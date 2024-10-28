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интересные и доступные для старшего, но мы изначально предполагали что младшему могут понадобиться «танцы с бубнами», Ольга старалась увлечь и подыскать подход ко всем. Задания были интересные и разнообразные, оба ребенка приняли участие в их выполнении. Ольга отслеживала состояние и настроения детей и подстраивала экскурсию под эти факторы (где посидеть, где можно купить мороженое, сходить в туалет и тп), когда младший совсем устал, аккуратно уточнила надо ли сократить маршрут и мы решили, что однозначно да. Очень рекомендую это приключение для детей 7+, с этого возраста от родителей скорее всего не понадобится большой включенности, а детям будет 100% интересно. Сокровища спрятаны очень надежно:) Рекомендация: уточнять погодные условия и правильную форму одежды у Ольги, как мы не старались не угадали с экипировкой, взрослые подмерзли из-за ветреной погоды и при этом обгорели:)