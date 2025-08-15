Ольга проводит ещё 9 экскурсий

Исследовать секретный ярус Кракова и услышать его средневековые истории
На Рыночной площади уже больше 8 столетий бьется сердце Кракова, и именно здесь сохранились следы интереснейших событий из истории города.
Мы пройдем по площади в поисках артефактов Средневековья, поговорим о краковских купцах и монархах, а после — спустимся в таинственные подземелья, где вам откроются городские секреты и детали городского быта.
Вы окажетесь на одной из красивейших площадей Европы, в самом сердце Кракова. Разве можно придумать более подходящее место для погружения в польское Средневековье? Мы прогуляемся по Рыночной площади, рассмотрим артефакты прошлых эпох и разгадаем их назначение. Какие события здесь происходили, какие легендарные личности здесь бывали и что скрывается за колоритными разноцветными фасадами — всё это вам откроется на прогулке. А еще полюбуемся Мариацким костелом и поговорим о временах, когда на площади кипела бойкая торговля, а краковские купцы зарабатывали здесь огромные состояния.
Спуск в средневековые подземелья
Затем вам откроется более глубокий уровень Кракова — и его истории. Мы спустимся на 4 метра под землю, в историко-археологический музей «Подземелья рынка». Следы средневековой жизни города здесь сохранились практически в неприкосновенности: вы увидите краковские мощёные дороги 12 — 13 веков, первые торговые ряды и даже колечки и монетки, которые теряли жители Кракова сотни лет назад. И, конечно, вам придется по душе сама таинственная атмосфера «города под городом», в котором откроются радости и печали горожан того времени, быт, нравы и архитектура Средневековья.
Организационные детали
Билеты в историко-археологический музей «Подземелья рынка» включены в стоимость
Остаток суммы нужно передать гиду наличными на месте
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные опции
Эту прогулку вы также можете заказать в пакете с экскурсиями: в соляную шахту «Величка», Казимеж или на фабрику Шиндлера и район Подгуже
При бронировании экскурсии из Варшавы или Вроцлава есть возможность заказать железнодорожные билеты. Стоимость €80 за переезд поездами EIP на трассе Варшава — Краков — Варшава. Или €40 за переезд поездами IC на трассе Вроцлав — Краков — Вроцлав.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€40
Дети до 12 лет
€35
Дети до 6 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Кракове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4951 туриста
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в своё дело. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем достопримечательности Польши, России и Прибалтики путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с каждым из городов, в которых мы организуем экскурсии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Ольга отличный гид и отличный рассказчик. Моя дочь (9 лет) попросила обязательно поставить 10 баллов в трипстере:) даже не смотря на то, что тут только 5-бальная система. Из этого можно сделать вывод, что раз даже ребёнку (который абсолютно не интересуется историей) понравилась экскурсия, то она понравится всем! Рекомендую.
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Дима
Ольга прекрасный экскурсовод и замечательный человек. Ей удалось рассказать нам очень много исторического материала в лёгкой манере и с великолепным чувством юмора. Нам очень понравилось и мы с удовольствием рекомендуем вам взять экскурсию у Ольги.
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yulia
Гид замечательный, музей интересный, с детьми очень рекомендую, но лично для меня есть больше других интересных мест на которые можно было бы потратить наше короткое времяпребывание в Кракове
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Андрей
Всё было отлично, интересная экскурсия и сам музей, Ольга отличный рассказчик и профессионал, также с прекрасным чувством юмора, рекомендуем!
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А
Анна
Замечательный гид, очень знающий и весёлый. Мы отлично провели время и очень благодарны:)
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А
Анастасия
Очень понравилось! Спасибо, Филиппу.
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