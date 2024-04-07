1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны и легенды Вроцлава: индивидуальная прогулка
Откройте для себя магический Вроцлав с его пряничными домиками, Тумским островом и захватывающими историями о королях, крестоносцах и Казанове
Начало: У входа в отель The Bridge Wroclaw
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
Прогулка по Вроцлаву раскроет его историю и традиции. Вы увидите главные достопримечательности и укромные уголки, услышите легенды и советы по городу
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по средневековому Вроцлаву: от площади до Тумского острова
Прогулка по Вроцлаву: Рыночная площадь, Тумский остров, замок Топач и Зал Столетий. Откройте для себя тайны города и насладитесь его красотой
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлеся7 апреля 2024Спасибо большое за увлекательное путешествие по городу. Хочется еще раз вернуться и окунутся в атмосферу города.
- ВВячеслав3 января 2024Хотелось бы ещё раз поблагодарить нашего гида Алесю! Очень информативно, доступным языком сумела увлечь нас и нашего ребёнка! Два с половиной часа пролетели интересно!!! Будем ещё во Вроцлаве обязательно встретимся! Однозначно рекомендуем!!!
- ССеверина10 декабря 2023Нам понравилось все - и информационная часть (мы не искали даты-события, а, скорее, просто было желание ознакомиться с городом), и
- ННаталия31 июля 2023Экскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетели на одном дыхании! Осталось замечательное впечатление от такой увлекательной экскурсии! Очень советуем этого гида! Большое спасибо!
- ААлик15 июля 2023Дмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легенды прошлого. Мы также узнали много о современной ситуации в городе и в Польше вообще. Искренне рекомендую записаться на экскурсию Дмитрия - не пожалеете!
- NNatalija11 июля 2023Very nice!
- ООксана26 мая 2022Добрый вечер!!!!! Сегодня провели замечательных 6 часов на экскурсии с Дмитрием!!! Организация великолепна,маршрут шикарный!!!! Дмитрию огромная благодарность за это увлекательное путешествие
- ЮЮля8 января 2022Очень понравилась экскурсия. Вроцлав прекрасный, исторический город. Обошли с Дмитрием все самые значимые места города и даже не заметили, как
- WWalentyna8 июля 2021Город глазами историка и человека любящего и знающего город в котором живёт. Без него мы бы не увидели и не
Ответы на вопросы от путешественников по Вроцлаву в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Вроцлаву в июле 2024
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