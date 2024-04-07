Экскурсии выходного дня в Вроцлаве

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Вроцлаве на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По следам тайн и легенд Вроцлава
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Тайны и легенды Вроцлава: индивидуальная прогулка
Откройте для себя магический Вроцлав с его пряничными домиками, Тумским островом и захватывающими историями о королях, крестоносцах и Казанове
Начало: У входа в отель The Bridge Wroclaw
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
94 за всё до 5 чел.
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
Прогулка по Вроцлаву раскроет его историю и традиции. Вы увидите главные достопримечательности и укромные уголки, услышите легенды и советы по городу
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
94 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Вроцлаву
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Путешествие по средневековому Вроцлаву: от площади до Тумского острова
Прогулка по Вроцлаву: Рыночная площадь, Тумский остров, замок Топач и Зал Столетий. Откройте для себя тайны города и насладитесь его красотой
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
180 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алеся
    7 апреля 2024
    ВроцLOVE: узнать и влюбиться
    Спасибо большое за увлекательное путешествие по городу. Хочется еще раз вернуться и окунутся в атмосферу города.
  • В
    Вячеслав
    3 января 2024
    ВроцLOVE: узнать и влюбиться
    Хотелось бы ещё раз поблагодарить нашего гида Алесю! Очень информативно, доступным языком сумела увлечь нас и нашего ребёнка! Два с половиной часа пролетели интересно!!! Будем ещё во Вроцлаве обязательно встретимся! Однозначно рекомендуем!!!
  • С
    Северина
    10 декабря 2023
    ВроцLOVE: узнать и влюбиться
    Нам понравилось все - и информационная часть (мы не искали даты-события, а, скорее, просто было желание ознакомиться с городом), и
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    манера речи Алеси, и маршрут прогулки, в процессе которой мы получили рекомендации на последующее времяпрепровождение (и частью из них уже успели воспользоваться). Спасибо. Рекомендуем!

  • Н
    Наталия
    31 июля 2023
    По следам тайн и легенд Вроцлава
    Экскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетели на одном дыхании! Осталось замечательное впечатление от такой увлекательной экскурсии! Очень советуем этого гида! Большое спасибо!
    Экскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетели
  • А
    Алик
    15 июля 2023
    По следам тайн и легенд Вроцлава
    Дмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легенды прошлого. Мы также узнали много о современной ситуации в городе и в Польше вообще. Искренне рекомендую записаться на экскурсию Дмитрия - не пожалеете!
    Дмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легендыДмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легендыДмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легенды
  • N
    Natalija
    11 июля 2023
    По следам тайн и легенд Вроцлава
    Very nice!
  • О
    Оксана
    26 мая 2022
    Большое путешествие по Вроцлаву
    Добрый вечер!!!!! Сегодня провели замечательных 6 часов на экскурсии с Дмитрием!!! Организация великолепна,маршрут шикарный!!!! Дмитрию огромная благодарность за это увлекательное путешествие
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    в историю города Вроцлава. Наша пешая прогулка прошла на одном дыхании и даже дождь нам не помешал))))) Подача информации,план маршрута и непринужденная обстановка это зависило от нашего гида. Все прошло на высшем уровне!!!! Рекомендую на все 200% из 100% тем кто хочет за один день узнать,увидеть и полюбить Вроцлав!!!

  • Ю
    Юля
    8 января 2022
    Большое путешествие по Вроцлаву
    Очень понравилась экскурсия. Вроцлав прекрасный, исторический город. Обошли с Дмитрием все самые значимые места города и даже не заметили, как
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    пролетели 6 часов. Дмитрий замечательно знает историю своего города, зданий и помогает увидеть интересные детали (огромное количество гномов), которые сами бы не увидели. Экскурсия прошла в спокойном ритме, с возможностью останавливать и любоваться окружающей красотой. Рекомендую Дмитрия как профессионала. Спасибо ещё раз, за впечатления.

  • W
    Walentyna
    8 июля 2021
    Большое путешествие по Вроцлаву
    Город глазами историка и человека любящего и знающего город в котором живёт. Без него мы бы не увидели и не
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    узнали о Вроцлаве стольких замечательных подробностей. Пунктуальность, собранность, культура и умение интересно подать материал дорого стоит. Огромное спасибо Диме за великолепную, насыщенную информацией многочасовую прогулку по городу.

Ответы на вопросы от путешественников по Вроцлаву в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Вроцлаву в июле 2024
Сейчас в Вроцлаве в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 94 до 180. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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