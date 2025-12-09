Закопане на весь день - Татры, сыр осцыпек и термы (трансфер из Кракова)

Предлагаем вам комфортабельный трансфер из Кракова в Закопане. Вас ждут красивые виды Татр, подъём на фуникулёре Губалувка, прогулка по уютной пешеходной улице и термы Хохолува. Всё посещение вы организуете самостоятельно — выбираете, где пообедать, куда зайти и сколько времени провести. А наш водитель поможет добраться до каждой локации.

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Кракова

10:00 — прибытие в Закопане, свободное время (4 часа)

10:00–12:00 — подъём на фуникулёре Губалувка и панорамы Татр (самостоятельно)

12:00–14:00 — самостоятельная прогулка по улице Крупувки с сувенирами, магазинами и атмосферой курорта. Обед (по желанию)

14:00–14:30 — переезд в Хохолув (по желанию можно в Буковину-Татшаньску)

14:30–18:00 — отдых в термах с бассейнами на открытом воздухе, джакузи и подводным массажем (самостоятельно). Термы в Татрах — это релакс для взрослых (круглый год) и развлечение для детей (в летнее время)

18:00–20:00 — выезд и прибытие в Краков

Организационные детали