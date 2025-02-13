A Anna

Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова

Большое спасибо от всей нашей группы экскурсоводу Марии (Maria). Я считаю, что нам повезло как никому больше. Нам показалось, что ни одной другой группе так интересно и подробно не рассказывали и не показывали как нашей. Спасибо!