Закопане на весь день - Татры, сыр осцыпек и термы (трансфер из Кракова)

Предлагаем вам комфортабельный трансфер из Кракова в Закопане.
Вас ждут красивые виды Татр, подъём на фуникулёре Губалувка, прогулка по уютной пешеходной улице и термы Хохолува.
Всё посещение вы организуете самостоятельно — выбираете, где пообедать, куда зайти и сколько времени провести. А наш водитель поможет добраться до каждой локации.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Кракова
10:00 — прибытие в Закопане, свободное время (4 часа)
10:00–12:00 — подъём на фуникулёре Губалувка и панорамы Татр (самостоятельно)
12:00–14:00 — самостоятельная прогулка по улице Крупувки с сувенирами, магазинами и атмосферой курорта. Обед (по желанию)
14:00–14:30 — переезд в Хохолув (по желанию можно в Буковину-Татшаньску)
14:30–18:00 — отдых в термах с бассейнами на открытом воздухе, джакузи и подводным массажем (самостоятельно). Термы в Татрах — это релакс для взрослых (круглый год) и развлечение для детей (в летнее время)
18:00–20:00 — выезд и прибытие в Краков
Организационные детали
- Трансфер на микроавтобусе Ford Transit
- Не забудьте взять с собой купальник, тапочки, полотенце
- Дополнительные расходы: билеты на фуникулёр — €10 с чел., билеты в термы — €25 с чел., обед (по желанию). Если ваша компания от 3 человек и больше — билеты на фуникулёр включены. Если ваша компания от 4 человека и больше — билеты на фуникулёр и билеты в термы включены
- С вами будет один из водителей нашей команды
ежедневно в 08:00 и 09:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€95
|Дети до 12 лет
|€75
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Пиярска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Кракове
Провели экскурсии для 465 туристов
Работаем в туризме с 2005 года, накоплен богатый опыт общения с туристами, составления для них лучших программ и экскурсий. В нашей копилке авторских программ есть такие страны, как Индонезия (о.
