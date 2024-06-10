Это не детская экскурсия, а именно прогулка для взрослых с детьми.
В чём разница? Вы получите полноценную программу с осмотром достопримечательностей, а не детский квест. При этом я предложу вашему ребёнку увлекательные задания и сувениры.
Мы можем устраивать передышки, чтобы дети посидели, а вы спокойно послушали про историю и культуру Португалии.
В чём разница? Вы получите полноценную программу с осмотром достопримечательностей, а не детский квест. При этом я предложу вашему ребёнку увлекательные задания и сувениры.
Мы можем устраивать передышки, чтобы дети посидели, а вы спокойно послушали про историю и культуру Португалии.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Я покажу вам исторический центр города. Мы в комфортном темпе пройдём по центральной улице города, посмотрим на особняки конца 19 века.
- Увидим главный символ Лиссабона — жёлтый трамвайчик. И вы узнаете, что на самом деле это не совсем трамвайчик.
- Заглянем в секретный дворик, где погрузимся в восточную сказку.
- Я расскажу, почему Лиссабон — одна из самых старых и одновременно самых молодых европейских столиц.
- Вы поймёте, какую роль в истории Португалии сыграли тамплиеры и куда исчез этот знаменитый рыцарский орден.
- Мы погрузимся в истории мореплавателей и попробуем разобраться, как Португалия смогла стать крупнейшей морской державой.
- Я расскажу вам о непростой судьбе города, покажу его широкие площади и узкие улочки.
- Вы почувствуете атмосферу Лиссабона, пока дети будут наслаждаться приятной прогулкой с небольшими квестами и заданиями.
Организационные детали
- Маршрут адаптирован для детей, мы всё время будем идти вниз.
- Экскурсия подойдёт для ребят с 3–4 до 11–12 лет.
- По пути дети смогут отдыхать на скамейках, но экскурсия длится около 2,5 часов, так что рекомендую надеть удобную обувь.
- По ходу маршрута дети будут получать небольшие сувениры, в том числе сладкие. Если у ребенка есть аллергия или ему нельзя сладости, сообщите об этом заранее, пожалуйста.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Эдуарда VII
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Елена, я искусствовед из Петербурга, переехавший куда-то на край света. И если по Петербургу я могла провести экскурсию с закрытыми глазами, то приехав в Лиссабон, я не зналаЗадать вопрос
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