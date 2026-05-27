Вроцлав — город с характером и богатой судьбой, где готика соседствует с модерном, а легенды переплетаются с историей.
На прогулке вы пройдёте по самым узнаваемым уголкам центра, заглянете в тайные дворы и услышите истории, которые делают Вроцлав особенным. За несколько часов город откроется вам с новой стороны — и вы сможете гулять по нему уже как свои.
Описание экскурсии
На маршруте всё, чем знаменит Вроцлав
- Мы пройдём от старинной Ратуши к Хрустальной планете, через еврейский квартал, мосты и площади, прошлое и настоящее
- Побываем на улицах, которые помнят и гетто, и парады, и протесты
- Позвольте Вроцлаву вас удивить: здесь под одной крышей уживаются готика и модерн, польское и немецкое, сказка и история
По дороге — немного истории, немного философии, немного секретных мест и городских легенд
- Поговорим о жизни во Вроцлаве, его истории, архитектуре и культуре
- Вы поймёте, почему Вроцлав — это место, где переплетаются звуки органа и чтения Торы
- Узнаете, где останавливался Гитлер, и зачем сегодня здесь ищут гномов
Вы успеете познакомиться с городом до полудня. А потом пойдёте дальше уже уверенно, как местные — зная, куда свернуть, где остановиться, и что точно стоит вашего внимания.
Организационные детали
- Экскурсия проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у нас состоится ли экскурсия в этот день
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Солёной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Вроцлаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 92065 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
