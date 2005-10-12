Экскурсия посвящена творчеству художников Португалии XIX и XX века, их участию в активных исторических процессах последних столетий: от наполеоновских войн через три революции приводящих португальское общество к современности.

Варианты места проведения экскурсии 🧭 варьируются, в данном случае экскурсия ⛳ проводится в музее Жузе Мальоа в Калдаш да Раинья.