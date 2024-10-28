4 часа
Квест
до 3 чел.
Семейный квест в Лиссабоне: приключения и загадки истории
Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне
Начало: В районе Белен
Завтра в 09:00
17 дек в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: Нетривиальная Португалия
Индивидуальная экскурсия в Лиссабоне: Райский сад Будды, старинная винодельня и крепость Обидуш. Погружение в историю и культуру
17 дек в 08:00
18 дек в 08:00
€500 за всё до 7 чел.
2.5 часа
Квест
до 5 чел.
Тайны средневекового города Обидуш: экскурсия-квест для семьи с детьми
Начало: Место начала экскурсии: главные ворота в городе Об
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Завтра в 09:00
17 дек в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJulija28 октября 2024Отличная экскурсия для компании с детьми - нашим мальчишкам (5 и 9) очень понравилось. Узнали много нового и познакомились с районом Белен в игровой форме. Спасибо Ольге
- ЕЕкатерина9 июля 2024Ольга очень пунктуальна и внимательна. Наша экскурсия была организована в большей степени для детей 8 и 5 лет, задания были
- ААлина23 мая 2024Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки и узнавали столько интересного
- ТТатьяна20 апреля 2018Замечательный и вкусный день провели с друзьями в Португалии! Нашими гидами оказалась очень приятная семейная пара - Оля и Володя.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Семейные»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в декабре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Семейные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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