Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по средневековому Вроцлаву: от площади до Тумского острова
Прогулка по Вроцлаву: Рыночная площадь, Тумский остров, замок Топач и Зал Столетий. Откройте для себя тайны города и насладитесь его красотой
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Вроцлав
Прогуляться по самым загадочным уголкам города и услышать мрачные местные легенды
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам тайн и легенд Вроцлава
Столько достопримечательностей и событий, собранных рядом, я ещё не встречала!
Начало: У входа в отель The Bridge Wroclaw
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Квест
до 6 чел.
На поиски гномов Вроцлава: увлекательная квест-экскурсия
Индивидуальная квест-экскурсия по Вроцлаву с поиском гномов. Узнайте интересные факты о городе, посетите исторические места и получите фотоотчет о прогулке
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
€87 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Вроцлавом каждый день
Погрузитесь в атмосферу Вроцлава, гуляя по его мостам и улицам, открывая для себя тайны и легенды города. Уникальные истории ждут вас
Начало: На Соляной площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Вроцлаву: четыре религии
Скульптура «Малая иглица» на Сольной площади расскажет о трагедии, случившейся здесь в 16 веке, и оставит глубокое впечатление
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
€80 за всё до 10 чел.
