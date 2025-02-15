Личное свидание с Вроцлавом

Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Удивительный Вроцлав, много раз кочевавший из рук одного государства в руки других, готов преподнести свои сюрпризы! Вы погуляете по городским мостикам, обнаружите бар в пыточной, пересчитаете гномов на улицах и посетите вроцлавский «Ватикан».

На этой экскурсии город поделится с вами главными историями, красивой легендой, вкусами своих жителей и неповторимой атмосферой — смешения Средневековья и современности.
Личное свидание с Вроцлавом
Личное свидание с Вроцлавом
Личное свидание с Вроцлавом
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Знаковые места города

В самом начале экскурсии вы очутитесь на старейшей торговой площади Вроцлава, чтобы подумать, что можно было здесь продать и купить несколько столетий назад. Увидите Ратушу и расположенные рядом с ней богатые дома. В Мясных рядах вообразите, как жил средневековый «средний класс», а на одной из узких улочек попробуете угадать, как назвали бы в других странах домики Яся и Малгоси. В древнейшем здании Вроцлава отыщется бывшая пыточная, ставшая в наши дни баром, а прямо на первом этаже административного учреждения — самая старая пивная: пенное здесь разливают на протяжении уже 700 лет. Мы расскажем, кто в разное время господствовал над Вроцлавом, что случилось с городом в годы войны, и поможем вам сориентироваться в его 12 островах.

Это по-вроцлавски!

Вы увидите Вроцлавский университет, в котором в сумме отучилось 9 нобелевских лауреатов, и местный «Ватикан» — иными словами, на расположенные на острове Тумском главные храмы города с собором Иоанна Крестителя в авангарде. Загадаете что-нибудь на Мосту желаний и начнёте понимать, за какими уличными кушаньями вроцлавцы выстраиваются в очереди (и обязательно возьмёте на заметку!). В аутентичной части Вроцлава вы встретите дошедшую до наших дней средневековую рекламу. Присмотревшись к Костёлу Святой Магдалины, вообразите себе события давней легенды о мостике Чаровниц, растянувшемся между башнями на высоте 45 метров. А на протяжении всей экскурсии детям и всем желающим представится шанс «собрать» вроцлавских гномов, обитающих на улицах города вот уже много лет.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Вроцлаве, и частым гостям города

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €25, дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€25
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соляной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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