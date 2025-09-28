Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Хотите интересно, весело, а главное необычно и с пользой, провести время в Португалии вместе с детьми? Тогда познавательная и интерактивная квест-экскурсия для всей семьи «Тайны средневекового города Обидуш» – это именно то, что вам нужно. Вы совершите настоящее путешествие во времени и отправитесь в далёкое прошлое.

Описание квеста В городе ещё господствуют мавры… Вам предстоит незаметно проникнуть в крепость, разгадать все секреты города и раздобыть волшебный эликсир. Этот чудесный напиток придаст силы, храбрости, и сделает вас непобедимыми в борьбе с врагами. Шаг за шагом вы исследуете живописные улочки города и познакомитесь с его главными достопримечательностями. Пользуясь логикой и наблюдательностью, разгадаете городские тайны и легенды. Узнаете, как выглядел город много лет назад, кто им управлял и чем прославились его жители. Поиграете в любимые игры детей средневековья и научитесь ориентироваться по карте. В городе вас ожидают творческие задания, загадки, шифры, а также много интересных фактов о местности. Если вам удастся успешно пройти все испытания, вы попадёте в тайное место, где хранится столь желанный волшебный эликсир! Квест-экскурсия может стать лучшим подарком для ваших детей, который запомнится, принесёт пользу и море позитивных эмоций. Важная информация: Экскурсия подходит детям от 7 лет и старше, а также родителям.

