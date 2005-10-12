Здание термального курорта, одного из старейших в Европе
Возможно посещение магазина фабрики Бордало Пинейру, где производится посуда в стиле «капустный лист»
Музей Жузе Мальоа
Экскурсия посвящена творчеству художников Португалии XIX и XX века, их участию в активных исторических процессах последних столетий: от наполеоновских войн через три революции приводящих португальское общество к современности.
Варианты места проведения экскурсии 🧭 варьируются, в данном случае экскурсия ⛳ проводится в музее Жузе Мальоа в Калдаш да Раинья.
Что входит
Билет в музей
Услуги гида
Транспорт от места экскурсии
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Campo Grande 382
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.