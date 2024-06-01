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Квест
3.5 часа
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест
Подружиться с городом, исследуя его самобытные районы
Начало: На площади Реставраторов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €200 за всё до 10 чел.
Квест
4 часа
Семейный квест в Лиссабоне: приключения и загадки истории
Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне
Начало: В районе Белен
«Квест будет интересен детям от 7 лет, подросткам и взрослым»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Квест
2.5 часа
Тайна криптекса маркиза де Помбала: исторический квест в Лиссабоне
Погрузитесь в атмосферу Просвещения, разгадывая загадки маркиза де Помбала в сердце Лиссабона
Начало: У станции метро Baixa-Chaido
«Остальное время квеста дано для подготовки и обдумывания решений»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €48 за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Исторический квест по Лиссабону: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Начало: Ларго-ду-Шиаду 25, 1200-359 Лиссабон
«✨ Добро пожаловать в увлекательный мир истории и загадок с нашим новым историческим квестом, посвященным выдающейся фигуре 18-го века – Маркизу де Помбалу»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика1 июня 2024Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на то, что содержание квеста
- ААлина23 мая 2024Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки и узнавали столько интересного
- ААлександр4 мая 2024Спасибо, было очень интересно. Сам квест продуман и много интересных заданий. Интересный маршрут, улочки, переулочки, дома, парки, фонтаны.
- ЕЕкатерина8 апреля 2024Это было супер приключение! Нестандартный квест и взгляд на город. После него, попадая в привычное туристическое место, мы переглядывались друг
- ООльга4 апреля 2024Это было действительно очень очень хорошо организовано и интересно! И главное нам не мешала даже плохая погода) и самое главное для меня, ребенку было интересно! Все о чем мы просили, было реализовано! Очень круто
- ЛЛюдмила7 ноября 2023Здравствуйте. Юля замечательный экскурсовод, оперативно придумала программу для детей. Детям понравилось и нам тоже было интересно. Благодаря Юле состоялось наше посещение Синтры. Спасибо!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Квесты»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
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