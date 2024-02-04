1 чел.
По популярности
Квест
1.5 часа
На поиски гномов Вроцлава
Необычный квест по городу
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По следам тайн и легенд Вроцлава
Познакомиться с достопримечательностями города и преданиями о гномах, рыцарях и королях
Начало: У входа в отель The Bridge Wroclaw
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Большое путешествие по Вроцлаву
Прогуляться по средневековому центру, посетить замок тамплиеров и услышать легенды Тумского острова
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 февраля 2024Мы очень благодарны Алесе за экскурсию. Мы были с двумя детьми, у младшей это была первая экскурсия. Мы получили ответы на все вопросы и много интересных рекомендаций. Мы все в восторге!
- ННаталия31 июля 2023Экскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетели на одном дыхании! Осталось замечательное впечатление от такой увлекательной экскурсии! Очень советуем этого гида! Большое спасибо!
- ААлик15 июля 2023Дмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легенды прошлого. Мы также узнали много о современной ситуации в городе и в Польше вообще. Искренне рекомендую записаться на экскурсию Дмитрия - не пожалеете!
- NNatalija11 июля 2023Very nice!
- ББелла22 апреля 2023Спасибо Алесе за приятную прогулку, нам очень понравилось. Всем рекомендую.
- ЮЮля23 февраля 2023Гид великолепный!!! Очень советуем!!!! Мы были с ребенком 4 года, и ему очень понравилось! Олеся профессионал своего дела!!! Вроцлав очень красивый город)))
- ООксана26 мая 2022Добрый вечер!!!!! Сегодня провели замечательных 6 часов на экскурсии с Дмитрием!!! Организация великолепна,маршрут шикарный!!!! Дмитрию огромная благодарность за это увлекательное путешествие
- ЮЮля8 января 2022Очень понравилась экскурсия. Вроцлав прекрасный, исторический город. Обошли с Дмитрием все самые значимые места города и даже не заметили, как
- WWalentyna8 июля 2021Город глазами историка и человека любящего и знающего город в котором живёт. Без него мы бы не увидели и не
Ответы на вопросы от путешественников по Вроцлаву в категории «Ночные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вроцлаве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Вроцлаву в июне 2024
Сейчас в Вроцлаве в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 180. Туристы уже оставили гидам 191 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Вроцлаве (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Ночные», 191 ⭐ отзыв, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август