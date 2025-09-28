Хотите интересно, весело, а главное необычно и с пользой, провести время в Португалии вместе с детьми? Тогда познавательная и интерактивная квест-экскурсия для всей семьи «Тайны средневекового города Обидуш» – это именно то, что вам нужно. Вы совершите настоящее путешествие во времени и отправитесь в далёкое прошлое.
Описание квестаВ городе ещё господствуют мавры… Вам предстоит незаметно проникнуть в крепость, разгадать все секреты города и раздобыть волшебный эликсир. Этот чудесный напиток придаст силы, храбрости, и сделает вас непобедимыми в борьбе с врагами. Шаг за шагом вы исследуете живописные улочки города и познакомитесь с его главными достопримечательностями. Пользуясь логикой и наблюдательностью, разгадаете городские тайны и легенды. Узнаете, как выглядел город много лет назад, кто им управлял и чем прославились его жители. Поиграете в любимые игры детей средневековья и научитесь ориентироваться по карте. В городе вас ожидают творческие задания, загадки, шифры, а также много интересных фактов о местности. Если вам удастся успешно пройти все испытания, вы попадёте в тайное место, где хранится столь желанный волшебный эликсир! Квест-экскурсия может стать лучшим подарком для ваших детей, который запомнится, принесёт пользу и море позитивных эмоций. Важная информация: Экскурсия подходит детям от 7 лет и старше, а также родителям.
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место начала экскурсии: главные ворота в городе Об
Завершение: Место начала экскурсии: главные ворота в городе Обидуш
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия подходит детям от 7 лет и старше
- А также родителям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лиссабона
Похожие экскурсии из Лиссабона
Индивидуальная
до 4 чел.
Такая разная Португалия
Погрузитесь в атмосферу средневековья и королевской роскоши, посетив знаковые места Португалии. Узнайте легенды и предания, которые живут в этих городах
28 сен в 09:00
30 сен в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Квест
до 25 чел.
Тайна криптекса маркиза де Помбала: исторический квест в Лиссабоне
Погрузитесь в атмосферу Просвещения, разгадывая загадки маркиза де Помбала в сердце Лиссабона
Начало: У станции метро Baixa Chiado
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
от €60 за всё до 25 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия «Тайны Лиссабона»: путешествие по семи холмам
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 11:00, в четверг в 10:00 и 15:00, в субботу в 10:00
29 сен в 11:00
30 сен в 11:00
€55 за человека