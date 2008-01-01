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На поиски гномов

Alesia S.
Alesia S. – Гид из Вроцлава
На поиски гномов
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На поиски гномов
На поиски гномов

Что вы увидите

  • Ратуша
  • Рыночная площадь
  • Домики Ясь и Мальгося
  • Скотный двор
  • Университет Вроцлавский
  • Фонд Оссолинеум
  • Песчаный остров
  • Тумский остров
  • Кафедральный костел
Мы отправимся с вами охотиться на вроцлавских гномов! В городе их около 600 и мы увидим самых интересных.
Начнем знакомство с Папы - главного гнома Вроцлава. И отправимся в старую часть города, к Рыночной площади и Ратуше. Прогуляемся и заглянем в дворики, что бы отыскать милых городских проказников.
Побываем в улице мясников, направимся к самому мудрому гному Профессору и а затем посетим Тумский остров 🏝️ картами, мы отправимся на поиски и будем узнавать историю 📖 каждого встретившегося нам гнома. Помимо гномов, вас ждут самые интересные факты о Вроцлаве и городские легенды.
Это экскурсия ⛳ будет интересна как детям так и взрослым.
Что входит
  • Услуги гида
  • Возможность встречи у отеля (если он находится по нашему маршруту)
Что не входит
  • Вы можете после экскурсии подняться на смотровую площадку (приготовьте, пожалуйста, 8 зл /чел)
Начало
🚩 ul. Świdnicka 8b
Место завершения
🏁 на Тумском острове

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Alesia S.
Alesia S.
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