Ольга проводит ещё 9 экскурсий

На Рыночной площади уже больше 8 столетий бьется сердце Кракова, и именно здесь сохранились следы интереснейших событий из истории города. Мы пройдем по площади в поисках артефактов Средневековья, поговорим о краковских купцах и монархах, а после — спустимся в таинственные подземелья, где вам откроются городские секреты и детали городского быта.

Описание экскурсии

Истории Рыночной площади

Вы окажетесь на одной из красивейших площадей Европы, в самом сердце Кракова. Разве можно придумать более подходящее место для погружения в польское Средневековье? Мы прогуляемся по Рыночной площади, рассмотрим артефакты прошлых эпох и разгадаем их назначение. Какие события здесь происходили, какие легендарные личности здесь бывали и что скрывается за колоритными разноцветными фасадами — всё это вам откроется на прогулке. А еще полюбуемся Мариацким костелом и поговорим о временах, когда на площади кипела бойкая торговля, а краковские купцы зарабатывали здесь огромные состояния.

Спуск в средневековые подземелья

Затем вам откроется более глубокий уровень Кракова — и его истории. Мы спустимся на 4 метра под землю, в историко-археологический музей «Подземелья рынка». Следы средневековой жизни города здесь сохранились практически в неприкосновенности: вы увидите краковские мощёные дороги 12 — 13 веков, первые торговые ряды и даже колечки и монетки, которые теряли жители Кракова сотни лет назад. И, конечно, вам придется по душе сама таинственная атмосфера «города под городом», в котором откроются радости и печали горожан того времени, быт, нравы и архитектура Средневековья.

Организационные детали

Билеты в историко-археологический музей «Подземелья рынка» включены в стоимость

Остаток суммы нужно передать гиду наличными на месте

С вами будет гид из нашей команды

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