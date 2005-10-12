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Экскурсия в Калдаш-да-Раинья с посещением музея Жузе Мальоа

Дарья Б.
Дарья Б. – Гид из Лиссабона
Вы отправитесь в город 🏙️ Калдаш-да-Раинья — место, где находятся мастерские самых видных художников Португалии и знаменитая фабрика керамики, продукция которой популярна во всем мире.

Побываете в парке 🌳 Дона Карлуша и музее Жузе Мальоа.

Познакомитесь с работами португальских художников 19 и 20 веков — романтиков, натуралистов и реалистов.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €60 за человека

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Экскурсия в Калдаш-да-Раинья с посещением музея Жузе Мальоа
Экскурсия в Калдаш-да-Раинья с посещением музея Жузе Мальоа

Что вы увидите

  • Калдаш-да-Раинья
  • Церковь Популу 15 века
  • Великолепный парк города с лебединым озером
  • Здание термального курорта, одного из старейших в Европе
  • Возможно посещение магазина фабрики Бордало Пинейру, где производится посуда в стиле «капустный лист»
  • Музей Жузе Мальоа
Экскурсия посвящена творчеству художников Португалии XIX и XX века, их участию в активных исторических процессах последних столетий: от наполеоновских войн через три революции приводящих португальское общество к современности.
Варианты места проведения экскурсии 🧭 варьируются, в данном случае экскурсия ⛳ проводится в музее Жузе Мальоа в Калдаш да Раинья.
Что входит
  • Билет в музей
  • Услуги гида
  • Транспорт от места экскурсии
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Campo Grande 382
Экскурсия в Калдаш-да-Раинья с посещением музея Жузе Мальоа
Экскурсия в Калдаш-да-Раинья с посещением музея Жузе Мальоа
Экскурсия в Калдаш-да-Раинья с посещением музея Жузе Мальоа
Экскурсия в Калдаш-да-Раинья с посещением музея Жузе Мальоа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дарья Б.
Дарья Б.
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