
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Кракове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4951 туриста
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в своё дело. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем достопримечательности Польши, России и Прибалтики путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с каждым из городов, в которых мы организуем экскурсии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 100 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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igor
Наш гид Ольга — это идеальное сочетание профессионализма, чувства юмора и душевности. Мы прекрасно провели время. Это была замечательная экскурсия. Благодаря знанию Ольгой истории города наша поездка стала по-настоящему незабываемой. читать дальшеуменьшить
Какой фантастический город! Мы полюбили Краков всей душой. Большое спасибо, ОЛЬГА. Инга и Игорь
Out tour guide Olga was the perfect combination of skills knowledgeable, funny and warm. We had an amazing time. It was a wonderful tour.Olga's knowledge of the history of the city made our visit truly memorable. What a fantastic city We had a deep love for Krakow Thanks so much OLGA. Inga and Igor
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I
Igor
Дорогие друзья, ни минуты не раздумывайте — смело берите 7,5-часовой тур с Ольгой по Кракову. Время пролетает как одно мгновение.
Ольга — настоящая звезда и лицензированный гид с невероятной энергетикой. У читать дальшеуменьшить
меня была индивидуальная экскурсия, и это редкий случай, когда встречаешь настолько вовлечённого в своё дело человека. Сразу видно, как сильно она любит свою работу и как заряжается от людей, которые приходят к ней на экскурсии.
Отдельно хочется отметить, насколько бережно и уважительно Ольга подходит к сложным и деликатным вопросам истории — это чувствуется в каждой детали и делает опыт ещё более ценным.
С удовольствием пошёл бы с ней и на другие экскурсии — это тот самый случай, когда гид действительно делает путешествие особенным.
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О
Ольга
Мы провели целый день в компании Ольги, и остались очень довольны экскурсией. Она началась в 10:00 и закончилась в 17:30, с перерывом на обед. Экскурсия была прекрасно организована и очень содержательная. читать дальшеуменьшить
В первой половине дня мы гуляли по Старому городу, а после обеда посетили еврейский квартал и гетто — программа получилась насыщенной и разнообразной. Отдельно хочется отметить обед: он проходил в уютном классическом польском ресторанчике, был очень вкусным и сытным, при этом входил в стоимость экскурсии — это большой плюс. Ольга — замечательный гид. Она очень интересно и доступно подает информацию, умеет удерживать внимание и делает экскурсию живой и увлекательной. При этом легко подстраивает маршрут под пожелания группы, что делает прогулку особенно комфортной. Нам было совсем не скучно — Ольга с удовольствием отвечала на все наши вопросы, как по теме экскурсии, так и в целом о жизни в Польше. С уверенностью рекомендуем эту экскурсию и гида Ольгу всем, кто хочет интересно и с пользой провести время!
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Д
Дмитрий
Всем рекомендую! Посетили экскурсию «Краков по максимуму:Старый город и Казимеж» 16.12 Сама экскурсия очень объемная и информационная. Особенно подойдёт для тех кто ограничен по времени прибывания в Кракове. Вы увидите все читать дальшеуменьшить
основные достопримечательности города и ощутите его атмосферу, прочувствуете его вековое дыхание. Местами Вас будет захватывать восторг и восхищение историей этого города, а местами эта история будет очень печальна и заставит задуматься о многих вещах. В середине экскурсии вас ждём приятный обед из блюд польской национальной кухни. Выбор по меню на ваше усмотрение Здесь Вам на помощь прийдет гид и поможет не только с выбором, но и расскажет историю польской кухни. Нам повезло наш гид Николай не только высококвалифицированный специалист и хороший рассказчик, но и очень приятный человек. Спасибо за приятные воспоминания! Всем рекомендую!)
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izhak
Гид замечательный. матерял знает на 150 процентов. 7 часов прошли незаметно.
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А
Александр
Хочу выразить огромную благодарность Ольге за великолепно проведённую экскурсию! На протяжении всех семи часов она увлекательно рассказывала множество интересных фактов, делилась легендами и атмосферно погружала нас в историю. Время пролетело читать дальшеуменьшить
незаметно, несмотря на длительность маршрута. Конечно, были перерывы на обед и кофе, что тоже добавило уюта и позволило немного передохнуть.
Также хочу обратить внимание будущих участников: за 6–7 часов погода может сильно измениться, поэтому обязательно проверьте прогноз заранее. И не забудьте о подходящей обуви — это точно не лёгкая прогулка по городу.
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