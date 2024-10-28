Экскурсии для всей семьи

Найдено 3 экскурсии в категории «Семейные» в Лиссабоне на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
Пешая
3 отзыва
4 часа
Квест
до 3 чел.
Семейный квест в Лиссабоне: приключения и загадки истории
Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне
Начало: В районе Белен
Завтра в 09:00
17 дек в 09:00
200 за всё до 3 чел.
Нетривиальная Португалия
На машине
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: Нетривиальная Португалия
Индивидуальная экскурсия в Лиссабоне: Райский сад Будды, старинная винодельня и крепость Обидуш. Погружение в историю и культуру
17 дек в 08:00
18 дек в 08:00
500 за всё до 7 чел.
Тайны средневекового города Обидуш: экскурсия-квест для семьи с детьми
Пешая
2.5 часа
Квест
до 5 чел.
Тайны средневекового города Обидуш: экскурсия-квест для семьи с детьми
Начало: Место начала экскурсии: главные ворота в городе Об
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Завтра в 09:00
17 дек в 09:00
130 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Julija
    28 октября 2024
    Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
    Отличная экскурсия для компании с детьми - нашим мальчишкам (5 и 9) очень понравилось. Узнали много нового и познакомились с районом Белен в игровой форме. Спасибо Ольге
  • Е
    Екатерина
    9 июля 2024
    Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
    Ольга очень пунктуальна и внимательна. Наша экскурсия была организована в большей степени для детей 8 и 5 лет, задания были
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    интересные и доступные для старшего, но мы изначально предполагали что младшему могут понадобиться «танцы с бубнами», Ольга старалась увлечь и подыскать подход ко всем. Задания были интересные и разнообразные, оба ребенка приняли участие в их выполнении. Ольга отслеживала состояние и настроения детей и подстраивала экскурсию под эти факторы (где посидеть, где можно купить мороженое, сходить в туалет и тп), когда младший совсем устал, аккуратно уточнила надо ли сократить маршрут и мы решили, что однозначно да. Очень рекомендую это приключение для детей 7+, с этого возраста от родителей скорее всего не понадобится большой включенности, а детям будет 100% интересно. Сокровища спрятаны очень надежно:) Рекомендация: уточнять погодные условия и правильную форму одежды у Ольги, как мы не старались не угадали с экипировкой, взрослые подмерзли из-за ветреной погоды и при этом обгорели:)

  • А
    Алина
    23 мая 2024
    Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
    Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки и узнавали столько интересного
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    об истории, тайнах и загадках Лиссабона. Мы с мужем тоже включились в игру и не пожалели! Было потрясающе интересно, весело, время пролетело незаметно, а в конце были найдены сокровища:) Квест хорошо продуманный и динамичный, действительно, созданный с душой и фантазией. За всё это огромное спасибо нашему гиду Ольге! Всегда очень приятно, когда человек так ответственно подходит к своей работе и умеет создать отличный проект. Нам очень-очень понравилось и мы с большим удовольствием рекомендуем эту прекрасную экскурсию!

    Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки
  • Т
    Татьяна
    20 апреля 2018
    Нетривиальная Португалия
    Замечательный и вкусный день провели с друзьями в Португалии! Нашими гидами оказалась очень приятная семейная пара - Оля и Володя.
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    Ребята знают свою работу, а главное - делают это с любовью, что (на мой взгляд) самое главное) Не смотря на то, что экскурсию мы заказали в последний момент (накануне вечером) - все было организовано просто отлично. Интересный маршрут, и в правду, не тривиальный - легкий, красивый и познавательный! Спасибо от всей нашей компании! В Португалию мы влюбились))

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Семейные»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
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  2. Площадь Коммерции
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  5. Район Алфама
  6. Район Байша
  7. Площадь Россио
  8. Кафедральный собор
  9. Площадь Реставраторов
  10. Площадь Фигейра
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в декабре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Семейные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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