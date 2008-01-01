Мы отправимся с вами охотиться на вроцлавских гномов! В городе их около 600 и мы увидим самых интересных.
Начнем знакомство с Папы - главного гнома Вроцлава. И отправимся в старую часть города, к Рыночной площади и Ратуше. Прогуляемся и заглянем в дворики, что бы отыскать милых городских проказников.
Побываем в улице мясников, направимся к самому мудрому гному Профессору и а затем посетим Тумский остров 🏝️ картами, мы отправимся на поиски и будем узнавать историю 📖 каждого встретившегося нам гнома. Помимо гномов, вас ждут самые интересные факты о Вроцлаве и городские легенды.
Это экскурсия ⛳ будет интересна как детям так и взрослым.
Что входит
Услуги гида
Возможность встречи у отеля (если он находится по нашему маршруту)
Что не входит
Вы можете после экскурсии подняться на смотровую площадку (приготовьте, пожалуйста, 8 зл /чел)
Начало
🚩 ul. Świdnicka 8b
Место завершения
🏁 на Тумском острове
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.