Экскурсии с элементами квеста в Лиссабоне

Найдено 4 экскурсии в категории «Квесты» в Лиссабоне на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
2 отзыва
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест
Подружиться с городом, исследуя его самобытные районы
Начало: На площади Реставраторов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 200 за всё до 10 чел.
Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
1 отзыв
Семейный квест в Лиссабоне: приключения и загадки истории
Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне
Начало: В районе Белен
«Квест будет интересен детям от 7 лет, подросткам и взрослым»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 3 чел.
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
3 отзыва
Тайна криптекса маркиза де Помбала: исторический квест в Лиссабоне
Погрузитесь в атмосферу Просвещения, разгадывая загадки маркиза де Помбала в сердце Лиссабона
Начало: У станции метро Baixa-Chaido
«Остальное время квеста дано для подготовки и обдумывания решений»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 48 за всё до 10 чел.
Исторический квест по Лиссабону: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
Исторический квест по Лиссабону: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Начало: Ларго-ду-Шиаду 25, 1200-359 Лиссабон
«✨ Добро пожаловать в увлекательный мир истории и загадок с нашим новым историческим квестом, посвященным выдающейся фигуре 18-го века – Маркизу де Помбалу»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    1 июня 2024
    Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
    Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на то, что содержание квеста
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    совсем не детское, но сама механика поиска им была интересна. В одном из заданий была неточность и в тексте описания заданий встречаются грамматические ошибки за это снизила бал.

    Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря наБыли впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на
  • А
    Алина
    23 мая 2024
    Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
    Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки и узнавали столько интересного
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    об истории, тайнах и загадках Лиссабона. Мы с мужем тоже включились в игру и не пожалели! Было потрясающе интересно, весело, время пролетело незаметно, а в конце были найдены сокровища:) Квест хорошо продуманный и динамичный, действительно, созданный с душой и фантазией. За всё это огромное спасибо нашему гиду Ольге! Всегда очень приятно, когда человек так ответственно подходит к своей работе и умеет создать отличный проект. Нам очень-очень понравилось и мы с большим удовольствием рекомендуем эту прекрасную экскурсию!

    Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки
  • А
    Александр
    4 мая 2024
    Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
    Спасибо, было очень интересно. Сам квест продуман и много интересных заданий. Интересный маршрут, улочки, переулочки, дома, парки, фонтаны.
  • Е
    Екатерина
    8 апреля 2024
    Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
    Это было супер приключение! Нестандартный квест и взгляд на город. После него, попадая в привычное туристическое место, мы переглядывались друг
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    с другом и говорили: «Помнишь, то самое место с шифром на доме?» Или «А, вот площадь с метками!» 2,5 часа пролетели незаметно. Сыну 10 лет тоже очень понравилось, хотя и устал немного под конец. Алексей был всегда ненавязчиво близко, оказываясь в нужный момент рядом, когда наши попытки заходили в тупик:) Про фрагменты из истории, связанные с маркизом де Помбалом тоже было интересно узнать. Одним словом, горячо рекомендую!

    Это было супер приключение! Нестандартный квест и взгляд на город. После него, попадая в привычное туристическое
  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест
    Это было действительно очень очень хорошо организовано и интересно! И главное нам не мешала даже плохая погода) и самое главное для меня, ребенку было интересно! Все о чем мы просили, было реализовано! Очень круто
  • Л
    Людмила
    7 ноября 2023
    По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест
    Здравствуйте. Юля замечательный экскурсовод, оперативно придумала программу для детей. Детям понравилось и нам тоже было интересно. Благодаря Юле состоялось наше посещение Синтры. Спасибо!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Квесты»

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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Квесты" можно забронировать 4 экскурсии от 20 до 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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