Индивидуальная
до 8 чел.
Из Кракова на источники Буковины-Татшаньской - трансфер
Спокойно и с комфортом съездить на живописный термальный курорт
Начало: На улице Pijarska
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Кракове - комфорт и удобство
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Краков-Балице и отвезёт по нужному адресу. Комфортная поездка с багажом и детскими креслами включена
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
€39 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Кракова - в Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и на Раковицкое кладбище
Побывать в местах памяти, где во время Второй мировой произошла величайшая трагедия человечества
Начало: У отеля Francuski или у вашего отеля
Завтра в 07:00
7 мая в 07:00
от €150 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMarina13 февраля 2025Индивидуальная экскурсия в Освенцим из КраковаОчень хорошая организация. Интересно, много фактов, чувствовали себя единственными посетителями.
- яяна30 ноября 2024Индивидуальная экскурсия в Освенцим из КраковаБыло превосходно
- AAnna30 октября 2024Индивидуальная экскурсия в Освенцим из КраковаБольшое спасибо от всей нашей группы экскурсоводу Марии (Maria). Я считаю, что нам повезло как никому больше. Нам показалось, что ни одной другой группе так интересно и подробно не рассказывали и не показывали как нашей. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «На машине»
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