Ольга проводит ещё 9 экскурсий

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Подземелья Рыночной площади

Исследовать секретный ярус Кракова и услышать его средневековые истории

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 25 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Рыночной площади
  • Заказать экскурсию

19 за человека

Ольга
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Ольга – экскурсионное агентство в Кракове
На Рыночной площади уже больше 8 столетий бьется сердце Кракова, и именно здесь сохранились следы интереснейших событий из истории города.

Мы пройдем по площади в поисках артефактов Средневековья, поговорим о краковских купцах и монархах, а после — спустимся в таинственные подземелья, где вам откроются городские секреты и детали городского быта.
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади

Что вас ожидает

Истории Рыночной площади
Вы окажетесь на одной из красивейших площадей Европы, в самом сердце Кракова. Разве можно придумать более подходящее место для погружения в польское Средневековье? Мы прогуляемся по Рыночной площади, рассмотрим артефакты прошлых эпох и разгадаем их назначение. Какие события здесь происходили, какие легендарные личности здесь бывали и что скрывается за колоритными разноцветными фасадами — всё это вам откроется на прогулке. А еще полюбуемся Мариацким костелом и поговорим о временах, когда на площади кипела бойкая торговля, а краковские купцы зарабатывали здесь огромные состояния.

Спуск в средневековые подземелья
Затем вам откроется более глубокий уровень Кракова — и его истории. Мы спустимся на 4 метра под землю, в историко-археологический музей «Подземелья рынка». Следы средневековой жизни города здесь сохранились практически в неприкосновенности: вы увидите краковские мощёные дороги 12 — 13 веков, первые торговые ряды и даже колечки и монетки, которые теряли жители Кракова сотни лет назад. И, конечно, вам придется по душе сама таинственная атмосфера «города под городом», в котором откроются радости и печали горожан того времени, быт, нравы и архитектура Средневековья.

Организационные детали

  • Билет в историко-археологический музей «Подземелья рынка» включен в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные опции

  • Эту прогулку вы также можете заказать в пакете с экскурсиями: в соляную шахту «Величка», Казимеж или на фабрику Шиндлера и район Подгуже
  • При бронировании экскурсии из Варшавы или Вроцлава есть возможность заказать железнодорожные билеты. Стоимость 80 евро за переезд поездами EIP на трассе Варшава — Краков — Варшава. Или 40 евро за переезд поездами IC на трассе Вроцлав — Краков — Вроцлав.
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади
Подземелья Рыночной площади

Экскурсия проводится в среду, пятницу и воскресенье в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Место встречи для начала на Рыночной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в Польшу. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем местные достопримечательности путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с нашей прекрасной страной!
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